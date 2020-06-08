В Беларуси намерены "корректировать действия СМИ" и ограничивать людей "от информации, которая наносит ущерб государству"

Белорусов хотят ограничить "от информации [в интернете], которая наносит ущерб государству".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еuroradio, о таких планах в эфире телеканала СТВ заявил новый министр информации Игорь Луцкий.

По его словам, также стоит задача доведения до населения "чёткой государственной политики". И для этого Мининформ будет "корректировать действия средств массовой информации".

"Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в интернете, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах", - продолжает министр. Он подчеркивает, что это "очень серьезно влияет" на ситуацию в Беларуси и на то, как страна будет развиваться.

"Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьёзно влияет на умы", — считает Игорь Луцкий. И государственные средства массовой информации будут "разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию".

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Игорю Луцкому 48 лет. В 2014-2018 годах был первым заместителем министра информации, затем работал гендиректором телеканала СТВ. Министром информации назначен 4 июня 2020-го.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил своих потенциальных конкурентов в организации "каруселей" и заявил, что "не отдаст" им страну.