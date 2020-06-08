За сутки на Львовщине зафиксировали 41 случай COVID-19, всего 2 162 инфицированных, - горсовет

По состоянию на утро 8 июня во Львове и Львовской области подтверждено 2162 случая инфицирования коронавирусом, из них 71 - летальный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

За весь период пандемии во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5 070 человек, госпитализированы - 782, на амбулаторном лечении - 4 288 человек, выписаны - 598 человек. Сейчас в больнице находятся 178 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 1 человек.

Всего коронавирусная инфекция обнаружена - у 2 162 человек, 71 человек умер. 524 пациента выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 324 ПЦР-теста, из которых 41 - положительный (среди них - 23 это жители Львова).

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