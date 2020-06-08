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Садовый и Козицкий просят Кабмин разрешить ослабление карантина во Львове и области

Садовый и Козицкий просят Кабмин разрешить ослабление карантина во Львове и области

Городской голова Львова Андрей Садовый вместе с главой Львовской ОГА Максимом Козицким просят Кабинет Министров Украины позволить ослабление карантинных ограничений во Львове и Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Садовый на своей странице в Facebook в воскресенье.

"На выходных имели совместное совещание с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", - отметил Садовый.

Он подчеркнул, что во Львов из области ежедневно приезжают около 150 тыс. человек, которые уже третий месяц вынуждены искать альтернативные способы попасть в город.

Также Садовый отметил, что в городе уже наработаны протоколы для возобновления работы фитнес-центров в условиях карантина.

"Надеюсь, Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены", - подчеркнул мэр Львова.

Садовый и Козицкий просят Кабмин разрешить ослабление карантина во Львове и области 01

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Автор: 

Львов (4582) Садовый Андрей (651) Козицкий Максим (98) Львовская область (2900)


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Садовой просит отменить незаконный карантин и запреты. Зачем городу такой жополиз.
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08.06.2020 11:16 Ответить
НІ місто,Ні область не має повноважень знімати чи послаблювати карантин..
тому може лише просити..

Є інший варіант.
Львівщина іГаличина повертається до ідеї "початків Незалежності" і Вячеслава Чорновола про "Галицьку Асамблею" (частковий федералізм)
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08.06.2020 11:52 Ответить
Карантин за поданням ляшка. Он цього не зробив. Процедура не выдержана.постанова не дийсна.Не говоря об стальном. Это только цветочки.
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08.06.2020 12:39 Ответить
Є ще варіант -Мерам міст через суд заборонити МОЗ використання цифри 12(реально "виссаної з 11 пальця" Степанова) -інцидентності як "базової планки" зняття карантину..
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08.06.2020 11:55 Ответить
местное самоуправление кабмина на местах, в действии
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08.06.2020 12:01 Ответить
Хитрожопый Садовый хочет переложить свою ответственность на других!! Сдай пост мера и получи свободу!!
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08.06.2020 14:00 Ответить
 
 