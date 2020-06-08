Степанов напомнил всем гражданам, приезжающим из-за границы, о необходимости самоизоляции: "Это обязательное правило"

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине определены места прохождения обсервации во всех регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Человек, который приезжает в страну, должен пройти самоизоляцию, установив приложение "Дий вдома". Это обязательное правило при прохождении самоизоляции. Если нет такой возможности - установить такое приложение - или нет возможности проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации", - отметил министр.

По словам Степанова, в Украине определены места прохождения обсервации во всех регионах.

Кроме того, во время прохождения самоизоляции человек должен сократить "до нуля" общение с другими людьми.

Напомним, ранее сообщалось, что международное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня.

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