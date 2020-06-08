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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в мире заболели свыше 7 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 406,1 тыс. ИНФОГРАФИКА

COVID-19: в мире заболели свыше 7 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 406,1 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 июня в мире зарегистрировали 7 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 091 666 случая инфицирования и 406 195 смертей из-за коронавируса.

COVID-19: в мире заболели свыше 7 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 406,1 тыс 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 112 469 (+ 373 за сутки), заболевших - 2 007 449 (+ 18 905 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 691 962 инфицированных (+ 18 375 за сутки) и 36 499 (+ 542 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 467 673 человека (+ 8 984 за сутки), количество смертей - 5 859 (+ 134 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире

В Испании зарегистрировали 288 630 (+ 240 за сутки) пациентов, умерли 27 136 (+ 1 за сутки) человек.

В Великобритании – 286 194 заболевших (+ 1 326 за сутки), умерли 40 542 пациента (+ 77).

Индия опередила Италию по числу заболевших: 257 486 (+10 864 за сутки), 7 207 летальных случаев (+261 за сутки)

В Италии зафиксировали COVID-19 у 234 998 (+ 197) человек. Умерли 33 899 (+ 53) человек.

COVID-19: в мире заболели свыше 7 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 406,1 тыс 02

Напомним, по состоянию на утро 7 июня в Украине лабораторно подтверждены 485 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксировали 26 999 случаев.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Шота запаребрік почав відставати і не доганяє Америку.
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08.06.2020 08:23 Ответить
та фашистська фєдєрастія ДАВНО ВЖЕ перегнала США за кількістю хворих та померлих.. вофчік пукін(шаломов) хуцпато замовчує, що в США людей більше ніж в фєдєрастії(333,5млн проти142млн ув фєдєрастії) воно москалям показує лише абсолютні цифри, сподіваючись що арифметику москалики забули
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09.06.2020 08:05 Ответить
0,1% наче й мало, а один з тисячі, наче й немало...
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08.06.2020 08:53 Ответить
смертность 5,71%
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08.06.2020 11:11 Ответить
І що цікаво=аналітики стверджують, що фєдєрастична Москва мало чим відрізняється від НьюЙорка-США по кількості заражених на 1млн населення та протіканню панєпідеміі
А те що фашистська статистика"рахує згідно курса пукіна"=тупо ділить НА-ДВА...то таке.
Та й демонстрація таблиці урадження ковід19 з "лідерством США"ПРИНАЙМНІ НЕКОРЕКТНА.
Всі хто колись вчив аріфметику ЧУДОВО РОЗУМІЮТЬ що США займає по середньому в країні рівню зарадження десь 8ме місце, ... хоча "табличка" Б дуже змінилась як би всі подрахунки велись би коректно та в усіх країнах робилась би однакова кількість тестів.. і хто зна
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08.06.2020 08:53 Ответить
мордорська статістіка сільно крива: при рекордних кількостях хворих нєудовлєтворітєльная лєтальность
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08.06.2020 09:19 Ответить
Та в них за статистикою і голодомору не було. Отже, навіть якщо пів країни вимре офіційна статистична летальність все одно буде низькою.
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08.06.2020 09:29 Ответить
Росия - вперед! Вперед Росиюшка! Покажи всем кузькину мать и будь первой в этом нелегком деле!
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08.06.2020 09:27 Ответить
 
 