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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли позиции Объединенных сил на Донетчине, один воин получил осколочное ранение, - пресс-центр

Наемники РФ обстреляли позиции Объединенных сил на Донетчине, один воин получил осколочное ранение, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Сегодня, 7 июня, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное. Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Наемники РФ обстреляли позиции Объединенных сил на Донетчине, один воин получил осколочное ранение, - пресс-центр 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки совершил 13 обстрелов позиций ОС: 4 воина ранены, 1 - травмирован, 1 наемник уничтожен

Напомним, ранее 7 июня пресс-центр Объединенных сил сообщал об обстреле в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского.

Автор: 

обстрел (27016) Донбасс (26955) Донецкая область (9574) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
А зелёные коллаборанты новые отведения наших войск готовят и пункты перехода врага на нашу территорию...
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07.06.2020 23:34
+6
Одужання........
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07.06.2020 23:28
+3
Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7876
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08.06.2020 00:02
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Одужання........
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07.06.2020 23:28 Ответить
А зелёные коллаборанты новые отведения наших войск готовят и пункты перехода врага на нашу территорию...
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07.06.2020 23:34 Ответить
Ребята, только не стреляйте, не отвечайте! Ещё пару сотен Вас завалят и всё закончится, и заживём как в Раю! Этого так мы все хотели, что бы Вас *******, а мы тут нормально шашлычок, водочку! Какой же охренительный план, "не стрелять", как же раньше не додумались?!... Немного осталось! Вот честно, жду не дождусь, когда война к Нам придёт!
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07.06.2020 23:35 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7876
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08.06.2020 00:02 Ответить
один, всего один
постреливают, так бывает
ну ещё один не досчитался ноги
главное бубочка не стреляет
особый статус 17 грузовикам со снайперами
особый статус сепарам где мы отвели
а плана Б не будет,
потому что зеля г-но
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08.06.2020 00:20 Ответить
Пока наёмники РФ обстреливают позиции, отводить войска ОС нельзя.
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08.06.2020 00:37 Ответить
відводити війська не можна у будь якому випадку.
аж до кордону з рашкою.
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08.06.2020 06:38 Ответить
Візьміть інтерв'ю у військових, нехай вони пояснять на камеру, що вони зараз захищають? Коли зелені слуги урода - продали землю (не спитали думку нікого і військових в тому числі, просто вкрали під шумок ковидла), карантином знищили малий бізнес на користь олігархії, набрали боргів у економічного вбивці - МВФ, аж на 82 млрд доларів? Все це подібно тому ніби читаєш книгу у одного пана з вусиками: ми їмо хліб олігархів, працюємо на заводах олігархів, ходимо і трудимося на землі олігархів, дивимось медіа олігархів, вирізаємо ліси, які продають олігархи, а де народ і народна приватна власність? Єдине мабуть, що можуть скзати військові те, що доморощений олігарх ліпший за олігарха оккупанта. Хоч їх інтернаціонал діє в різних Давосах і попи гріють всі разаом в Кюршавелях і Акопульках.
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08.06.2020 07:11 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7219
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08.06.2020 08:19 Ответить
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать самим, а убивать русских захватчиков, как убили этих петухов!

Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9134

Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6113
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08.06.2020 08:51 Ответить
 
 