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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 32 ребенка и 51 медработник, всего 1 964 ребенка и 5 101 медик, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 32 ребенка и 51 медработник, всего 1 964 ребенка и 5 101 медик, - Степанов

За минувшие сутки в Украине провели 7 647 тестирований на коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 463 человека, из них 32 ребенка и 51 медработник", - отметил министр.

Госпитализировали 92 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 463 новых случая COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 27 462 случая

"За все время пандемии заболели 27 462 человека, из них 1 964 ребенка, а также 5 101 медработник", - добавил Степанов.

Кроме того, за прошедшие сутки были осуществлены 7 647 тестирований, из них 6 569 методом ПЦР и 1 078 - ИФА-тестов.

Автор: 

дети (6481) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Что-то зеля медиков не уважает.
Ни зарплаты, ни защиты.
Родовая травма?
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08.06.2020 10:18 Ответить
Українські медики лідирують по числу випадків зараження. І чи не тому що друг Вовіка Радуцкій продав засоби захисту з держрезерву?
І цікаво, який процент з ції афери отримав сам Вовік.
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08.06.2020 10:23 Ответить
Ваша срана "статистика" не має нічого спільного з реальністю.
Наприклад, я особисто, тест ПЛР здав у середу - сьогодні понеділок результату ще нема. Сижу на самоізоляції хоча такої вимоги і не було, а скількох людей заразять інші чекаючи на результати і ходячи на роботу чи по магазинах?
Ця епідемія ніколи у нас не скінчиться...
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08.06.2020 10:28 Ответить
О! Детьми продолжили пугать.
А в предыдущей подаче пугалки-статистики не были упомянуты дети - я уж подумал ...

А теперь видно - что линия засирания мозгов быдлоэлекторату отслеживается чётко...

Да, кстати:
" Так, с начала года произошло более чем 13 000. Во время пожаров были травмированы 622 человека, а погибло уже 828 граждан"

от коронавируса, при всех приписках, еле натянули ~600 человек... (сейчс вообще перестали говорить об общем количестве - чтоб не скрыть своё шулерство)
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08.06.2020 11:03 Ответить
 
 