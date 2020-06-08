Коронавирус никуда не исчез, социальная дистанция и масочный режим продолжаются, - Зеленский

На традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса обсудили необходимость усиления коммуникации по соблюдению норм адаптивного карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов. Правительство обеспокоено ростом количества заболевших, и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

"Ослабления карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - отметил президент Зеленский.

"Мы пошли на ослабление, но люди должны понимать угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла", - добавил премьер-министр Шмыгаль.

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