Украина не видит реального продвижения в расследовании крушения самолета МАУ и рассчитывает, что Иран как можно скорее перейдет от красивых слов к действиям, - Енин

Украина не видит реального продвижения в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Кроме того, завершать его неправильно без расшифровки черных ящиков.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ФАКТЫ.

"Мы должны верить, прежде всего, подписанным документам, а не только красивым словам. Сейчас иранская сторона отмечает, что причиной сбивания самолета была именно человеческая ошибка. Мы выступаем за то, что любые официальные сообщения о причинах трагедии должны базироваться на соответствующих юридически установленных фактах", - подчеркнул чиновник.

Енин объяснил, что сообщения соответствующего содержания должны базироваться на завершенном техническом расследовании и завершении уголовного процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальный Иран не отвечает на запросы Украины, есть только заявления в СМИ относительно готовности сотрудничать, - Енин

Кроме того, он добавил, что пока есть только положительные медийные сигналы со стороны Ирана. Но реального продвижения в расследовании нет.

Поэтому Украина рассчитывает, что иранская сторона как можно скорее перейдет от красивых слов к действиям.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Читайте: Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.