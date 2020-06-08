За пять дней работы камеры автофиксации в Киеве зафиксировали 200 тыс. нарушений ПДД

"Письма счастья" - так в патрульной полиции называют административные постановления, которые получают нарушители правил дорожного движения. Первые 2400 таких писем отправили водителям уже через три дня после того, как в столице полноценно заработали камеры фото- и видеофиксации на дорогах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".

По состоянию на субботу, 6 июня, за первые пять дней работы камеры в столице зафиксировали 200 000 нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем, количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается.

"Если сравнить с предыдущим периодом тестирования системы, то в некоторые дни количество нарушений достигало более ста тысяч. Если говорим о первом дне работы системы, то это было 57000, дальше меньше", - рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото- и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.

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Как пояснил Билошицкий, правонарушения, зафиксированные камерами, попадают в общий пул информации и обрабатываются инспекторами.

"Если [инспектор] убеждается, что там все нормально и соответственно, он подписывает постановление электронной подписью, которое печатается и с помощью "Укрпочты" доставляется адресату", - рассказал правоохранитель.

Пока камеры фиксируют только превышение скорости, поэтому есть два типа штрафов.

- превышение скорости более чем на 20 км / ч - 255 гривен

- превышение скорости более чем на 50 20 км / ч - 510 гривен

В полиции также отмечают, что для тех, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

"У нас уже есть несколько сотен оплат штрафов - это те лица, которые проверили наличие штрафов в личном кабинете водителя или на сайте МВД, и не дожидаясь письма, уже увидели и оплатили штраф", - рассказал Билошицкий.

МВД запустило специальное приложение "Штрафы ПДД". Скачать ссылки для Android можно по ссылке, а версию для владельцев iOS обещают разработать в ближайшее время.

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"С помощью приложения" Штрафы ПДД "можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений", - отметил заместитель министра МВД Сергей Гончаров.