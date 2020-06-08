За сутки в Черновицкой области выявили 59 новых случаев COVID-19, всего - 3698, - ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки, 7 июня, подтвердили 59 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"На Буковине 7 июня официально подтверждены еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 376 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3698 человек. 9 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов", - рассказал глава ОГА.

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