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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ пять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала суток наемники РФ пять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования РФ уже пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении, сразу после полуночи, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял позиции украинских сил неподалеку от Новолуганского.

Кроме того, из ручных противотанковых гранатометов оккупационные войска вели обстрел позиций защитников Новоалександровки.

Также из стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Орехово.

В это же время, на донецком направлении, из аналогичного пехотного вооружения противник вел обстрел опорных пунктов в районе Богдановки.

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"Прицельным огнем наши мужественные воины пресекли вооруженные провокации оккупантов", - отметили в ведомстве.

"По имеющейся информации, в результате обстрела противника ранения получил один украинский воин. Ему была оказана надлежащая медицинская помощь, он был доставлен в военное лечебне учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Минобороны (9306) обстрел (27016) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Одужання пораненному воїну України!!! смерть москалям клятим!!!!
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08.06.2020 13:39 Ответить
Одужання нашому захиснику
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08.06.2020 13:45 Ответить
Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 630
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08.06.2020 13:53 Ответить
Убей русского-освободи украинскую землю от такой нечисти!
Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5182
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08.06.2020 15:28 Ответить
"УПОРОТИЕ ВЕСТИ" ИЗ-ЗА ПОРЕБРИКА.

https://www.gazeta.ru/army/2020/06/05/13108273.shtml Выстрел на 7 км: снайперские винтовки РФ готовы бить рекорды

Российские оружейники заявили о создании снайперской винтовки с дальностью до 7 км

Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7288
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08.06.2020 19:02 Ответить
Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4792
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08.06.2020 23:15 Ответить
 
 