Метеорологическое лето пришло в Киев на три недели позже после 118 дней весны, - обсерватория Срезневского

В пятницу, 5 июня, в Киеве началось метеорологическое лето.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского, передает Цензор.НЕТ.

"Температура 4 июня составила + 13,6°, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля - всего 116 дней. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права", - указывается в сообщении.

Метеорологическое лето началось на 3 недели позже климатического срока. Среднесуточная температура в Киеве в пятницу составила +16,5° и в дальнейшем будет расти.

Отмечается, что позже всего лето в Киеве начиналось в 1990 и 2001 годах - 7 июня.

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В Карпатах также потепление, сообщает Черногорский горный поисково-спасательных пост.

"По состоянию на 9:40 8 июня 2020 года на г. Поп Иван Черногорский ясно. Ветер юго-западный 8-9 м/с. Температура воздуха +10°", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.