1 594 1
За сутки в Черновицкой области выявили 59 новых случаев COVID-19, всего - 3698, - ОГА
В Черновицкой области за минувшие сутки, 7 июня, подтвердили 59 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"На Буковине 7 июня официально подтверждены еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 376 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3698 человек. 9 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов", - рассказал глава ОГА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так что из "вчера выявленных" поциентов, часть уже на 2м. ниже земли и даже "3 дня" уже
отпразднованоотмечено.
Это манипуляция просто какая-то.