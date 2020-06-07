Наемники РФ обстреляли позиции Объединенных сил на Донетчине, один воин получил осколочное ранение, - пресс-центр
Вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"Сегодня, 7 июня, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное. Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, ранее 7 июня пресс-центр Объединенных сил сообщал об обстреле в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского.
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постреливают, так бывает
ну ещё один не досчитался ноги
главное бубочка не стреляет
особый статус 17 грузовикам со снайперами
особый статус сепарам где мы отвели
а плана Б не будет,
потому что зеля г-но
аж до кордону з рашкою.