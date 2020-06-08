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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области выявили 59 новых случаев COVID-19, всего - 3698, - ОГА

За сутки в Черновицкой области выявили 59 новых случаев COVID-19, всего - 3698, - ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки, 7 июня, подтвердили 59 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"На Буковине 7 июня официально подтверждены еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 376 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3698 человек. 9 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов", - рассказал глава ОГА.

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За сутки в Черновицкой области выявили 59 новых случаев COVID-19, всего - 3698, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Не сказали за какое время, тесты же делают 7-10-14 дней. Не сказали сколько вчера сделали тестов всего и когда они будут проверены.
Так что из "вчера выявленных" поциентов, часть уже на 2м. ниже земли и даже "3 дня" уже отпраздновано отмечено.
Это манипуляция просто какая-то.
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08.06.2020 08:21 Ответить
 
 