Неизвестные открыли стрельбу и ранили двух мужчин на остановке в Николаеве, - Нацполиция
На остановке общественного транспорта в Заводском районе Николаева неизвестные стреляли в двух мужчин. Пострадавшие госпитализированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18:00. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.
Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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https://focus.ua/politics/384603 Заклятые друзья. Как конфликт Порошенко и Авакова сорвал создание единой партии власти
10 ****. 2017 г.
После парламентских выборов-2014 должность министра внутренних дел была одним из главных предметов коалиционных торгов, но Аваков сохранил за собой кресло. То же произошло и во время правительственного кризиса весной 2016 года, когда Арсений Яценюк отказался уйти в отставку, если вместе с ним должности министра лишат Авакова. Президенту пришлось согласиться. В Кабмине Владимира Гройсмана Аваков является неформальным куратором министров - выдвиженцев НФ, оказывая тем самым существенное влияние на всю политику правительства. Кроме того, он один из главных "акционеров" "Народного фронта" и имеет в политсиле немалую группу лояльных народных депутатов.
А на умышленное и спланированное убийство??
На конечной остановке то ожидали...
половина з них там і залишається. робіть висновки самі.
Повний розвал держави....
Це пише УП. Чи це різні епізоди, чи цензор настільки "політкоректний"?)
Во главе сАбаков...тра.ттаа.тааа..тра.тта.та