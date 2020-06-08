Ночное ДТП в Киеве: Honda врезалась в бетонный парапет, непристегнутый пассажир вылетел в окно и умер на месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один человек погиб на месте происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в Facebook.

По предварительной информации, автомобиль Honda Civic, двигаясь в направлении Брест-Литовского шоссе, на большой скорости въехал в бетонный парапет, обрамляющий опору путепровода. От удара непристегнутый пассажир Honda вылетел из авто. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Кроме того, Honda зацепила легковушку BMW. Водитель Honda и мужчина, находившийся за рулем BMW от помощи врачей отказались. На месте также работают спасатели ГСЧС.

Видео dtp.kiev.ua

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Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.











Фото: Еспресо/Facebook





