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В Беларуси намерены "корректировать действия СМИ" и ограничивать людей "от информации, которая наносит ущерб государству"

В Беларуси намерены

Белорусов хотят ограничить "от информации [в интернете], которая наносит ущерб государству".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еuroradio, о таких планах в эфире телеканала СТВ заявил новый министр информации Игорь Луцкий.

По его словам, также стоит задача доведения до населения "чёткой государственной политики". И для этого Мининформ будет "корректировать действия средств массовой информации".

"Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в интернете, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах", - продолжает министр. Он подчеркивает, что это "очень серьезно влияет" на ситуацию в Беларуси и на то, как страна будет развиваться.

"Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьёзно влияет на умы", — считает Игорь Луцкий. И государственные средства массовой информации будут "разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию".

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Игорю Луцкому 48 лет. В 2014-2018 годах был первым заместителем министра информации, затем работал гендиректором телеканала СТВ. Министром информации назначен 4 июня 2020-го.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил своих потенциальных конкурентов в организации "каруселей" и заявил, что "не отдаст" им страну.

Беларусь (7888) информация (379) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+6
Оруэлл улыбается, сидя на облачке и глядя с него на Беларусь.
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08.06.2020 10:45
+4
Не дождетесь ))))
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08.06.2020 10:48
+3
В Беларуси начали проверять сотрудников КГБ на полиграфах. Чью сторону займут. Саню 3% скоро инфаркт схватит.
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08.06.2020 10:48
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нас таке також чекає.
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08.06.2020 10:43 Ответить
Не дождетесь ))))
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08.06.2020 10:48 Ответить
да уже есть!
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08.06.2020 10:50 Ответить
У репоедов еще и ***** есть)
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08.06.2020 10:59 Ответить
я не про них. я про СБУ.
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08.06.2020 11:01 Ответить
СБУ при зеленой шмаркле это квартал 95.
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08.06.2020 11:03 Ответить
но не только про него. закон про правду помнишь?
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08.06.2020 11:02 Ответить
Нет
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08.06.2020 11:04 Ответить
Оруэлл улыбается, сидя на облачке и глядя с него на Беларусь.
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08.06.2020 10:45 Ответить
В Беларуси начали проверять сотрудников КГБ на полиграфах. Чью сторону займут. Саню 3% скоро инфаркт схватит.
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08.06.2020 10:48 Ответить
Нам бы проверять сбушников на полиграфе. А то сколько сбушников на Донбассе участвовали в выводе из под контроля Украины не говоря уже о Крыме. Да и в Киеве сбушников много промосковских. Это же бывший КГБ СССР недореформированный.
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08.06.2020 11:28 Ответить
зато отлегло у гаишников, которых при новом министре перестали полиграфить, перед каждым новым контрактом
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08.06.2020 13:59 Ответить
А то можно подумать у нас такого нет!
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08.06.2020 10:50 Ответить
У вас репоедов еще и не такое есть, один скульптор чего стоит, который петухов из дерьма лепит.
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08.06.2020 11:02 Ответить
см. выше, о любитель простых решений.
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08.06.2020 11:03 Ответить
Да я понимаю, что петухи из дерьма на недоимперии, это конечно сложно, очень сложно!
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08.06.2020 11:09 Ответить
сложнее, чем "опровергать" всё, что тебе не нравится, голословно обвиняя сказавшего в кацапизме.
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08.06.2020 11:11 Ответить
За то у нас одного Зика в разных видах и 112 на десятке частот транслируют.
Демократия!
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08.06.2020 10:50 Ответить
Всевышний привел на этот свет все народы свободными.А тут всякие "батьки" на десятилетия посаженные нерусским Кремлем.И соединяться с Беларусью Москва не хочит.Ведь тогда все вылетят из ТКК(Тайной Канцеллярии Кремля), а они все хоят Даже поезда и самолеты все в России через Москву-вдруг чтото мимо пройдет.
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08.06.2020 10:51 Ответить
Если при порохе был бы такой закон, то квартальное чучело никогда не стало президентом
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08.06.2020 10:56 Ответить
При порохе было целое министерство правды, только его достижения так и остались загадкой
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08.06.2020 11:09 Ответить
Правильно, Северная Корея должна быть Северной Кореей до конца! Запретите СМИ вообще нахй - оставьте одну газету от сцаря Луки Первого - "Крепостная Правда".
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08.06.2020 10:59 Ответить
"Міністерство правди" вже організували?
А взагалі, чому ми дивуємося: цензура є невід'ємним елементом диктатури, без цензури диктатура не може існувати
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08.06.2020 11:08 Ответить
Привезли в один дурдомкак-то пациента.- Это что за чудолом?- Саша-три-процента.Говорит, он царь всему, требует престола.- Десять кубиков емугалоперидола!
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08.06.2020 11:14 Ответить
У нас диктатура олигархов в СМИ. Но там хоть диктатор беларус, а здесь диктаторы неукраинцы. Так что не нам критиковать Лукашенко.
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08.06.2020 11:18 Ответить
І вадзіў Лукавы свой народ на яго зямлі цэлых 40 гадоў, пакуль яна не стала пустыней.
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08.06.2020 13:49 Ответить
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08.06.2020 14:01 Ответить
це так нетипово для диктаторського режиму!
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08.06.2020 11:18 Ответить
Картопляныки это заслужили многовековой покорностью своим хозяевам. Хай щастить!
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08.06.2020 11:22 Ответить
На Бєларусь чекає майдан у серпні. "Таракан 3%" добровільно з влади не піде, бо тоді треба буде бігти з країни. Сподіваюсь, все в них вийде. Головне, щоб Куйло зі своїми кацапо-фашистами до них не полізли
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08.06.2020 11:44 Ответить
йхло цей майдан і очолить
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08.06.2020 12:51 Ответить
Лукашенко боится потерять власть как и ХУТИН! Народ их давно не уважает. а они как два диктатора себя ведут, лю ди делайте правильный выбор!!!!!!!
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08.06.2020 11:54 Ответить
Подивимось чи допоможе це Луке.
Здається йхло вирішило його замінити на виборах на більш поступливу кандидатуру
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08.06.2020 12:50 Ответить
Так и в Украине зе-команда намерена делать то же самое, правда, в отношении исключительно тех СМИ, которые выступают с патриотической украинской позиции, которые выступают за европейскоую и евроатлантическую интеграцию, которые выступают за независимость Украины. Пророссийским же СМИ ничего не угрожает.
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08.06.2020 13:15 Ответить
Беражы нас ад Лукавага, таму , што ён не ад Бога, а ад д'ябла.
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08.06.2020 13:51 Ответить
Юзер «литвин» буде в екстазі.
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08.06.2020 14:03 Ответить
это нора, везде так
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08.06.2020 15:46 Ответить
 
 