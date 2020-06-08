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Американский бизнес-акселератор Masschallenge accelerator отобрал украинский стартап UniExo для своей программы

Американский бизнес-акселератор Masschallenge accelerator отобрал украинский стартап UniExo для своей программы

Крупнейший бизнес-акселератор США Masschallenge accelerator отобрал украинский стартап UniExo для участия в своей программе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, акселератор объявил об этом 4 июня.

Включение в программу дает автору стартапа Антону Головаченко возможность поработать с некоторыми компаниями, а также подключение к необходимым ресурсам и грантам на развитие - при условии, что проект будет развиваться.

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"UniExo прошёл отбор в топовый акселератор MassChallenge Texas (in TOP-5 accelerators) в сфере здравоохранения. Что это дает? Развитие стартапа и бизнес-модели на американский рынок, возможность подачи на FDA approval, clinical trials и сотрудничество с некоторыми корпорациями как GM или Shevron и армией США. Это было не просто, но мы смогли, несмотря на карантин, дойти до этой ступени развития. Дальше больше", - отреагировала команда проекта.

Ранее Цензор.НЕТ писал об изобретении киевлянина Антона Головаченко. Модульный экзоскелет UniExo работает как тренажер по реабилитации. В перспективе его может использовать даже парализованный человек.

Американский бизнес-акселератор Masschallenge accelerator отобрал украинский стартап UniExo для своей программы 01

изобретение (52) медицина (2518) США (26513) стартап (31)


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Топ комментарии
+4
не "отобрал", а ВЫБРАЛ....
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08.06.2020 13:31
+2
Нифигасе, отчебучили!
Это они с кем сейчас разговаривали?

Пысы, давно замечено, что человек разбирающийся в сути вопроса, способен его пояснить на языке, понятном для солдатов и матросов
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08.06.2020 13:52
+2
у нас себя реализовывают ахметовы,коломойские,рабиновичи и прочий биомусор
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08.06.2020 14:11
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Правила форума Совет форумчан
круто! Жаль что не на благо страны, но хоть так смогут себя таланты реализовать...
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08.06.2020 13:27 Ответить
у нас себя реализовывают ахметовы,коломойские,рабиновичи и прочий биомусор
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08.06.2020 14:11 Ответить
не "отобрал", а ВЫБРАЛ....
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08.06.2020 13:31 Ответить
пост ниже - это не вам
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08.06.2020 13:34 Ответить
Не выбрал, а именно отобрал.
понятие слова "отобрал", подразумевает отбор участников по каким то четким критериям (отбор проб, отбор конкурсантов,...)
слово "выбрал" подразумевает просто выбор в стиле понравился/непонравился, типа выбираю того блондинчика...(выбрать партнера, выбрать президента)
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08.06.2020 17:41 Ответить
отобрал
1) взял у кого-либо вопреки его желанию; отнял
2) выбрал по какому-нибудь признаку из общего числа
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08.06.2020 13:33 Ответить
А шо скажеш про конкурсньій отбор кандидатов?
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08.06.2020 13:42 Ответить
Я скажу - кожне слово потрібно застосовувати по призначенню. Нинішнім "молодим дарованіям" це не зрозуміти. Я позавчора тільки писав, як неграмотно пишуться новини.
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08.06.2020 13:58 Ответить
п. 2)
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08.06.2020 14:08 Ответить
Модульный экзоскелет UniExo работает как тренажер по реабилитации.

Все как обычно, Украине, военным для реабилитации, это не нужно. Потом эти тренажеры Украина у США будет покупать.
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08.06.2020 13:37 Ответить
У китайцев. Все равно их будут собирать в Китае.
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08.06.2020 13:41 Ответить
Это с какой научной работы статья?
Что за тарабарщина.
И еще этот порект....
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08.06.2020 13:46 Ответить
Нифигасе, отчебучили!
Это они с кем сейчас разговаривали?

Пысы, давно замечено, что человек разбирающийся в сути вопроса, способен его пояснить на языке, понятном для солдатов и матросов
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08.06.2020 13:52 Ответить
Відібрав? Віджав коротше
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08.06.2020 14:51 Ответить
Наш український Айронмен. )))
Кар'єра Тоні Старка, як з'ясувалося, почалася в Україні...
Американський бізнес-акселератор Masschallenge accelerator відібрав український стартап UniExo для своєї програми - Цензор.НЕТ 4704
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08.06.2020 19:56 Ответить
 
 