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Центр реабилитации участников АТО/ООС и их семей создают на Житомирщине, - Минобороны

Центр реабилитации участников АТО/ООС и их семей создают на Житомирщине, - Минобороны

В селе Кустин Бердичевского района Житомирской области при взаимодействии волонтеров при поддержке государства и, в частности, Министерства обороны проходит работа над созданием Центра социально-психологической реабилитации для участников АТО/ООС и их семей.

Центр создает благотворительная организация "Бердичевский благотворительный фонд "Оберег-26" на базе санатория-профилактория акционерного общества "Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Идея создания центра социально-психологической реабилитации наших защитников пришла мне в голову еще в 2014-м, когда зять вернулся с первой ротации. Они должны видеть, что нужны обществу, что Украина благодарна им за защиту, что жизнь продолжается и оно должно быть полноценным", - говорит руководитель фонда, волонтер из Бердичева Ирина Пискун.

По ее словам, инициативная группа уже собрала 3 миллиона гривен. Для того, чтобы запустить проект и открыть Центр, необходимо еще найти еще полтора миллиона гривен. Ближайшая задача - подготовить к приему отдыхающих первые две секции второго этажа санатория. Для начала в течение лета планируется запустить в эксплуатацию второй этаж, вслед за ним - третий. Центр рассчитан на отдых и реабилитацию 120 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Губского разработал программу оказания психологической помощи детям из зоны военного конфликта

Автор: 

Бердичев (52) ветераны (1106) Минобороны (9306) реабилитация (347) Житомирская область (1389)


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Почему Центр реабилитации участников АТО/ООС и их семей создают на Житомир -щине, а не в местах более курортных, бальнеологичных? Ближе к Трускавцу, или На Закарпатье, или в Миргороде, или ближе к Одессе, или...? Может в грязном Кривом Роге, или Запорожье...?
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07.06.2020 21:06 Ответить
Межигір*я підходить !?
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07.06.2020 21:27 Ответить
👍👍👍
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07.06.2020 22:04 Ответить
да вот в межигорье было бы лучше
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08.06.2020 11:36 Ответить
Это надо было делать в 14 году.
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07.06.2020 21:48 Ответить
Відмивання бабла..
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07.06.2020 22:03 Ответить
 
 