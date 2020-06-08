Я уже определился с кандидатом на пост главы Нацслужбы здоровья: документы будут переданы на утверждение в Кабмин, - Степанов

Глава Минздрава определился с кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я провел процедуру отбора на главу Национальной службы здоровья Украины. Я провел собеседования со всеми желающими. На сегодня проведение конкурса, предусмотренного законодательством невозможно из-за карантина. В условиях карантина возможно проведение только отбора. Я хочу поблагодарить всех, кто подал документы и принял участие в собеседованиях. Я уже определился с кандидатом, относительного которого будут переданы документы в Кабинет Министров. После прохождения всех процедур, которые предусмотрены законом, он может быть назначен на эту должность (главы Нацслужбы здоровья. – Ред.). После окончания карантина в течение двух месяцев будет объявлен и проведен конкурс в обычном формате", - рассказал Степанов.

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