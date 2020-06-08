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За сутки COVID-19 заболели 32 ребенка и 51 медработник, всего 1 964 ребенка и 5 101 медик, - Степанов
За минувшие сутки в Украине провели 7 647 тестирований на коронавирус.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 463 человека, из них 32 ребенка и 51 медработник", - отметил министр.
Госпитализировали 92 человека.
"За все время пандемии заболели 27 462 человека, из них 1 964 ребенка, а также 5 101 медработник", - добавил Степанов.
Кроме того, за прошедшие сутки были осуществлены 7 647 тестирований, из них 6 569 методом ПЦР и 1 078 - ИФА-тестов.
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Ни зарплаты, ни защиты.
Родовая травма?
І цікаво, який процент з ції афери отримав сам Вовік.
Наприклад, я особисто, тест ПЛР здав у середу - сьогодні понеділок результату ще нема. Сижу на самоізоляції хоча такої вимоги і не було, а скількох людей заразять інші чекаючи на результати і ходячи на роботу чи по магазинах?
Ця епідемія ніколи у нас не скінчиться...
А в предыдущей подаче пугалки-статистики не были упомянуты дети - я уж подумал ...
А теперь видно - что линия засирания мозгов быдлоэлекторату отслеживается чётко...
Да, кстати:
" Так, с начала года произошло более чем 13 000. Во время пожаров были травмированы 622 человека, а погибло уже 828 граждан"
от коронавируса, при всех приписках, еле натянули ~600 человек... (сейчс вообще перестали говорить об общем количестве - чтоб не скрыть своё шулерство)