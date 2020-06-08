Оккупанты передали в "суд" дело Джемилева без уведомления обвиняемого и защитников, - Полозов

"Следственный комитет" РФ в оккупированном Крыму передал в "суд" дело против народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева

Об этом сообщил адвокат Джемилева Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что при составлении обвинительного заключения и передаче дела в "суд" было допущено нарушение Уголовно-процессуального кодекса РФ.

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"Частью 1 статьи 222 УПК РФ установлено, что после утверждения обвинительного заключения, прокурор направляет дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания. Как мы видим, следователь, руководитель следственного органа, сам следственный орган в законе не указаны как адресат уведомления прокурора о направлении дела в суд", - объяснил Полозов.

В то же время, отметил он, в деле Джемилева произошла обратная ситуация.

"А в оккупированном Крыму все наоборот. Меня (защитника) не известили, Мустафу-агъа не известили, а первым делом незаконно известили следственный орган, который об этом бодро отрапортовал. Господа прокуроры, прокол-с", - подчеркнул адвокат.

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Как сообщалось, дело против Джемилева было открыто 11 августа 2014 года. Его обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 1 ст. 222 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, что привело к смерти человека или другим тяжким последствиям). "Обвинение" Джемилеву предъявили заочно 13 апреля.

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Оно расследуется по. ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).



