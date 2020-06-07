За сутки подтвердили шесть новых случаев COVID-19 у военнослужащих, всего болеет 140 человек, - Медсилы ВСУ

За прошлые сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19, общее количество больных сейчас составляет 140 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Командования Медицинских сил ВСУ.

"За прошлые сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в лазарете одной из воинских частей Ривненской области находятся 4 военнослужащих. Два человека (Волынская и Черновицкая область - по 1 военнослужащему) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 июня в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 140 человек. Всего за время пандемии выздоровели 143 человека, зарегистрировано также 4 летальных случая.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек.

Напомним, по состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 999 случаев COVID-19. За сутки - 485 новых случаев. 11 человек умерли от болезни.

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