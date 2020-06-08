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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 72 новых случая COVID-19, среди них 6 медиков, всего 3 490 инфицированных, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве 72 новых случая COVID-19, среди них 6 медиков, всего 3 490 инфицированных, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили у 72 жителей Киева. Среди них - 6 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Так, за прошедшие сутки заболели:

- 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет
- 25 мужчин от 21 до 71 года
- Две девочки, которым год и 9 лет и два мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.￼

За сутки в Киеве 72 новых случая COVID-19, среди них 6 медиков, всего 3 490 инфицированных, - Кличко 01

По словам Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 463 новых случая COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 27 462 случая

"Берегите себя! Не пренебрегайте элементарными правилами", - добавил мэр Киева.

За сутки в Киеве 72 новых случая COVID-19, среди них 6 медиков, всего 3 490 инфицированных, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
вИталька, эти цифры никому не интересны.. давай открывай рестораны, БО буде горе...
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08.06.2020 09:17
+1
Лечение вируса сделать платным коль люди не носят маски и срут на правила самосохранения.Если надо носить значит надо носить а каким методом это вбивается в тупую башку-вот над этим власти должны и думать.
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08.06.2020 09:43
+1
Поскольку на левом берегу случаев заражения было гораздо меньше - лучшему на планете меру пришлось предпринять срочные меры
Были созданы искусственные пробки у мостов и отменена городская электричка.
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08.06.2020 09:48
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вИталька, эти цифры никому не интересны.. давай открывай рестораны, БО буде горе...
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08.06.2020 09:17 Ответить
За сутки - 463 новых случая COVID-19, умерли 9, и это только лех, кого проверили. А на самом деле ежесуточно больных видимо раз в 10 больше, если не в 20.
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08.06.2020 09:26 Ответить
И..???? С голоду людям пухнуть.?? Или грабить идти???
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08.06.2020 09:32 Ответить
Лечение вируса сделать платным коль люди не носят маски и срут на правила самосохранения.Если надо носить значит надо носить а каким методом это вбивается в тупую башку-вот над этим власти должны и думать.
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08.06.2020 09:43 Ответить
Будь-яку статистику сміливо можна множити на три.
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08.06.2020 09:30 Ответить
пря таки будь-яку?
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08.06.2020 09:32 Ответить
А що таки так пожвавився? Хочеш за зелену шмарклю 143%?
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08.06.2020 09:38 Ответить
ні, насправді хочу, щоби кількість перемог Динамо Київ можна було помножити на три, згідно твого глибокомислення
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08.06.2020 09:41 Ответить
Ти краще розкажи хто *********** ;гумкомвой; в Київ пропустив. Не Зеленський бува?
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08.06.2020 09:44 Ответить
ти про що?
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08.06.2020 09:45 Ответить
Та кажуть що *********** ;гумкомвой; таки доїхав у Лавру.
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08.06.2020 10:19 Ответить
Поскольку на левом берегу случаев заражения было гораздо меньше - лучшему на планете меру пришлось предпринять срочные меры
Были созданы искусственные пробки у мостов и отменена городская электричка.
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08.06.2020 09:48 Ответить
 
 