Осужденных оккупантами по "делу Хизб ут-Тахрир" братьев Абдуллаевых держат в штрафном изоляторе, - мать

Фигуранту симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву продлили содержание в российском ШИЗО до 20 июня, а его брата, Узеира Абдуллаева, направили в штрафной изолятор в третий раз.

Об этом сообщила их мать, Диляра Абдуллаева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Огорчена. Теймуру продлили наказание в штрафном изоляторе до 20 июня, а теперь еще и Узеира уже третий раз выдворяют в ШИЗО. Мои два сына в ШИЗО. А у меня всего их двое...", – рассказала Абдуллаева.

Ранее сообщалось, что осужденных по симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева и Эмиля Джемаденова больше двух месяцев удерживают в штрафных изоляторах в колониях российского Салавата, где они отбывают наказание.

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Адвокат Эмиль Курбединов рассказал, что вместе с коллегой Эдемом Семедляевым обжаловал действия руководства колонии №16 и колонии №2, где содержат их подзащитных.

Ранее жены пяти фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" обратились к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой из-за давления на мужей в российском заключении и длительного содержания в ШИЗО.

Верховный суд России 24 декабря 2019 года изменил приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев.

Таким образом, Узеир ​Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев​ заключения, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов – 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов – 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен административный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

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Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор фигурантам данного дела в июне 2019 года.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данным приговором и призвало усилить санкционное давление на Россию.