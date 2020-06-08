С начала суток наемники РФ пять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования РФ уже пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении, сразу после полуночи, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял позиции украинских сил неподалеку от Новолуганского.

Кроме того, из ручных противотанковых гранатометов оккупационные войска вели обстрел позиций защитников Новоалександровки.

Также из стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Орехово.

В это же время, на донецком направлении, из аналогичного пехотного вооружения противник вел обстрел опорных пунктов в районе Богдановки.

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"Прицельным огнем наши мужественные воины пресекли вооруженные провокации оккупантов", - отметили в ведомстве.

"По имеющейся информации, в результате обстрела противника ранения получил один украинский воин. Ему была оказана надлежащая медицинская помощь, он был доставлен в военное лечебне учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе Минобороны.