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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов напомнил всем гражданам, приезжающим из-за границы, о необходимости самоизоляции: "Это обязательное правило"

Степанов напомнил всем гражданам, приезжающим из-за границы, о необходимости самоизоляции:

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине определены места прохождения обсервации во всех регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Человек, который приезжает в страну, должен пройти самоизоляцию, установив приложение "Дий вдома". Это обязательное правило при прохождении самоизоляции. Если нет такой возможности - установить такое приложение - или нет возможности проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации", - отметил министр.

По словам Степанова, в Украине определены места прохождения обсервации во всех регионах.

Кроме того, во время прохождения самоизоляции человек должен сократить "до нуля" общение с другими людьми.

Напомним, ранее сообщалось, что международное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) обсервация (70) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+4
Степанов никак не угомониться,продвигая разные фишки контроля за наридом.Уже и приложение вписывает.
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08.06.2020 11:38
+3
В Украине, как и на всем постсовке, есть три степени запрета:
1. запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для всех жителей Украины, кроме членов правительства и депутатов всех мастей.
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08.06.2020 11:40
+3
Степаша тебя пошлют куда подальше если человек полетел в командировку на три дня например за границу ему дома быть 14 дней потом?или на выходные полететь в Вильнюс на выходные или короткий стандартный на 7 дней отдых Турция Египет и ему дома пол месяца сидеть? итого 3 недели сомневаюсь что начальство будет довольно на работе
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08.06.2020 11:40
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Правила форума Совет форумчан
Те кто приезжает из Крыма или из ОРДЛО тоже отправляются на обсервацию? А то это незаконно, так как они не из-за границы приехали.
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08.06.2020 11:33 Ответить
Да в жопу уже вашу самоизоляцию и карантин. Уже все поголовно ходят без масок и чхать хотели на ваши правила. Быдло хочет гулять и веселиться пускай даже на похоронах родных и знакомых.
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08.06.2020 11:33 Ответить
В Украине, как и на всем постсовке, есть три степени запрета:
1. запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для всех жителей Украины, кроме членов правительства и депутатов всех мастей.
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08.06.2020 11:40 Ответить
Сегодня в Киеве около 80 заболевших. Чхай, кури, колись, нюхай. Только нас на это не подбивай.
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08.06.2020 12:18 Ответить
Степанов никак не угомониться,продвигая разные фишки контроля за наридом.Уже и приложение вписывает.
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08.06.2020 11:38 Ответить
А собственна по какому праву? На лоб печать случаем не ставят при въезде?
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08.06.2020 11:40 Ответить
Степаша тебя пошлют куда подальше если человек полетел в командировку на три дня например за границу ему дома быть 14 дней потом?или на выходные полететь в Вильнюс на выходные или короткий стандартный на 7 дней отдых Турция Египет и ему дома пол месяца сидеть? итого 3 недели сомневаюсь что начальство будет довольно на работе
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08.06.2020 11:40 Ответить
Так отож. Надо было шевелить извилинами в те времена, когда свежий вирусец широким потоком заливался. А терь если кто с Украины (>10 заражений/день на миллион) вдруг прорвётся в Чехию (3 на мильон) и назад - то какой смысл?
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08.06.2020 11:47 Ответить
еще хуже если человек планирует прилететь на 7 дней в Украину, даже из благополучной в эпидемиологическом смысле, страны, его ж назад через 7 дней погранслужба не выпустит, потому что он еще 7 дней должен "отсидеть"
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08.06.2020 12:00 Ответить
такое впечатление делают чтоб туристов у нас вообще не было так как например англичане часто прилетают на уикенд или 3 дня захватывая пятницу кто ж зачет 2 недели здесь сидеть в отели?также и с нашими улетает в Берлин на 3 дня а в Украине должен в изоляции пол месяца большинство не полетит сделано так мол границы открыты мы не запрещаем выезжать за границу разрешаем но потом 14 дней надо изолироватся слить данные по месту приписке к телефону а база "дия" уже прославилась своим сливом данных клиентов в сеть
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08.06.2020 12:14 Ответить
Робота, начальнік, Єгипед))))Це тебе "умніцу" пішлють! Приклад, ми були два дні на похороні у білорасєї, можна було як ти усіх посилати, але за штраф у 700$ і просидіти обсервацію за гратами, ми обрали самоізоляцію))) і тепер дома на самоізоляції, платити штраф у 17000 бажання не багато...)))
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08.06.2020 23:25 Ответить
Це гімно скасувало медичну реформу. Тепер лікарні отримують гроші за ліжко-місця, а не за вилікуваних пацієнтів.
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08.06.2020 11:43 Ответить
в чем заключалась медычна рехформа, пунктов 10 - 15 пожалуйста.
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08.06.2020 12:19 Ответить
Приезжает человек из Черногории, где нет ни одного больного или инфицированного, а ему обсервацию! Ну, не идиоты?!
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08.06.2020 11:56 Ответить
Там он будет контактировать с туристами из стран, где есть вирус. Собственно так и произошло на курорте в Швейцарии, откуда началась эпидемия. Хотя зачем я тебе это поясняю, ты ж не дурак и сам все понимаешь?
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08.06.2020 12:20 Ответить
Надо учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране отлета, а не тупо всех под одну гребенку. Сейчас вероятность заразиться внутри страны значительно выше чем из вне, что и подтверждается решением ЕС о закрытии границ и отменой рейсов в Украину. В Европе ситуация улучшается, в Украине карантин послабляется, а мера пресечения как и три месяца назад. Где логика? Ну ты ж это и сам понимаешь, ведь не дурак?
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08.06.2020 13:14 Ответить
Тупориле, - за кордоном вже в рази менше вірусоносіїв ніж в Україні. Каранитн треба тим хто звідси їде. Крім русні.
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08.06.2020 11:58 Ответить
антипрививочник?
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08.06.2020 12:21 Ответить
Якби ще в березні ввели обов'язкову обсервацію для тих, хто в'їжджає в Україну, ми б вже забули про коронавірус. Чомусь за кордоном жорстке правило обсервації ніхто не обговорює, а у нас: чи хочете обсервацію, чи хочете самоізоляцію, на любий смак.
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08.06.2020 12:09 Ответить
Все равны, но некоторые равнее. Из за сволочей, которые ссылаясь на права человека не проходили обсервации-самоизаляции у нас до сих пор по 400-500 заболевших в день? Почему из за нарушающих мразей должны страдать все? Пора в тюрьмы садить таких, за саботаж Украины во время войны.
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08.06.2020 12:23 Ответить
Степанов напомнил всем гражданам, приезжающим из-за границы, о необходимости самоизоляции: "Это обязательное правило"

Ага и приезжающие сразу побежали выполнять правило Степанова, по заболеваемости на западной Украине это очень хорошо видно.
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08.06.2020 12:14 Ответить
с 1 июля Испния разрешает всем иностранцам без обсервации 14 дней находится путешествовать в Испании страна которая одна из лидеров по заражениях куда там Украине братся по числу зараженных и смертей наверное Степанов самый умный
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08.06.2020 12:19 Ответить
Пане міністре Степанов ! Як Вам ще попозувати перед камерами _ фас , профіль , 3/4 ? щетавод...
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08.06.2020 12:20 Ответить
А почему нельзя сразу сделать тест на вирус по прилёту,чтобы не сидеть дома 2 недели?
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08.06.2020 14:54 Ответить
От і я задаю таке ж запитання. Зробити одразу після приїзду, та ще через декілька днів і вільний. Навіть при ринковій вартості ПЛР тесту (2000 грн.), це дешевше і зручніше ніж 2 тижні обсервації. В Словаччині 1 день обсервації коштує 13євро.
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08.06.2020 16:07 Ответить
 
 