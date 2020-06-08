В Украине за сутки - 463 новых случая COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 27 462 случая
По состоянию на 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19. За сутки - 463 новых случая. Девять человек умерли от болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
Днем ранее сообщалось о 485 новых случаях заболевания COVID-19, за 6 июня - 550 новых случаях, за 5 июня – о 553 новых заболевших, 4 июня – о 588.
За сутки умерли девять пациентов (стуками ранее - 11), всего - 797.
За последние сутки выздоровел 141 человек (сутками ранее - 242), всего - 12 195.
Всего в Украине сейчас болеет 14 470 человек, что на 313 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (72), Закарпатской (64), Черновицкой (59) и Львовской (41) областях.
В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев коронавирусной болезни не выявили.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1150 случаев;
Волынская область - 1079 случаев;
Днепропетровская область - 971 случай;
Донецкая область - 231 случай;
Житомирская область - 897 случаев;
Закарпатская область - 1386 случаев;
Запорожская область - 496 случаев;
Ивано-Франковская область - 1582 случая;
Кировоградская область - 559 случаев;
м. Киев - 3490 случаев;
Киевская область - 1812 случаев;
Львовская область - 2162 случая;
Луганская область - 54 случая;
Николаевская область - 309 случаев;
Одесская область - 1002 случая;
Полтавская область - 274 случая;
Ривненская область - 2071 случай;
Сумская область - 193 случая;
Тернопольская область - 1294 случая;
Харьковская область - 1287 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 518 случаев;
Черновицкая область - 3698 случаев;
Черкасская область - 469 случаев;
Черниговская область - 299 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июня 2020 г. в Центр поступили 582 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 65687 сообщений о подозрении на COVID-19.
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1. московитская церковь - ви руса нет, его выдумали проклятые американцы для предлога тотальной вакцинации населения, под видом вакцины каждому введут жидкий чип.
2. причина - Трамп. Поскольку никогда и нигде к власти ни в одной стране не может прийти ни один президент самостоятельно, все президенты и весь сценарий нашего жития спрогнозирован минимум на 50 лет.
но вот была создана компутерная программа, при помощи которой Трамп (да и пдонок Зеленский) пришли к власти. Программа вычисляет симпатии и антипатии каждого через соцсети и лайки-дизлайки на форумах и вообще везде. И программа подсовывает каждому чеку избирательную инфу о каждом кандидате под нужным ракурсом
Правители решили избрать Хилари. Но неподконьрольная программа сделала Трампом преза.
И тогда правители мира спохватились и обьявили карантин, с целью отстрочить выборы в США.
И если в США будет побеждать нужный кандидат, то второй вспышки вируса не будет
И наоборот, если проходит другой кандидат, то обьявят о новой вспышке второй волне.
А пока все лихорадочно ищут контроль над этим искуственным интеллектом или хотя бы добакланиться с теми, кто управляет этим интеллектом
в дальнейшем этот искуственный интеллект будет просчитывать скока надо выплавить стали в мире, и в каких странах, сока зерна и в каких странах и вообще скока надо оставить людей на Планете
я не считал визгов порохоботов Цензора о полной ничтожности версии дурантина, поскоку они не предоставляют аргументов и логической цепочки
а вот их собраться по московитской церкви дают внятный аргумент: проклятые американцы хотят уничтожить все руськое
почему єтому вирусу такое огромное внимание?
потому что он уравнял всех. от него пока нет лекарств
стали болеть люди, которім плевать на законі, они сами создают законі, они небожители и правители.
а вирус сказал, что ві такие же смертніе и не не війожиівайтесь
первіе лица, привікшие другим диктовать как жить - слегка опосрались и лихлрадочно ищут лекарства