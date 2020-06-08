Садовый и Козицкий просят Кабмин разрешить ослабление карантина во Львове и области

Городской голова Львова Андрей Садовый вместе с главой Львовской ОГА Максимом Козицким просят Кабинет Министров Украины позволить ослабление карантинных ограничений во Львове и Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Садовый на своей странице в Facebook в воскресенье.

"На выходных имели совместное совещание с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", - отметил Садовый.

Он подчеркнул, что во Львов из области ежедневно приезжают около 150 тыс. человек, которые уже третий месяц вынуждены искать альтернативные способы попасть в город.

Также Садовый отметил, что в городе уже наработаны протоколы для возобновления работы фитнес-центров в условиях карантина.

"Надеюсь, Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены", - подчеркнул мэр Львова.

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