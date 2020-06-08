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Новости Российские террористы сбили Боинг
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В Нидерландах началось судебное заседание по делу МН17: подозреваемые не явились, одного из них представляют адвокаты

В Нидерландах началось судебное заседание по делу МН17: подозреваемые не явились, одного из них представляют адвокаты

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началось четвёртое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

До начала слушаний Силена Фредрикс, которая потеряла 23-летнего сына, который был на борту сбитого самолета вместе со своей девушкой, рассказала, что настроена решительно и надеется, что коронавирус не помешает слушаниям.

В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено.

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В зале присутствуют судьи, прокуроры, родственники погибших, защита одного из подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Интересы Пулатова представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt. Двое голландских адвокатов сотрудничают с российской коллегой Еленой Кутиной, которой в зале суда нет. В пресс-центре можно увидеть с десяток журналистов. В целом к ​​процессу допущены 100 человек, хотя когда в марте стартовали слушания, то только представителей СМИ было 400 человек.

На вторую сессию судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 не явился ни один из четырех подозреваемых, пишет "Европейская правда".

Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Они также отсутствовали во время первого заседания в марте.

Судья отметил, что дело рассматриваться в отсутствие обвиняемых и все представленные данные будут касаться всех четырех, если не будет отдельно указано иное.

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Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она происходит на двух языках: на нидерландском и английском .

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Автор: 

Нидерланды (1576) суд (25086) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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о, диво-дивное - подозреваемые не явились.
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08.06.2020 12:20 Ответить
Бесполезная трата времени. Пока КУЙло не издохнет ГЕЙропейские беззубые толерасты не будут упоминать его, как главного виновника
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08.06.2020 12:21 Ответить
Конечно.
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08.06.2020 13:29 Ответить
Запад сам себя похоронит.***** этим пользуется по полной.
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08.06.2020 12:24 Ответить
ну все....., деда из бункера теперь хрен выковыряешь......
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08.06.2020 12:31 Ответить
полагаю, шо галанскій суд зря свой сир нє йєст
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08.06.2020 12:55 Ответить
кацапы проплатили адвокатов чтоб был доступ к материалам, сам впопучленец не явился.
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08.06.2020 15:58 Ответить
 
 