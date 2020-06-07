Малюська о нотариальной реформе: нотариусы смогут регистрировать браки и сами себя контролировать
В Украине планируют провести нотариальную реформу. Законопроект уже разработан и будет направлен в органы власти в течение ближайших недель.
Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы также летом его зарегистрируем в парламенте. Все смогут почитать ", - сказал он.
"А ключевые месседжи реформы, идеи были уже анонсированы. Одна из них - это, действительно, что нотариусы смогут регистрировать браки. Нотариусы вообще получают больше прав. Они смогут самостоятельно контролировать себя. Нотариальная палата будет осуществлять контроль вместо Минюста, например. Они получат больше самоуправляющихся полномочий. В конце концов они перейдут на электронный нотариат, а не будут хранить эти огромные архивы, кучу бумаг десятки лет. Осовременивание нотариата актуально, оно произойдет", - пообещал Малюська.
Кроме того, по его словам, в ближайшее время для нотариусов, как и для регистраторов, вводится обязательная двухфакторная идентификация.
"Они все получат Mobile ID в течение следующих двух месяцев. И любое регистрационное действие будет сопровождаться двойной идентификацией. С одной стороны, это будет электронный ключ соответствующего регистратора, а с другой - сообщения на мобильный телефон - нужно будет подтверждать информацию", - рассказал министр.
Напомним, Минюст работает над усовершенствованием системы нотариата, в частности, готовится переход Украины к электронному нотариату.
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ИДЕАЛЬНО! то что нужно для черных нотариусов))
Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна.
решта ЩЕ ГІРШІ... )))
Очень полезная реформа.
😃
Декотрі вже розуміють з декільках спроб..
🤗
Сам себе начальник только бог .
Налог на недвижимость, суммы которого отличаются в разных регионах Украины, не должен рассчитываться исходя из метража жилья.
Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, - передает аналитический портал "Хвиля".По мнению чиновника, нельзя облагать налогом недвижимость исходя из ее метража.
Поэтому здесь однозначно - точно так же, как в налоге на землю, - мы должны исходить из денежной оценки, из экономической стоимости объекта.
********* обыкновенный.
Цікаво, як це вийде насправді?
🤔
Зато полно новостей про черных нотариусов, которые проводят сделки по фиктивным документам, как удостворяющих личность, так и доки на право собственности и прочее.
Собственно вопрос. Данная, эээ, "реформа", как она уберет возможность криминальных действий нотариуса? На первый взгляд, она только расширить возможности негодяев.
Уровень коррупции в Китае, не смотря на драконовские меры, один из самых высоких в Мире.
Ниже/, чем в Украине и Роисе, но выше, чем в Румынии и Болгарии.
А вот хотя бы пример:
https://nv.ua/tags/zoloto.html Китайские правоохранители во время обыска в доме бывшего мэра города Ганьчжоу, который ранее занимал также высокие должности в руководстве Компартии, обнаружили 13,5 тонн золота.
И уровень коррупции в Китае не падает.
да и Все другие ваши чудореформы!!
что бы потом мыши не жрали нечаянно по 150000 тонн зерна..
потом лечи вас ***..ей от ожирения
и ковида хватило!