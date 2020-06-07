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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки подтвердили шесть новых случаев COVID-19 у военнослужащих, всего болеет 140 человек, - Медсилы ВСУ

За сутки подтвердили шесть новых случаев COVID-19 у военнослужащих, всего болеет 140 человек, - Медсилы ВСУ

За прошлые сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19, общее количество больных сейчас составляет 140 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Командования Медицинских сил ВСУ.

"За прошлые сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в лазарете одной из воинских частей Ривненской области находятся 4 военнослужащих. Два человека (Волынская и Черновицкая область - по 1 военнослужащему) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 июня в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 140 человек. Всего за время пандемии выздоровели 143 человека, зарегистрировано также 4 летальных случая.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек.

За сутки подтвердили шесть новых случаев COVID-19 у военнослужащих, всего болеет 140 человек, - Медсилы ВСУ 01

Напомним, по состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 999 случаев COVID-19. За сутки - 485 новых случаев. 11 человек умерли от болезни.

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карантин (16729) ВСУ (6564) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Швидкого одужання воїнам
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07.06.2020 20:39 Ответить
головне щоб не мерли а все інше - накопичення колективного імунітету
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07.06.2020 21:42 Ответить
Через парламент традиційно "демократичного" штату Колорадо під шумок карантину-локдауну фарма-лобісти намагаються протягнути закон про вакцинний примус і шкільну дискримінацію нещеплених дітей.

Обурені мешканці поклали болт на карантин і влаштували велелюдний протест під стінами місцевого парламенту в столиці штату місті Денвер.

The HighWire with Del Bigtree прямо зараз ведуть звідти пряму трансляцію - посилання в першому коменті.
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07.06.2020 23:45 Ответить
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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08.06.2020 01:02 Ответить
для солидности и большего страха надо писать не шесть, а шесть тысяч....
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08.06.2020 07:41 Ответить
 
 