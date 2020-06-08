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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 8 июня Киев и 7 областей Украины не соответствуют критериям для ослабления карантинных мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным Минздрава, карантин пока что нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Чернивецкой и Черниговской областях, а также в г. Киеве.

Отмечается, что в указанных областях и Киеве смягчить карантин нельзя из-за количества инцидентности, которое превышает норму.

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Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав 01

Автор: 

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Київ і 7 областей не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8968
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08.06.2020 11:37 Ответить
показник 12 -виссаний з 21 пальця Степанова..

по статистиці видно,що лише у Чернівецькій і Рівненській області не варто послаблювати карантин..
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08.06.2020 12:00 Ответить
Не пойму. Закарпатье карантин уже ослабило неделю назад - с 1 июня транспорт запустило, с 1-5 июня гостиницы и спортзалы открылись, кафе / рестораны.
Опять нельзя ? Снова всё надо остановить ?

А если оно так будет каждый день прыгать туда-сюда . . .
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08.06.2020 14:17 Ответить
 
 