Количество больных коронавирусом за сутки снизилось только в двух областях Украины, - СНБО
В Украине количество вылечившихся от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки лишь в одной из 24 областей Украины – Днепропетровской. Также снижение числа заболевших зафиксировано в Донецкой области из-за смерти одного пациента.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в понедельник утром, в семи украинских областях число заболевших не изменилось, а в остальных 15 и г.Киеве – возросло.
Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Закарпатской, Львовской, Харьковской и Черновицкой областях, выздоровления - в Закарпатской. Как и ранее, в 16 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.
Количество болеющих, как и ранее, превышает 2 тысячи в г.Киеве и Черновицкой области, 1 тысячу – также в Киевской и Львовской областях, а меньше 10 болеющих в Полтавской и Херсонской областях.
Всего за минувшие сутки:
- в Винницкой области подтверждено 14 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 7 выздоровления, сейчас в области болеют 403 человека (на 6 больше за сутки);
- в Волынской области - 27 случаев заболевания и 1 - смерти, сейчас болеют 747 человек (на 26 больше за сутки);
- в Днепропетровской области 20 случаев выздоровления, новых случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеют 397 человек;
- в Донецкой области 1 человек умер, новых случаев заболевания и выздоровления зафиксировано не было, сейчас болеют 104 человека;
- в Житомирской области 16 новых случаев заболевания, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 381 человек;
- в Закарпатской области 64 человека заболели, 2 умерли и 38 выздоровели, сейчас болеют 748 человек (на 24 больше за сутки);
- в Запорожской области 1 человек заболел, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 196 человек;
- в Ивано-Франковской области 20 человек заболели, 1 умер, сейчас болеет 547 человек (на 19 больше за сутки);
- в Киеве подтверждено 72 новых случая заболевания Covid-19 и ни одного случая смерти или выздоровления, сейчас в столице болеют 2 525 человек;
- в Киевской области 28 человек заболели и 19 выздоровели, сейчас болеет 1 198 человек (за сутки на 9 больше);
- в Кировоградской области 6 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеет 110 человек, как и днем ранее;
- в Луганской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 11 человек;
- во Львовской области 41 новый случай заболевания, 2 - смерти и 3 - выздоровления, сейчас болеют 1 567 человек (на 36 больше за сутки);
- в Николаевской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 107 человек;
- в Одесской области 6 человек заболели и 4 выздоровели, сейчас болеет 608 человек (на 2 больше за сутки);
- в Полтавской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 6 человек;
- в Ривненской области 25 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеют 942 человека (на 24 больше за сутки);
- в Сумской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 30 человек;
- в Тернопольской области 19 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления, сейчас болеет 281 человек (на 16 больше за сутки);
- в Харьковской области 36 новых случаев заболевания и 28 – выздоровления, сейчас болеют 662 человека (за сутки на 8 больше);
- в Херсонской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 4 человека;
- в Хмельницкой области также новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 168 человек;
- в Черкасской области 9 человек заболели и 3 выздоровели, сейчас болеют 105 человек (на 6 больше за сутки);
- в Черновицкой области подтверждено 59 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 9 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 2 413 человек (на 49 больше, чем днем ранее);
- в Черниговской области 20 новых случая заболевания, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 210 человек (на 20 больше за сутки).
Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 463 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 141 выздоровел. В настоящее время в Украине Covid-19 болеют 14 тыс. 470 человек, что на 313 больше, чем сутками ранее.
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