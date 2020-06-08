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Я уже определился с кандидатом на пост главы Нацслужбы здоровья: документы будут переданы на утверждение в Кабмин, - Степанов

Я уже определился с кандидатом на пост главы Нацслужбы здоровья: документы будут переданы на утверждение в Кабмин, - Степанов

Глава Минздрава определился с кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я провел процедуру отбора на главу Национальной службы здоровья Украины. Я провел собеседования со всеми желающими. На сегодня проведение конкурса, предусмотренного законодательством невозможно из-за карантина. В условиях карантина возможно проведение только отбора. Я хочу поблагодарить всех, кто подал документы и принял участие в собеседованиях. Я уже определился с кандидатом, относительного которого будут переданы документы в Кабинет Министров. После прохождения всех процедур, которые предусмотрены законом, он может быть назначен на эту должность (главы Нацслужбы здоровья. – Ред.). После окончания карантина в течение двух месяцев будет объявлен и проведен конкурс в обычном формате", - рассказал Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут. ВИДЕО

Автор: 

Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) Нацслужба здоровья (31) НСЗУ (171)


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Богатирьова?
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08.06.2020 10:34 Ответить
Ну зеленський суд зрозумів шо вона нівчом невинувата, ті гроші з`їли миші - і пора бабушці на роботу - виводить медицину з кризи
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08.06.2020 10:37 Ответить




На сегодня проведение конкурса, предусмотренного законодательством невозможно из-за карантина
Яка класна штука карантин)
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08.06.2020 10:34 Ответить
а какая разница между министром здравоохранения и главой нацслужбы здоровья?

Закон Паркинсона (про размножение бюрократов) в действии
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08.06.2020 10:35 Ответить
Я вже визначився з кандидатом на пост глави Нацслужби здоров'я: документи будуть передані на затвердження в Кабмін, - Степанов - Цензор.НЕТ 2690
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08.06.2020 10:45 Ответить
Зеленський продовжує повернення людей Януковича у владу.
У відео-інтерв'ю він розповів про потенційного міністра освіти.
Найвірогіднішим кандидатом на посаду міністра освіти та науки є ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет. Людина яка була членом Партії регіонів, а у У 2010 році стала депутатом Чернігівської обласної ради від неї, має тісні взаємозв'язки з одіозним українофобом Дмитром Табачником.
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08.06.2020 10:46 Ответить
все это оч.сильно воняет....
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08.06.2020 12:05 Ответить
Дело Богатырёвой живёт и побеждает.
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08.06.2020 13:10 Ответить
 
 