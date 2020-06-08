Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 8 июня Киев и 7 областей Украины не соответствуют критериям для ослабления карантинных мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным Минздрава, карантин пока что нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Чернивецкой и Черниговской областях, а также в г. Киеве.

Отмечается, что в указанных областях и Киеве смягчить карантин нельзя из-за количества инцидентности, которое превышает норму.

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