За сутки в Киеве 72 новых случая COVID-19, среди них 6 медиков, всего 3 490 инфицированных, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили у 72 жителей Киева. Среди них - 6 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Так, за прошедшие сутки заболели:

- 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет

- 25 мужчин от 21 до 71 года

- Две девочки, которым год и 9 лет и два мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.￼

По словам Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев.

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"Берегите себя! Не пренебрегайте элементарными правилами", - добавил мэр Киева.