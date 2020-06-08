За сутки COVID-19 заболели 32 ребенка и 51 медработник, всего 1 964 ребенка и 5 101 медик, - Степанов

За минувшие сутки в Украине провели 7 647 тестирований на коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 463 человека, из них 32 ребенка и 51 медработник", - отметил министр.

Госпитализировали 92 человека.

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"За все время пандемии заболели 27 462 человека, из них 1 964 ребенка, а также 5 101 медработник", - добавил Степанов.

Кроме того, за прошедшие сутки были осуществлены 7 647 тестирований, из них 6 569 методом ПЦР и 1 078 - ИФА-тестов.