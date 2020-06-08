РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12548 посетителей онлайн
Новости
2 136 10

Метеорологическое лето пришло в Киев на три недели позже после 118 дней весны, - обсерватория Срезневского

Метеорологическое лето пришло в Киев на три недели позже после 118 дней весны, - обсерватория Срезневского

В пятницу, 5 июня, в Киеве началось метеорологическое лето.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского, передает Цензор.НЕТ.

"Температура 4 июня составила + 13,6°, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля - всего 116 дней. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права", - указывается в сообщении.

Метеорологическое лето началось на 3 недели позже климатического срока. Среднесуточная температура в Киеве в пятницу составила +16,5° и в дальнейшем будет расти.

Отмечается, что позже всего лето в Киеве начиналось в 1990 и 2001 годах - 7 июня.

Смотрите также: Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом. ФОТО

В Карпатах также потепление, сообщает Черногорский горный поисково-спасательных пост.

"По состоянию на 9:40 8 июня 2020 года на г. Поп Иван Черногорский ясно. Ветер юго-западный 8-9 м/с. Температура воздуха +10°", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

жара (390) Киев (25495) погода (2819)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Я вже чотири дні як опалення вимкнув.
показать весь комментарий
08.06.2020 10:26
+2
Весна была с октября походу.
показать весь комментарий
08.06.2020 10:21
+2
а йа кондьор переключив позавчора з обогрєва на кул
показать весь комментарий
08.06.2020 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Весна была с октября походу.
показать весь комментарий
08.06.2020 10:21 Ответить
Я вже чотири дні як опалення вимкнув.
показать весь комментарий
08.06.2020 10:26 Ответить
а йа кондьор переключив позавчора з обогрєва на кул
показать весь комментарий
08.06.2020 10:38 Ответить
вєсну у нас укралі Зє!льонийє падонкі!
показать весь комментарий
08.06.2020 10:33 Ответить
Так глобальне потепління, що ж ви хочете?
показать весь комментарий
08.06.2020 10:35 Ответить
наблюдаю тільки глобальне ожирєнійє
показать весь комментарий
08.06.2020 10:39 Ответить
это путин виноват я правильно понимаю
показать весь комментарий
08.06.2020 11:38 Ответить
Неправильно, надо говорить *******, ато тут действительно не правильно поймут...
показать весь комментарий
08.06.2020 12:13 Ответить
знову кремляді паляться на дрібницях
показать весь комментарий
08.06.2020 12:57 Ответить
****, достал этот зеленский.
показать весь комментарий
08.06.2020 13:11 Ответить
 
 