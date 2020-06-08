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За пять дней работы камеры автофиксации в Киеве зафиксировали 200 тыс. нарушений ПДД

За пять дней работы камеры автофиксации в Киеве зафиксировали 200 тыс. нарушений ПДД

"Письма счастья" - так в патрульной полиции называют административные постановления, которые получают нарушители правил дорожного движения. Первые 2400 таких писем отправили водителям уже через три дня после того, как в столице полноценно заработали камеры фото- и видеофиксации на дорогах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".

По состоянию на субботу, 6 июня, за первые пять дней работы камеры в столице зафиксировали 200 000 нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем, количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается.

"Если сравнить с предыдущим периодом тестирования системы, то в некоторые дни количество нарушений достигало более ста тысяч. Если говорим о первом дне работы системы, то это было 57000, дальше меньше", - рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото- и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Камеры автофиксации в Киеве поймали нарушителя, разогнавшегося до 224 км/ч. ФОТО

Как пояснил Билошицкий, правонарушения, зафиксированные камерами, попадают в общий пул информации и обрабатываются инспекторами.

"Если [инспектор] убеждается, что там все нормально и соответственно, он подписывает постановление электронной подписью, которое печатается и с помощью "Укрпочты" доставляется адресату", - рассказал правоохранитель.

Пока камеры фиксируют только превышение скорости, поэтому есть два типа штрафов.

- превышение скорости более чем на 20 км / ч - 255 гривен
- превышение скорости более чем на 50 20 км / ч - 510 гривен

В полиции также отмечают, что для тех, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

"У нас уже есть несколько сотен оплат штрафов - это те лица, которые проверили наличие штрафов в личном кабинете водителя или на сайте МВД, и не дожидаясь письма, уже увидели и оплатили штраф", - рассказал Билошицкий.

МВД запустило специальное приложение "Штрафы ПДД". Скачать ссылки для Android можно по ссылке, а версию для владельцев iOS обещают разработать в ближайшее время.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий. ФОТО

"С помощью приложения" Штрафы ПДД "можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений", - отметил заместитель министра МВД Сергей Гончаров.

ПДД (532) скорость (98) патрульная полиция (1812)


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Топ комментарии
+11
В полиции также отмечают, что для тех, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

А еще дают накопительную карточку постоянного клиента.
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08.06.2020 08:56
+6
больше похоже налог на скорость. Хотя пару раз так заплатить, то некоторым может ударить по карману.
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08.06.2020 08:55
+6
Действует скидка 50%... А годовые абонементы выдавать будут? Или может акции какие, типа превысь скорость 2 раза и третий раз бесплатно?
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08.06.2020 09:08
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Перемига!
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08.06.2020 08:02 Ответить
пихуй...
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08.06.2020 09:19 Ответить
И, главное, скидки есть!!!
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08.06.2020 09:35 Ответить
главное что бы камеры не превратились в НЕИССЯКАЕМІЙ источник наживы..для приближённых к ТОП ЧИНОВНИКАМ МВД и МИНИНФРАСТРУКТУРЫ ... пример- в стране агрессоре РФ камеры фиксации сскорости и право взымать плату за нарушения в досудебном порядке и камеры то были ГОСУДАРСТВЕННЫЕ!!!! купленные за бюджетное бабло отдали а аренду-концессию частным структурам.. и они 15 лет косили бабло взымаемое на основе простых писем счастья - на превышениях скорости- устанавливая их в кустах и без установки обязательного знака "ведётся видиофиксация" и оставляли себе в качестве оплаты за концессию!!!! ВНИМАНИЕ!!!! ДО 70% штрафов
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08.06.2020 09:46 Ответить
Еще не вечер
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08.06.2020 15:05 Ответить
Х
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08.06.2020 08:16 Ответить
При таких смешных штрафах и летают, хотя бы раз в десять подымать нужно как минимум.
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08.06.2020 08:26 Ответить
больше похоже налог на скорость. Хотя пару раз так заплатить, то некоторым может ударить по карману.
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08.06.2020 08:55 Ответить
Штрафы не для того что бы было безопасно ездить, а для того что бы платили
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08.06.2020 09:10 Ответить
Для некоторых и машина не для того, чтобы ездить, а для самоутверждения.
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08.06.2020 09:53 Ответить
Нормально этих киевлян прищучил педалик с авакяном.
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08.06.2020 08:42 Ответить
Кличко тут не при чем. Это по всей Украине так.
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08.06.2020 09:36 Ответить
Нет,не так.
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08.06.2020 09:45 Ответить
Ну может ты за пределами Киева на вертолете летаешь,а мы скромно,автомобилями ездим. Так,вот в Калиновке,которая не доезжая к
Житомирской области давеча камера родственника оштрафовала.
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08.06.2020 15:01 Ответить
За п'ять днів роботи камери автофіксації в Києві зафіксували 200 тис. порушень ПДР - Цензор.НЕТ 2302
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08.06.2020 11:58 Ответить
Ты, дебил, ,научись нормально высказывать свои мысли,если они у тебя имеются,только потом лезь под мой коммент.
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08.06.2020 12:09 Ответить
ПНХ, удрюченное.
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08.06.2020 12:25 Ответить
Два слова смог без помощи комиксов написать,теперь тренируйся создать предложение из четырёх слов,работай над собой.
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08.06.2020 13:32 Ответить
..Баблос (штрафи ) то куди йде !?
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08.06.2020 08:56 Ответить
В "общак" МВД наверное.
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08.06.2020 09:08 Ответить
Оплаты по внешним долгам. Сознательные граждане помогают оплачивать стране внешний долг.
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08.06.2020 09:15 Ответить
штрафы идут за зерно украденное с госрезерва
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08.06.2020 09:55 Ответить
В полиции также отмечают, что для тех, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

А еще дают накопительную карточку постоянного клиента.
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08.06.2020 08:56 Ответить
Действует скидка 50%... А годовые абонементы выдавать будут? Или может акции какие, типа превысь скорость 2 раза и третий раз бесплатно?
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08.06.2020 09:08 Ответить
сто тисяч зрітєлєй по одному руплю - ета будєт.... ета будєт... сумашеччийє дєньгі!
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08.06.2020 09:12 Ответить
Почти все богатые так летают, сам раз так сьездил пассажиром у своего гендира в обед на Харьковском шоссе под 200км/час по городу. Думал от страха обосрусь.
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08.06.2020 09:20 Ответить
Если [инспектор] убеждается, что там все нормально и соответственно, он подписывает постановление электронной подписью, которое печатается и с помощью "Укрпочты" доставляется адресату", - рассказал правоохранительИсточник: https://censor.net.ua/n3200592
Получается всё же человеческий фактор продолжает работать. Какой-то инспектор определяет штрафовать или нет. Тоесть своим, а так же "неприкасаемым" всех мастей, можно не париться, как и раньше. Уверена что уже есть или сейчас наробатываются списочки таких вот "своих" номеров, для которых в Украине законы не писаны и штрафы не предусмотрены.
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08.06.2020 09:46 Ответить
Авы как думале? Не, ну когда автоматом будут выписываться, то просто список неприкасаемых вобьют и тут уж компутер не ошибётся.
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08.06.2020 10:47 Ответить
Даже проще - в базу заносятся все номера полицейских машин, прокуроров, СБУ, депутатов и просто блатных, и система не будет их фиксировать. Дижитализация.
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08.06.2020 10:48 Ответить
встигають обробити лише 5% порушень - тобто через рік можна буде порушувати цілком спокійно - все одно лист щастя не встигне прийти і до кінця життя
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08.06.2020 10:21 Ответить
" В полиции отмечают, что с каждым днем, количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается"
На участках, где камеры.
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08.06.2020 11:23 Ответить
теперь есть из чего выбрать лохов что будут платить!
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08.06.2020 11:53 Ответить
але ж це зроблено не проти порушень, а для набивання кішені авакова. при чому камери оплачені з бюджету, а штрафи миші з"ідять
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08.06.2020 14:05 Ответить
склады надо строить. чтобы деньги от штрафов складывать..
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08.06.2020 14:35 Ответить
 
 