Садовый и Козицкий просят Кабмин разрешить ослабление карантина во Львове и области
Городской голова Львова Андрей Садовый вместе с главой Львовской ОГА Максимом Козицким просят Кабинет Министров Украины позволить ослабление карантинных ограничений во Львове и Львовской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Садовый на своей странице в Facebook в воскресенье.
"На выходных имели совместное совещание с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", - отметил Садовый.
Он подчеркнул, что во Львов из области ежедневно приезжают около 150 тыс. человек, которые уже третий месяц вынуждены искать альтернативные способы попасть в город.
Также Садовый отметил, что в городе уже наработаны протоколы для возобновления работы фитнес-центров в условиях карантина.
"Надеюсь, Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены", - подчеркнул мэр Львова.
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тому може лише просити..
Є інший варіант.
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