В Украине за сутки - 463 новых случая COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 27 462 случая

По состоянию на 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19. За сутки - 463 новых случая. Девять человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Днем ранее сообщалось о 485 новых случаях заболевания COVID-19, за 6 июня - 550 новых случаях, за 5 июня – о 553 новых заболевших, 4 июня – о 588.

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За сутки умерли девять пациентов (стуками ранее - 11), всего - 797.

За последние сутки выздоровел 141 человек (сутками ранее - 242), всего - 12 195.

Всего в Украине сейчас болеет 14 470 человек, что на 313 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (72), Закарпатской (64), Черновицкой (59) и Львовской (41) областях.

В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев коронавирусной болезни не выявили.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1150 случаев;

Волынская область - 1079 случаев;

Днепропетровская область - 971 случай;

Донецкая область - 231 случай;

Житомирская область - 897 случаев;

Закарпатская область - 1386 случаев;

Запорожская область - 496 случаев;

Ивано-Франковская область - 1582 случая;

Кировоградская область - 559 случаев;

м. Киев - 3490 случаев;

Киевская область - 1812 случаев;

Львовская область - 2162 случая;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 309 случаев;

Одесская область - 1002 случая;

Полтавская область - 274 случая;

Ривненская область - 2071 случай;

Сумская область - 193 случая;

Тернопольская область - 1294 случая;

Харьковская область - 1287 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 518 случаев;

Черновицкая область - 3698 случаев;

Черкасская область - 469 случаев;

Черниговская область - 299 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июня 2020 г. в Центр поступили 582 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 65687 сообщений о подозрении на COVID-19.











