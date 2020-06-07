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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Украина не видит реального продвижения в расследовании крушения самолета МАУ и рассчитывает, что Иран как можно скорее перейдет от красивых слов к действиям, - Енин

Украина не видит реального продвижения в расследовании крушения самолета МАУ и рассчитывает, что Иран как можно скорее перейдет от красивых слов к действиям, - Енин

Украина не видит реального продвижения в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Кроме того, завершать его неправильно без расшифровки черных ящиков.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ФАКТЫ.

"Мы должны верить, прежде всего, подписанным документам, а не только красивым словам. Сейчас иранская сторона отмечает, что причиной сбивания самолета была именно человеческая ошибка. Мы выступаем за то, что любые официальные сообщения о причинах трагедии должны базироваться на соответствующих юридически установленных фактах", - подчеркнул чиновник.

Енин объяснил, что сообщения соответствующего содержания должны базироваться на завершенном техническом расследовании и завершении уголовного процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальный Иран не отвечает на запросы Украины, есть только заявления в СМИ относительно готовности сотрудничать, - Енин

Кроме того, он добавил, что пока есть только положительные медийные сигналы со стороны Ирана. Но реального продвижения в расследовании нет.

Поэтому Украина рассчитывает, что иранская сторона как можно скорее перейдет от красивых слов к действиям.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Читайте: Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Автор: 

Иран (1783) расследование (3040) МАУ (329) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+8
Іран просто не хоче щось розслідувати і потім платити. Готуйтеся судитися багато років, як було з літаком, який збили над Локербі.
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07.06.2020 22:13
+6
А може зєбілу потрібно подивитися в очі главі Ірану ?
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07.06.2020 22:24
+5
Пожили 5 лет в нормальной стране,хватит,хорошего по не многу...Мышибрат Путлер заждался СкреПОНОСия тоже
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07.06.2020 22:27
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Цыгане хорошего обращения не понимают.
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07.06.2020 22:11 Ответить
персы- довольно подлые и мерзкие существа.. и сидеть-ждать от них милости в виде самописцев= себя не уважать...
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07.06.2020 23:20 Ответить
так они ведут себя точь в точь как зелёная власть - на обозрение - одно, в реальности - противоположное
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07.06.2020 23:39 Ответить
Они и в самом деле зебилы? Какое расследование? Нахрена Вам оно после полного признания вины Ираном? Выкатывайте счёт и всё. Сколько было уже таких случаев - всё решалось именно счётом.
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07.06.2020 22:13 Ответить
Іран просто не хоче щось розслідувати і потім платити. Готуйтеся судитися багато років, як було з літаком, який збили над Локербі.
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07.06.2020 22:13 Ответить
Таке враження, що весь світ сидить і чекає, що там і коли нарешті той Іран нарозслідує. Довго буде світ чекати, якщо не звернеться до міжнародних документів щодо правил розслідування авіакатастроф. Там написано, чи має право розслідувати катастрофу країна, що її зпричинила.
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08.06.2020 00:07 Ответить
Ну и что там ещё не ясно? Оператора ПВО Иран не выдаст., да если получится узнать его имя. А что там ещё расследовать?
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07.06.2020 22:15 Ответить
Как можно употреблять такое словосочетание к стране которая сбила пас. самолёт. Красивые слова.
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07.06.2020 22:16 Ответить
При этой власти в мировом сообществе Украину ни во что не ставят.
Удивляться нечему...
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07.06.2020 22:23 Ответить
А може зєбілу потрібно подивитися в очі главі Ірану ?
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07.06.2020 22:24 Ответить
Наш Вован угрожает стать на колени)
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07.06.2020 22:25 Ответить
И "сбацать" на пианино.
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08.06.2020 09:32 Ответить
Пожили 5 лет в нормальной стране,хватит,хорошего по не многу...Мышибрат Путлер заждался СкреПОНОСия тоже
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07.06.2020 22:27 Ответить
В нормальной?А десятки тысяч погибшие?И Пеца не виноват ?
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07.06.2020 22:30 Ответить
В сссре дохлом подохло 60 миллионов войне с бРАТОм Гитлером.
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07.06.2020 22:32 Ответить
Дядя Петя, ты дурак?
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07.06.2020 23:00 Ответить
Социалисты под красным флагом воевали с другими социалистами под красным флагом.
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07.06.2020 23:09 Ответить
..ну так поделись-рассказуй= как, где и с кем ты жил в "сччастливой" стране...???
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07.06.2020 23:11 Ответить
клацніть зюзю по носі та надавайте ще підсрачників на додачу, бо його не гнобити - себе не поважати
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07.06.2020 22:30 Ответить
А таки жопа з зубами існує.
Україна не бачить реального просування в розслідуванні катастрофи літака МАУ і розраховує, що Іран якнайшвидше перейде від красивих слів до дій, - Єнін - Цензор.НЕТ 9564
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07.06.2020 22:30 Ответить
це на мацквє?
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07.06.2020 22:36 Ответить
ага, Вава у себе дома
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07.06.2020 22:38 Ответить
В Липецке
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07.06.2020 22:38 Ответить
ну, я в своем элементе... мне больше напоминает вагину, только поперек, как у бурятских красавиц, и с зубами, как у ивановских ткачих... а это, кстати, президент какой мтраны на фото???
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07.06.2020 22:39 Ответить
Иран исчо во второй половине 20-го века..
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07.06.2020 22:30 Ответить
В Ірані поки 1441 рік за Хіджрою.
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07.06.2020 22:41 Ответить
По-моему, уже перелистнули
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07.06.2020 22:44 Ответить
💨😷
🍖
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07.06.2020 22:50 Ответить
🥀
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07.06.2020 22:51 Ответить
А,шо он у тебя не стоит?
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07.06.2020 22:57 Ответить
Для нього лише такі квіти.
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07.06.2020 23:00 Ответить
Бери ниже... 1442 год, аль хамду ли лля...
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07.06.2020 22:43 Ответить
Буде у серпні.
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07.06.2020 22:48 Ответить
о... ну, тогда алла саид'ик...
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07.06.2020 22:57 Ответить
Із заходом сонця 30 серпня 2019 р. в мусульман почався місяць Мухаррам, в перший день якого настав новий, 1441 рік за Хіджре.
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07.06.2020 22:49 Ответить
Иран РАБссия это одно дерьмо ...Боинги, МАУ шакалы гребанные
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07.06.2020 22:35 Ответить
Мля выслать их посла и вообще все посольство,и свое забрать..а особенно всех их студентов спонтом атомщиков..с кем там цацкатся? нафиг нам тот иран всрался вообще..
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07.06.2020 22:39 Ответить
Енин ! У тебя начальник ,вместо того что бы заниматься и вопросами с Ираном ,катается на велосипеде и потом в кальсонах рассекает по маркету выбирая чё бы пожрать ! О каком международном авторитете вообще может идти речь ? В Иране , как и во всём мире всю вашу ЗЕкоманду воспринимают как шайку дебилов и временщиков .Так что запасайтесь салфетками , утираться от плевков будете всё чаще .
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07.06.2020 22:47 Ответить
Не знаю, что написано в международных соглашениях по поводу расследования авиакатастроф, но что-то подсказывает мне, что расследованием не должна заниматься страна, признавшая себя виновной или подозреваемая в авиакатастрофе. Что будет, если гибель МН17 будет расследовать Рашка?
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07.06.2020 23:58 Ответить
 
 