Адвокаты подозреваемого по делу МН17 Пулатова попросили суд о переносе заседания: "Нам нужно время для подготовки"
Защита одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, просит о перерыве в судебном заседании.
Об этом во время своего выступления в суде сказала Сабина тен Дуссхате, которая представляет интересы Пулатова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам нужно время для подготовки. Расследование продолжается уже 6 лет, а мы изучаем дело всего несколько месяцев. Это серьезное дело и нельзя пропустить ни слова. Сейчас мы проработали более 3000 страниц, а по делу - тысячи страниц и различных файлов", - сказала адвокат.
Она также подчеркнула, что защита просит переводчиков, владеющих российским, английским и нидерландском языках.
По ее словам, коронавирус очень ограничил возможности защиты. В частности, адвокаты планировали на две недели поехать в Россию, чтобы встретиться с Пулатовым, проживающим в России, и обсудить дело, но из-за коронавируса не смогли этого сделать. Адвокат также отметила, что дистанционное общение с Пулатовым вряд ли возможно.
"Во-первых, существует опасность прослушивания. Кроме того, он говорит по-русски и поэтому должен быть переводчик", - отметила она.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
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означает «ищите кацапа».
Короче все тактики затягивания процесса будут использованы. Потому что чем дальше от события, тем меньше актуальность, тем дальше наложение санкций на страну. А там глядишь, и подсудимые своей смертью помрут, и режим путина сменится, а новый будет делать круглые глаза и говорить : "А я чего ? А я ничего - это всё путин виноват".
Путины невыгоден приговор прямо сейчас, а то во время кризиса стране будут заданы очень неприятные вопросы снаружи и это потянет вопросы внутри. Короче, в этом процессе ему надо тянуть время.
А "на тормозах" - не соглашусь, уже суд начался . . .
Просто у них юридическая система медленно работает, основательно.
У нас тоже медленно - следствие всегда сложная штука . . .
Чому ніхто із 73/43%-них зебілів не захотів побачити аналогічні трюки в процесі над овочем в суді (оболонському районому) першої інстанції? Чому ніхто не бачить таких же в Київському апеляційному суді над тим же овочем? (Нагадаю: оскаржений вирок першої інстанції до підтвердження в апеляційній не має законої сили!) Чому ніхто не хоче бачити таких же проволочок в справах засудження беркутівців за їх безчинства і злочини на Майдані?
І, головне: чому закидуєте попередній коаліції БПП+НФ, урядам Яценюка і Гройсмана, діючій тоді правоохоронній+судовій системам (я вже не кажу про наїзди на Президента Порошенка) за незавершення судових процесів над злочинцями?
Притання риторичне для вас, 73/43%зебіли. І риторична відповідь: Бо ви - дебіли.
*** на цензорі ніякого не знають, але ж якось живуть без пєрєводчіков. Кстаті, вчора на ніч переглянув кіно хранцуське "Пєрєводчікі" (2019) - мона сматрєть, тіко йа включив повишену скорость - жалко часу на білітрістіку. Це ж не Баха слухати
Всі причетні до збиття малазійського літака рейсу MH17 понесуть невідворотне покарання. Особливо - Путін, який повинен відчути всю силу міжнародної права
https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474415552692842/1970354709765578/?type=3&theater Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко , під час президентської каденції якого створювалась Спільна слідча група з розслідування катастрофи малазійського літака, повідомляє пресслужба партії "ЄС".
"Важливі новини у справі про збиття літака рейсу MH17. Стартував судовий процес проти перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього страшного злочину. Поки що йдеться лише про середню ланку відповідальних. Розпочалося все з копіткої, але важливої роботи у рамках Спільної слідчої групи, яку свого часу створював особистими контактами з керівництвом постраждалих країн", - нагадав Петро Порошенко.
"Наша спільна мета - покарання тих, хто приймав остаточне рішення та віддавав злочинні накази. І хоча Цемаха наша недосвідчена влада віддала Москві і довести ланцюжок до Кремля тепер набагато складніше, справедливість восторжествує", - переконаний п'ятий Президент.
"Обструкція слідчих дій з боку Москви лише додає і без того достатніх доказів щодо винуватості Росії у цьому нелюдському злочині. Як і примножує аргументи України у справі проти Росії щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН", - зазначив Петро Порошенко.
"Шлях судового процесу тривалий, але покарання і встановлення справедливості невідворотні. Путін повинен повною мірою відчути силу права і понести міжнародну відповідальність. Бо є така українська приказка: «Катюзі - по заслузі", - наголосив Порошенко.