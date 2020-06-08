Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118. КАРТА

Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым. Вместо 490 нынешних районов, их станет 118 – в среднем по 4-5 на область

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что карты будущих районов подготовлены на основе предложений областных государственных администраций и длительных консультаций с ассоциациями и экспертной средой и подчеркнули, что это в своей совокупности лишь первый проектный документ, который еще изменится в ходе согласований и предварительных обсуждений на уровне правительства перед его одобрением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В последний день этого года первый этап админреформы будет завершен, - Шмыгаль

"Минрегион направил на согласование проект постановления Верховной Рады Украины относительно будущих районов в Украине. Конечно, этот проект не является догмой. Еще будут вноситься предложения, которые будут обязательно рассмотрены и, если они не будут противоречить критериям, которым должны соответствовать будущие районы, будут учтены. Ключевое - будущие районы должны быть оптимальными по своим параметрам для того, чтобы в них организовать эффективную систему государственного управления, в частности - формирование на этом уровне действенных органов исполнительной власти", - прокомментировал заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода.

Всего в Украине 490 районов. 26 районов полностью покрыты объединенными громадами, на уровень которых в рамках децентрализации властных полномочий перешли почти все полномочия райгосадминистраций и районных советов. Территории 164 районов покрыты ОТГ от 50% до 99%. Это означает, что РГА этих районов осуществляют свои полномочия на меньше, чем половине их территории. И только на территории 75 районов (16%) не создано ни одной ОТГ. Фактически, институт РГА полноценно функционирует только на территории 75 районов.

В Минрегионе обращают внимание на то, что районы являются искусственными образованиями для организации на их территории, в первую очередь, исполнительной власти, и ключевым здесь является максимальная эффективность с минимальными затратами на ее содержание. Услуги, которые ранее граждане получали в райцентрах, будут предоставляться на ближайшем к людям уровне - уровне громад, как это сегодня уже происходит в объединенных громадах, в Центрах предоставления административных услуг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в регионах, - Зеленский

Далее публикуем для ознакомления проекты карт будущих районов каждой области Украины:

















































