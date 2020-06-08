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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в России зафиксировано 8,9 тыс. случаев COVID-19, 112 умерших, всего 476,6 тыс. инфицированных

За сутки в России зафиксировано 8,9 тыс. случаев COVID-19, 112 умерших, всего 476,6 тыс. инфицированных

Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 985 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 112 пациентов, таким образом, число летальных исходов достигло 5 971. Выздоровели 3 957 человек, всего вылечившихся уже 230 688. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и умерших) составляет порядка 240 тысяч. Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших. На втором месте - Бразилия (691,7 тыс.), на первом - США (1,94 млн).

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Автор: 

карантин (16729) россия (95420) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Спасибо за отличные новости с утра!
Заряжает хорошим настроением на целый день!
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08.06.2020 11:05
+4
А мне нравится, когда кацапы дохнут, и чем больше, тем лучше.
Разницы нет, от пули укра или от вируса.
Как сказал бы наш преЗЕдент - какая разница)
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08.06.2020 11:11
+2
Гуд!
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08.06.2020 11:00
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Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!
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08.06.2020 10:53 Ответить
За добу в Росії зафіксовано 8,9 тис. випадків COVID-19, 112 померлих, всього 476,6 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 2611
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08.06.2020 11:38 Ответить
Вот если бы количество умерших и инфицированных поменять местами,было бы вообще замечательно!
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08.06.2020 10:59 Ответить
А мне нравится, когда кацапы дохнут, и чем больше, тем лучше.
Разницы нет, от пули укра или от вируса.
Как сказал бы наш преЗЕдент - какая разница)
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08.06.2020 11:11 Ответить
Так и будет !
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08.06.2020 12:11 Ответить
Гуд!
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08.06.2020 11:00 Ответить
Спасибо за отличные новости с утра!
Заряжает хорошим настроением на целый день!
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08.06.2020 11:05 Ответить
Рад за поклонников )(уйла! Так держать!
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08.06.2020 11:15 Ответить
Цифры которые обьявляют во всемирной сатанинской Империи Великой Лжи не имеют никакой связи с реальностью. Чтоб хоть приблизительно узнать правдивую цифру надо считать по количеству больных в сатанате и по средней смертности в мире.Значит на пол миллиона больных подохли 70-80 тыс. свинособак. Что есть карашо!
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08.06.2020 11:27 Ответить
За добу в Росії зафіксовано 8,9 тис. випадків COVID-19, 112 померлих, всього 476,6 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 6278
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08.06.2020 15:17 Ответить
 
 