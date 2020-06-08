Американский бизнес-акселератор Masschallenge accelerator отобрал украинский стартап UniExo для своей программы

Крупнейший бизнес-акселератор США Masschallenge accelerator отобрал украинский стартап UniExo для участия в своей программе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, акселератор объявил об этом 4 июня.

Включение в программу дает автору стартапа Антону Головаченко возможность поработать с некоторыми компаниями, а также подключение к необходимым ресурсам и грантам на развитие - при условии, что проект будет развиваться.

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"UniExo прошёл отбор в топовый акселератор MassChallenge Texas (in TOP-5 accelerators) в сфере здравоохранения. Что это дает? Развитие стартапа и бизнес-модели на американский рынок, возможность подачи на FDA approval, clinical trials и сотрудничество с некоторыми корпорациями как GM или Shevron и армией США. Это было не просто, но мы смогли, несмотря на карантин, дойти до этой ступени развития. Дальше больше", - отреагировала команда проекта.

Ранее Цензор.НЕТ писал об изобретении киевлянина Антона Головаченко. Модульный экзоскелет UniExo работает как тренажер по реабилитации. В перспективе его может использовать даже парализованный человек.