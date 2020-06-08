Протесты против расизма: в Брюсселе задержаны 239 людей за погромы и разбой

Полиция в столице Бельгии Брюсселе задержала 239 человек в связи с беспорядками, произошедшими после расовых протестов.

Об этом сообщает RTBF, передает Цензор.НЕТ

"Городская администрация подаст гражданский иск, будут административные штрафы, и мы всех найдем. Уже осуществлено 239 задержаний, семь судебных арестов, и мы продолжим эти действия", - заявил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

В брюссельском квартале Матонге в воскресенье, 8 июня, произошли беспорядки: полицейских и их машины закидывали камнями и бутылками, били витрины и громили магазины. Мирная акция протеста против расизма и полицейского насилия, на которую собралось около 10 тысяч участников, вызвана протестами в США после смерти Джорджа Флойда.

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Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.