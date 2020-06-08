Американский бизнес-акселератор Masschallenge accelerator отобрал украинский стартап UniExo для своей программы
Крупнейший бизнес-акселератор США Masschallenge accelerator отобрал украинский стартап UniExo для участия в своей программе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, акселератор объявил об этом 4 июня.
Включение в программу дает автору стартапа Антону Головаченко возможность поработать с некоторыми компаниями, а также подключение к необходимым ресурсам и грантам на развитие - при условии, что проект будет развиваться.
"UniExo прошёл отбор в топовый акселератор MassChallenge Texas (in TOP-5 accelerators) в сфере здравоохранения. Что это дает? Развитие стартапа и бизнес-модели на американский рынок, возможность подачи на FDA approval, clinical trials и сотрудничество с некоторыми корпорациями как GM или Shevron и армией США. Это было не просто, но мы смогли, несмотря на карантин, дойти до этой ступени развития. Дальше больше", - отреагировала команда проекта.
Ранее Цензор.НЕТ писал об изобретении киевлянина Антона Головаченко. Модульный экзоскелет UniExo работает как тренажер по реабилитации. В перспективе его может использовать даже парализованный человек.
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понятие слова "отобрал", подразумевает отбор участников по каким то четким критериям (отбор проб, отбор конкурсантов,...)
слово "выбрал" подразумевает просто выбор в стиле понравился/непонравился, типа выбираю того блондинчика...(выбрать партнера, выбрать президента)
1) взял у кого-либо вопреки его желанию; отнял
2) выбрал по какому-нибудь признаку из общего числа
Все как обычно, Украине, военным для реабилитации, это не нужно. Потом эти тренажеры Украина у США будет покупать.
Что за тарабарщина.
И еще этот порект....
Это они с кем сейчас разговаривали?
Пысы, давно замечено, что человек разбирающийся в сути вопроса, способен его пояснить на языке, понятном для солдатов и матросов
Кар'єра Тоні Старка, як з'ясувалося, почалася в Україні...