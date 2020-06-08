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Новости Агрессия России против Украины
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Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, с полуночи уже 4, - штаб ОС

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, с полуночи уже 4, - штаб ОС

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Луганскому российские наемники дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение агрессор применил по оборонным укреплениям украинских сил возле населенного пункта Хутор Вольный. Вблизи Крымского противник два раза обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Павлополя захватчики дважды задействовали минометы калибра 120- и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам рядом с Широкино противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. По данным разведки, за минувшие сутки был ранен один оккупант. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины, противник прекратил свою активность.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков два воина Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" агрессор дважды обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты ВСУ неподалеку от Новолуганского. Также вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Орехово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки совершил 13 обстрелов позиций ОС: 4 воина ранены, 1 - травмирован, 1 наемник уничтожен

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к Богдановке российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки в результате обстрелов со стороны захватчиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Как отмечается, "такие коварные действия врага без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили активность противника. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами".

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, с полуночи уже 4, - штаб ОС 01
Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, с полуночи уже 4, - штаб ОС 02


обстрел (27016) ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Найшвидшого одужання пораненим.
Горить у пеклі москалі !!!
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08.06.2020 07:32
+11
У мене Є як завжди новини по темі ОРДЛО.
Но я їх не напишу.
Тому що не дозволяють.

НЕХАЙ ВСЕ ГОРИТЬ. РАЗОМ З МОСКАЛЯМИ.
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08.06.2020 07:36
+9
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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08.06.2020 07:51
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Правила форума Совет форумчан
Найшвидшого одужання пораненим.
Горить у пеклі москалі !!!
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08.06.2020 07:32 Ответить
У мене Є як завжди новини по темі ОРДЛО.
Но я їх не напишу.
Тому що не дозволяють.

НЕХАЙ ВСЕ ГОРИТЬ. РАЗОМ З МОСКАЛЯМИ.
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08.06.2020 07:36 Ответить
Так шо там крити про *колорадостан * !?..
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08.06.2020 07:39 Ответить
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5254
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08.06.2020 07:44 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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08.06.2020 07:51 Ответить
Краща оборона -- це НАСТУП.
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08.06.2020 08:01 Ответить
Особенно с диана!
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08.06.2020 08:11 Ответить
А ти що пропонуєш?
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08.06.2020 08:33 Ответить
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8512
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08.06.2020 08:16 Ответить
Одужання нашим героям
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08.06.2020 08:21 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1496
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08.06.2020 08:47 Ответить
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7496
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08.06.2020 08:59 Ответить
 
 