РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5064 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 838 120

Коронавирус никуда не исчез, социальная дистанция и масочный режим продолжаются, - Зеленский

Коронавирус никуда не исчез, социальная дистанция и масочный режим продолжаются, - Зеленский

На традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса обсудили необходимость усиления коммуникации по соблюдению норм адаптивного карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов. Правительство обеспокоено ростом количества заболевших, и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

"Ослабления карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - отметил президент Зеленский.

"Мы пошли на ослабление, но люди должны понимать угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла", - добавил премьер-министр Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязанности первой леди должны быть закреплены в законодательстве, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
ЗЕ поїв юшку... ЗЕ купив продукти... ЗЕ постріляв з лука. В мене в сусіда 4-ох річна донька це робить. Навіщо ви вибрали такого дауна ЗЕбіли?
показать весь комментарий
08.06.2020 14:39
+22
Коронавирус никуда не исчез, социальная дистанция и масочный режим продолжаются, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8036
показать весь комментарий
08.06.2020 14:37
+11
" А може він - тамагочі ? "
показать весь комментарий
08.06.2020 14:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну так и Осел Оманский , он же Членограй , он же Моника Зеленски не куда не исчез и продолжает со знанием дела уничтожать Украину. И по сравнению с ним какие то вирусы под номером 19 жалкие недоразумения.
показать весь комментарий
08.06.2020 17:03 Ответить
Ни одной хорошей новости, один COVID-19 с Зеленским.
показать весь комментарий
08.06.2020 17:45 Ответить
всё верно.
показать весь комментарий
08.06.2020 17:57 Ответить
Полшестого,ты штраф 17000 за нарушение карантина в кафе заплатил?
показать весь комментарий
08.06.2020 18:15 Ответить
Где бы найти статистику по всем болезням передающимся контактным путём за последние скажем лет 10 с помесячной разбивкой?
И если ношение масок , сомоизоляция, карантин и т п действительно зффективны то это сразу будет видно.
Но есть у меня такое подозрение шо это одна большая КУЙНЯ!!
С таким же успехом можно заявить шо 75% всех умерших , умерли от герпеса. Бо он присутствует у 75% населения.
А эпидемией для болезней типа гриппа считается если заболело хотя бы 20% населения. Т е на сегодняшний в Украине должно было быть заражено примерно 3 млн человек.
А 26 тыс это даже не тьфу, это вобще ничего!
показать весь комментарий
08.06.2020 18:52 Ответить
а почему два е..... ээ два пи.... э две особы слева от зе без масок?
показать весь комментарий
08.06.2020 19:50 Ответить
Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9367
показать весь комментарий
08.06.2020 20:12 Ответить
Да все видели соблюдение масочного режима и социальной дистанции в исполнении главного комика Украины
показать весь комментарий
08.06.2020 20:15 Ответить
Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4120
показать весь комментарий
09.06.2020 04:41 Ответить
Это зеленозадое чудо природы пугало нас прогулками в парке .Теперь и дальше пустым мешком пугает .А куда ему деваться?Оно что признает ошибку и включит заднюю передачу?Оно же не скажет ,что вся эта пандемия-просто шутка ,обман с целью наживы,гереги антеями в Китае тарились под завязку .Сезонный грипп ,можно легко подписать под любую страшилку и любой вирус .Фото короновируса мы так и не увидели ,рисованные картинки . Никто из моих знакомых и знакомых моих друзей не умер от придуманного заболевания .Зато в списке Форбс добавились новые имена по этой теме .Швеция и Беларусь легко лопнули этот мыльный пузырь короновируса.И кстати в Японии из за жары запрещено ношение масок.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:41 Ответить
Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський - Цензор.НЕТ 315
показать весь комментарий
08.06.2020 21:39 Ответить
це погано, Зелене Лайно теж на місці
показать весь комментарий
08.06.2020 20:58 Ответить
коронавирус окончательно похоронил мозги ЗеБилов...


Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4870
показать весь комментарий
08.06.2020 21:23 Ответить
на дуп1 було б краще.
показать весь комментарий
08.06.2020 22:52 Ответить
Люди викинуті за борт життя. Лише з боку Зеленського були одні обіцянки. Якби була робота в Україні, люди б не їхали по чужих кордонах і не кидали б родини. У мене дитина вступатиме і їй потрібно дати освіту. Все платне і за все треба платити. Розвалили все що ще якось трималось на волосині, викинули людей. Мені страшно у своїй країні. Це хіба не жах?
показать весь комментарий
08.06.2020 21:25 Ответить
зеленый рукожопый коронавирус не исчезнет, пока его не выгнать
показать весь комментарий
08.06.2020 21:48 Ответить
коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Источник: https://censor.net/n3200671

Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9095
показать весь комментарий
09.06.2020 00:11 Ответить
За корону можно не переживать. СПИД добьёт рашку и украшку гораздо быстрее.
показать весь комментарий
09.06.2020 05:20 Ответить
масочный режим в жару да еще перчатки - для некоторых это просто пытка
показать весь комментарий
09.06.2020 08:12 Ответить
Ну понятно, сказал что заболел, в Eurolab подтвердили, в новостях показали, электорат поверил. А сам поспал, поел, в приставку поиграл... ляпота
Жаль что нет информации про его оценки, такое чутство что Вовасик всю жизнь косил и сачковал - школа, универ, армия...
показать весь комментарий
09.06.2020 08:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 