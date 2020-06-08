Коронавирус никуда не исчез, социальная дистанция и масочный режим продолжаются, - Зеленский
На традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса обсудили необходимость усиления коммуникации по соблюдению норм адаптивного карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов. Правительство обеспокоено ростом количества заболевших, и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.
"Ослабления карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - отметил президент Зеленский.
"Мы пошли на ослабление, но люди должны понимать угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла", - добавил премьер-министр Шмыгаль.
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И если ношение масок , сомоизоляция, карантин и т п действительно зффективны то это сразу будет видно.
Но есть у меня такое подозрение шо это одна большая КУЙНЯ!!
С таким же успехом можно заявить шо 75% всех умерших , умерли от герпеса. Бо он присутствует у 75% населения.
А эпидемией для болезней типа гриппа считается если заболело хотя бы 20% населения. Т е на сегодняшний в Украине должно было быть заражено примерно 3 млн человек.
А 26 тыс это даже не тьфу, это вобще ничего!
Жаль что нет информации про его оценки, такое чутство что Вовасик всю жизнь косил и сачковал - школа, универ, армия...