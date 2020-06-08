За сутки в ВСУ один новый случай COVID-19, всего болеют 142 человека, - Командование Медсил
По состоянию на 10.00 8 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Всего за время пандемии выздоровели - 143 человека, летальных случаев - 4.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 618 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток, - 44 человека.
За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Сотрудник ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.
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