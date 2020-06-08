Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, с полуночи уже 4, - штаб ОС

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Луганскому российские наемники дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение агрессор применил по оборонным укреплениям украинских сил возле населенного пункта Хутор Вольный. Вблизи Крымского противник два раза обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Павлополя захватчики дважды задействовали минометы калибра 120- и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам рядом с Широкино противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. По данным разведки, за минувшие сутки был ранен один оккупант. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины, противник прекратил свою активность.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков два воина Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" агрессор дважды обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты ВСУ неподалеку от Новолуганского. Также вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Орехово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки совершил 13 обстрелов позиций ОС: 4 воина ранены, 1 - травмирован, 1 наемник уничтожен

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к Богдановке российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки в результате обстрелов со стороны захватчиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Как отмечается, "такие коварные действия врага без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили активность противника. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами".









