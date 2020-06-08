Международные судебные инстанции работают медленно, рассмотрение по сути дел Украины против России еще не начиналось, - Малюська

Только в сфере ответственности Минюста - пять дел Украины против России. Они слушаются в Европейском суде по правам человека.

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, есть еще судебные процессы, которые ведет МИД, отдельные компании ("Нафтогаз", "Ощадбанк", "Приватбанк"), которые потеряли свои активы на оккупированных территориях.

"Но есть две ключевые проблемы, которые характерны для всех судебных процессов. Первое - это медлительность. Потому что суды в международных юрисдикциях работают даже медленнее, чем украинские суды. Хотя мы все жалуемся на медлительность наших судов. Поверьте, в международных юрисдикциях это еще медленнее происходит", - сказал он.

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"По делам против России, по нашим категориям дел, мы до сих пор находимся на этапах приемлемости жалобы. Еще по сути рассмотрение не начиналось. И, учитывая эпидемию, это еще откладывается. Потому что сейчас эффективно международные суды или трибуналы не работают", - назвал Малюська первый аспект таких дел.

"Второй аспект - это даже когда наши компании выигрывают суды, например, "Нафтогаз", "Ощадбанк", "ПриватБанк" против Российской Федерации, то сложность выполнения. Нет активов по миру, на которых можно было бы нормально сделать взыскание. Соответственно, у нас огромные, миллиардные правовые требования к России, которые мы не можем эффективно выполнить", - обратил внимание министр.

При этом он отметил: "И это не только наша проблема. Многие бегают по миру в попытках взыскать средства с России. Например, акционеры "ЮКОСа". Там еще больше задолженность, огромные средства. Та же проблема. Это суверен. Проблема юридическая. Там защита активов. И найти то, что можно было бы у них отобрать и удовлетворить требования, крайне сложно".

Но, добавил глава Минюста, "все равно это им больно".

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"Как показало соглашение, например, с "Газпромом", контракт, который был заключен в конце прошлого года, им это болит. И это хорошая разменная монета в торгах с тем, чтобы получить какие-то экономические выгоды. Они просят и готовы идти на компромиссы, дают скидки, дают лучшие условия контракта. Если мы где-то, когда-то от даже самого бесперспективного судебного решения или иска откажемся, достигнем компромисса, то они готовы нам давать за это экономические какие-то бонусы. И мы этим хорошо воспользовались при заключении транзитного контракта", - пояснил он.