Малюська о нотариальной реформе: нотариусы смогут регистрировать браки и сами себя контролировать

В Украине планируют провести нотариальную реформу. Законопроект уже разработан и будет направлен в органы власти в течение ближайших недель.

Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы также летом его зарегистрируем в парламенте. Все смогут почитать ", - сказал он.

"А ключевые месседжи реформы, идеи были уже анонсированы. Одна из них - это, действительно, что нотариусы смогут регистрировать браки. Нотариусы вообще получают больше прав. Они смогут самостоятельно контролировать себя. Нотариальная палата будет осуществлять контроль вместо Минюста, например. Они получат больше самоуправляющихся полномочий. В конце концов они перейдут на электронный нотариат, а не будут хранить эти огромные архивы, кучу бумаг десятки лет. Осовременивание нотариата актуально, оно произойдет", - пообещал Малюська.

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Кроме того, по его словам, в ближайшее время для нотариусов, как и для регистраторов, вводится обязательная двухфакторная идентификация.

"Они все получат Mobile ID в течение следующих двух месяцев. И любое регистрационное действие будет сопровождаться двойной идентификацией. С одной стороны, это будет электронный ключ соответствующего регистратора, а с другой - сообщения на мобильный телефон - нужно будет подтверждать информацию", - рассказал министр.

Напомним, Минюст работает над усовершенствованием системы нотариата, в частности, готовится переход Украины к электронному нотариату.