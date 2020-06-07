РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4106 посетителей онлайн
Новости Силовики
6 586 66

Неизвестные открыли стрельбу и ранили двух мужчин на остановке в Николаеве, - Нацполиция

Неизвестные открыли стрельбу и ранили двух мужчин на остановке в Николаеве, - Нацполиция

На остановке общественного транспорта в Заводском районе Николаева неизвестные стреляли в двух мужчин. Пострадавшие госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18:00. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Автор: 

Николаев (2145) Нацполиция (16437) правоохранительные органы (2969) ранение (3379) силовики (2798) стрельба (3251)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
аваков найкращий міністр мвд за версією зє сцикуна .
показать весь комментарий
07.06.2020 21:51
+14
Невідомі відкрили стрілянину і поранили двох чоловіків на зупинці в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2827
показать весь комментарий
07.06.2020 22:43
+13
Порох Авакова не поддерживал, а Зеля поддерживает
показать весь комментарий
07.06.2020 22:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аваков найкращий міністр мвд за версією зє сцикуна .
показать весь комментарий
07.06.2020 21:51 Ответить
Бонабаков уже 6 лет как найкращий . Где 6 лет назад был Вова и какое отношение он имел к мвд ?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:03 Ответить
а ну нагадай мені хто протеже авакова. підказка : не Порох.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:11 Ответить
Не Порох? А кто, Обама или Путен?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:18 Ответить
кім чен ина чого ще не згадав?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:20 Ответить
Ну чому тільки Зе?Він і у Петра По був незамінним.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:03 Ответить
Порох Авакова не поддерживал, а Зеля поддерживает
показать весь комментарий
07.06.2020 22:08 Ответить
Аваков був міністром МВС при Поці і зараз при Зелі.В чому різниця?Підтримував Янук Страусів))
показать весь комментарий
07.06.2020 22:13 Ответить
Крот, слепые шнифты протри, а потом на измену падай. аваков при Порохе был креатурой фронта, что был в коалиции.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:50 Ответить
Скільки в тебе ходок?Як у Янука чи більше?
показать весь комментарий
07.06.2020 23:13 Ответить
Не поддерживал? А я помню как вы порохоботы за Авакова в горло цеплялись и говорили что никто кроме Авакова не справится с рехвормами МВС оставшимися после Януковоща. Ну вот теперь жрите рехвормированные МВС и суды и прокурватуру, которуй кстати рехвормировал Йугик Луценко он же Йугик Апачи, поданый лично Петькой Парашенком и ради него изналиловавшим Конституцию Украины Абсолютным большинством (более 300рыл) в том числе заручившись поддержкой Петиных друзей- рыгоаналов.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:21 Ответить
Зєля друг Пєті?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:33 Ответить
Порошенко оставляв його на посаді під свою особисту відповідальність, чи тобі аби перднуть?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:08 Ответить
Мені срати чому Петро лишав на посаді Авакова,може в них навіть любов була.Є факт,Аваков був міністром при Петрі.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:14 Ответить
чуєш, не мели дурні. ви вже вибрали президентом дурка малороського.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:18 Ответить
Так обрали,дурня,малороса,кловуна.Але ми його обрали,а Петра Поросєнко погнали сцяними тряпками,і більше його ніколи до корита не підпустим.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:27 Ответить
я вас вітаю з вашим вибором, ви долбодауни кончені. За Порошенка помовч поки, він повернеться.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:40 Ответить
Порося вже мертвий півень,йому кінець))
показать весь комментарий
07.06.2020 23:12 Ответить
Зато твой ЗЕпетух живее всех живых,и из-за таких долбодятлов как ты.
показать весь комментарий
08.06.2020 09:43 Ответить
Серйозно?
https://focus.ua/politics/384603 Заклятые друзья. Как конфликт Порошенко и Авакова сорвал создание единой партии власти
10 ****. 2017 г.

После парламентских выборов-2014 должность министра внутренних дел была одним из главных предметов коалиционных торгов, но Аваков сохранил за собой кресло. То же произошло и во время правительственного кризиса весной 2016 года, когда Арсений Яценюк отказался уйти в отставку, если вместе с ним должности министра лишат Авакова. Президенту пришлось согласиться. В Кабмине Владимира Гройсмана Аваков является неформальным куратором министров - выдвиженцев НФ, оказывая тем самым существенное влияние на всю политику правительства. Кроме того, он один из главных "акционеров" "Народного фронта" и имеет в политсиле немалую группу лояльных народных депутатов.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:19 Ответить
От ви і зловили цього коментатора на брехні!
показать весь комментарий
07.06.2020 22:22 Ответить
а сцикун - найкращий президент, вартий щоб його залишити на другий термін за версією зе-стада.
показать весь комментарий
08.06.2020 09:27 Ответить
************..
А на умышленное и спланированное убийство??
На конечной остановке то ожидали...
показать весь комментарий
07.06.2020 21:54 Ответить
Мы на верном пути. Уже Дикий Запад. Скоро заживём, как в Америке.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:57 Ответить
та лишь бы не в совке,со всеми его "прелестями" -Голодоморами ,репрессиями,беспредела власти
показать весь комментарий
08.06.2020 00:40 Ответить
Просто на остановке "все прогнило".
показать весь комментарий
07.06.2020 21:57 Ответить
В Америке это два пожизненных а в Украине - Хулиганство!
показать весь комментарий
07.06.2020 21:58 Ответить
Чому постійно таке відбувається в Миколаївській області?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:01 Ответить
а крадене зерно з держрезерву кудою вивозити?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:03 Ответить
Точно! А ще там не хворіють на короновірус!
показать весь комментарий
07.06.2020 22:05 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2020 22:19 Ответить
Так є що Южний порт. Він круче, хоча в Миколаєві 7 портів і куча голодних жлобів.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:21 Ответить
Слава Богу что не в Лондоне и не на Мальдивах . Прямо от сердца отлегло как то . Значит Гетьмен наш в безопасности , а что в Николаеве , что в Одессе то там хоть трава не расти . Вот НЕ умеет Комик из дерьма лепить конфеты как Сечоволый , или из полной шопы рождать окуительную Перемогу . Верните Сечоволого тот умел !!
показать весь комментарий
07.06.2020 22:13 Ответить
А що вміє робити комік?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:16 Ответить
Мавр свое дело сделал .....мавр может уходить
показать весь комментарий
07.06.2020 22:17 Ответить
Мавр це мавр, а комік є комік.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:19 Ответить
комік-гномік
показать весь комментарий
08.06.2020 09:30 Ответить
Можно Н опустить ,так будет правильнее
показать весь комментарий
08.06.2020 09:46 Ответить
в миколаївський поселення зеків. хімія називається.
половина з них там і залишається. робіть висновки самі.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:21 Ответить
Це не той випадок...
показать весь комментарий
08.06.2020 08:45 Ответить
Зюзя,в Николаеве химии уже лет тридцать как нет.Какой треплодятел тебе это сказал,кореша из 95-й палаты?)))
показать весь комментарий
08.06.2020 09:47 Ответить
нужно что бы каждый украинец мог свободно носить короткоствол с собой
показать весь комментарий
07.06.2020 22:04 Ответить
Особливо тим, хто погано бачить!
показать весь комментарий
07.06.2020 22:08 Ответить
Та багато бухає!
показать весь комментарий
07.06.2020 22:15 Ответить
Або таким, як той київський мінер метромосту🤗
показать весь комментарий
07.06.2020 22:17 Ответить
Нужно проверить ВСЕХ бойцов на передке , там есть тоже те кто видит плохо , НО стреляют хорошо !
показать весь комментарий
07.06.2020 22:16 Ответить
От і перевіряй, а до закінчення перевірки не пиши на Цензорі.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:18 Ответить
Как страшно жить!
показать весь комментарий
07.06.2020 22:16 Ответить
Дело паршивинского процветает.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:19 Ответить
Какое нафиг хулиганство с применением оружия? Вообще уже ориентиры потеряли? От пяти лет и т.д., а чтоб навести порядок в Украине, сроки на определенный период надо увеличить в два раза или будет хаос, беспредел и народная власть, в отличие от эфимерной.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:28 Ответить
Врадиевка это тоже Николаевщина....
показать весь комментарий
07.06.2020 22:30 Ответить
Невідомі відкрили стрілянину і поранили двох чоловіків на зупинці в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2827
показать весь комментарий
07.06.2020 22:43 Ответить
а отт- не уверен= "можем повторить"...- може понаравитца..
показать весь комментарий
07.06.2020 23:02 Ответить
походу, - смотрю на действия предв.дознания и следствия - эти красовцЫ-аваковцЫ абс.все умышленнуе мокрухи или покушения моментально квалифицируют как хулиганочку - а вдруг какое-то бабло само собой в руки стрыбнет...))) вот же умнички наххх.- приспособились конкретно...))) и енто кращий там камандиро-министёр...????
показать весь комментарий
07.06.2020 22:59 Ответить
***********!?
Повний розвал держави....
показать весь комментарий
07.06.2020 23:11 Ответить
Пострілом у голову в Миколаєві поранили авторитета "Мультика"...

Це пише УП. Чи це різні епізоди, чи цензор настільки "політкоректний"?)
показать весь комментарий
07.06.2020 23:21 Ответить
Зовсім різні події. Та ще й рознесені в часі на два місяці.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:48 Ответить
Правоохранители на вертолетах устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. https://censor.net/n3200576
Во главе сАбаков...тра.ттаа.тааа..тра.тта.та
показать весь комментарий
08.06.2020 00:38 Ответить
Вообще-то, просто остановка и конечная остановка - это очень разные понятия...
показать весь комментарий
08.06.2020 08:50 Ответить
Та не обращайте внимания,ну пошалили пацанчики,может сигареты не поделили,в принципе КАКАЯ РАЗНИЦА.Сичас Сабакян на боевых мышах приедет и все порешает,уладит с РАЗБОЙНИКАМИ))>)
показать весь комментарий
08.06.2020 09:53 Ответить
 
 