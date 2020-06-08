За сутки в Киевской области выявили 28 новых случаев COVID-19, всего - 1812, - ОГА

В Киевской области за минувшие сутки, 7 июня, выявлены 28 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс служба Киевской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 8 июня 2020 г. на 10:00 официально подтверждены 1812 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 138 детей и 353 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 28" , - отмечается в сообщении.

За период с 14.03.2020 г. всего в Киевский областной лабораторный центр поступили 5045 подозрений на COVID-19. За последние сутки получены 69 срочных сообщений о подозрении.

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Установлено медицинское наблюдение за 7398 контактными лицами.

На стационарном лечении находятся 228 человек, на самоизоляции - 1584. Выздоровели 577 человек (в т.ч. 46 детей).

За время пандемии в области умерли 37 человек.