Адвокаты подозреваемого по делу МН17 Пулатова попросили суд о переносе заседания: "Нам нужно время для подготовки"

Защита одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, просит о перерыве в судебном заседании.

Об этом во время своего выступления в суде сказала Сабина тен Дуссхате, которая представляет интересы Пулатова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно время для подготовки. Расследование продолжается уже 6 лет, а мы изучаем дело всего несколько месяцев. Это серьезное дело и нельзя пропустить ни слова. Сейчас мы проработали более 3000 страниц, а по делу - тысячи страниц и различных файлов", - сказала адвокат.

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Она также подчеркнула, что защита просит переводчиков, владеющих российским, английским и нидерландском языках.

По ее словам, коронавирус очень ограничил возможности защиты. В частности, адвокаты планировали на две недели поехать в Россию, чтобы встретиться с Пулатовым, проживающим в России, и обсудить дело, но из-за коронавируса не смогли этого сделать. Адвокат также отметила, что дистанционное общение с Пулатовым вряд ли возможно.

"Во-первых, существует опасность прослушивания. Кроме того, он говорит по-русски и поэтому должен быть переводчик", - отметила она.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.