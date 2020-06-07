Неизвестные открыли стрельбу и ранили двух мужчин на остановке в Николаеве, - Нацполиция

На остановке общественного транспорта в Заводском районе Николаева неизвестные стреляли в двух мужчин. Пострадавшие госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18:00. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

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Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.