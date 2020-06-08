За сутки в России зафиксировано 8,9 тыс. случаев COVID-19, 112 умерших, всего 476,6 тыс. инфицированных

Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 985 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 112 пациентов, таким образом, число летальных исходов достигло 5 971. Выздоровели 3 957 человек, всего вылечившихся уже 230 688. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и умерших) составляет порядка 240 тысяч. Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших. На втором месте - Бразилия (691,7 тыс.), на первом - США (1,94 млн).

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