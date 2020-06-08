Ночное ДТП в Киеве: Honda врезалась в бетонный парапет, непристегнутый пассажир вылетел в окно и умер на месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один человек погиб на месте происшествия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в Facebook.
По предварительной информации, автомобиль Honda Civic, двигаясь в направлении Брест-Литовского шоссе, на большой скорости въехал в бетонный парапет, обрамляющий опору путепровода. От удара непристегнутый пассажир Honda вылетел из авто. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.
Кроме того, Honda зацепила легковушку BMW. Водитель Honda и мужчина, находившийся за рулем BMW от помощи врачей отказались. На месте также работают спасатели ГСЧС.
Видео dtp.kiev.ua
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Фото: Еспресо/Facebook
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Или пьянь или гонщики.
Держава повинна не тільки стригти, але і піклуватися про безпеку. В цьому її основна функція. Навіть про безпеку нерозсудливих.
Інакше- навіщо держава?
Странно што вы разницы не чуствуете.
Люди несутся по многолосному проспекту, видят просто мост - им в голову не приходит,
что там такие толстые опоры.
Сила удара такая, что у жигулей-классики задние колёса становятся рядом с передними.
У этого места вообще слава недобрая.
Почему всякие витрины и киоски сияют светом, а эти опоры даже не подсвечены ?
А фуле, все местные знают, а всяким СА у нас не место, правдаж менты+пешкодралы?
А вот за опору вместо третей полосы без отбойника - очень даже известно, и за это организаторам движения надо бы морду бить
Чисто ради интереса, ессно
Ну да ладно, пафосу то сколько - "бьюцца живые серца" усем досвиданье в этом чатике, будте осторожны, а следовательно, и здоровы.