COVID-19: в мире заболели свыше 7 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 406,1 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 июня в мире зарегистрировали 7 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 091 666 случая инфицирования и 406 195 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 112 469 (+ 373 за сутки), заболевших - 2 007 449 (+ 18 905 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 691 962 инфицированных (+ 18 375 за сутки) и 36 499 (+ 542 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 467 673 человека (+ 8 984 за сутки), количество смертей - 5 859 (+ 134 за сутки).

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В Испании зарегистрировали 288 630 (+ 240 за сутки) пациентов, умерли 27 136 (+ 1 за сутки) человек.

В Великобритании – 286 194 заболевших (+ 1 326 за сутки), умерли 40 542 пациента (+ 77).

Индия опередила Италию по числу заболевших: 257 486 (+10 864 за сутки), 7 207 летальных случаев (+261 за сутки)

В Италии зафиксировали COVID-19 у 234 998 (+ 197) человек. Умерли 33 899 (+ 53) человек.

Напомним, по состоянию на утро 7 июня в Украине лабораторно подтверждены 485 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксировали 26 999 случаев.