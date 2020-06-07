Центр реабилитации участников АТО/ООС и их семей создают на Житомирщине, - Минобороны

В селе Кустин Бердичевского района Житомирской области при взаимодействии волонтеров при поддержке государства и, в частности, Министерства обороны проходит работа над созданием Центра социально-психологической реабилитации для участников АТО/ООС и их семей.

Центр создает благотворительная организация "Бердичевский благотворительный фонд "Оберег-26" на базе санатория-профилактория акционерного общества "Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Идея создания центра социально-психологической реабилитации наших защитников пришла мне в голову еще в 2014-м, когда зять вернулся с первой ротации. Они должны видеть, что нужны обществу, что Украина благодарна им за защиту, что жизнь продолжается и оно должно быть полноценным", - говорит руководитель фонда, волонтер из Бердичева Ирина Пискун.

По ее словам, инициативная группа уже собрала 3 миллиона гривен. Для того, чтобы запустить проект и открыть Центр, необходимо еще найти еще полтора миллиона гривен. Ближайшая задача - подготовить к приему отдыхающих первые две секции второго этажа санатория. Для начала в течение лета планируется запустить в эксплуатацию второй этаж, вслед за ним - третий. Центр рассчитан на отдых и реабилитацию 120 человек.

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