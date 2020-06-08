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Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118. КАРТА

Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118. КАРТА

Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым. Вместо 490 нынешних районов, их станет 118 – в среднем по 4-5 на область

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что карты будущих районов подготовлены на основе предложений областных государственных администраций и длительных консультаций с ассоциациями и экспертной средой и подчеркнули, что это в своей совокупности лишь первый проектный документ, который еще изменится в ходе согласований и предварительных обсуждений на уровне правительства перед его одобрением.

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"Минрегион направил на согласование проект постановления Верховной Рады Украины относительно будущих районов в Украине. Конечно, этот проект не является догмой. Еще будут вноситься предложения, которые будут обязательно рассмотрены и, если они не будут противоречить критериям, которым должны соответствовать будущие районы, будут учтены. Ключевое - будущие районы должны быть оптимальными по своим параметрам для того, чтобы в них организовать эффективную систему государственного управления, в частности - формирование на этом уровне действенных органов исполнительной власти", - прокомментировал заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода.

Всего в Украине 490 районов. 26 районов полностью покрыты объединенными громадами, на уровень которых в рамках децентрализации властных полномочий перешли почти все полномочия райгосадминистраций и районных советов. Территории 164 районов покрыты ОТГ от 50% до 99%. Это означает, что РГА этих районов осуществляют свои полномочия на меньше, чем половине их территории. И только на территории 75 районов (16%) не создано ни одной ОТГ. Фактически, институт РГА полноценно функционирует только на территории 75 районов.

В Минрегионе обращают внимание на то, что районы являются искусственными образованиями для организации на их территории, в первую очередь, исполнительной власти, и ключевым здесь является максимальная эффективность с минимальными затратами на ее содержание. Услуги, которые ранее граждане получали в райцентрах, будут предоставляться на ближайшем к людям уровне - уровне громад, как это сегодня уже происходит в объединенных громадах, в Центрах предоставления административных услуг.

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Далее публикуем для ознакомления проекты карт будущих районов каждой области Украины:

Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 01
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 02
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 03
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 04
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 05
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 06
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 07
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 08
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 09
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 10
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 11
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 12
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 13
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 14
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 15
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 16
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 17
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 18
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 19
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 20
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 21
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 22
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 23
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 24
Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118 25

Автор: 

район (40) админреформа (249) децентрализация (582) Министерство развития громад и территорий (73)


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Топ комментарии
+35
Вы дороги ремонтировать собираетесь, "зелена влада" ? Как насчёт медицинской реформы - успехи есть ? Сколько рабочих мест создано ? В Днепре девять месяцев идёт саботаж выдачи разрешения на БВР со стороны Гоструда, и потому Лимак не может достроить метро, а ведь **** дал на эту стройку более 240 миллионов евро. Кто будет платить за задержку ?

Черти зелёные, всё что вы умеете - стулья в борделе переставлять.
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08.06.2020 14:58
+23
Планы молодой власти реформаторов Зе-команды:
2020 год: перекроить границы областей;
2021 год: округлить число Pi;
2022 год: выровнять земную ось;
2023 год: совместить магнитный полюс с географическим.

Учитывая тех людей, которые выбираются командой Зеленского в министры образования и науки, я верю в высокую вероятность этих планов. Удачи вам, молодые реформаторы! Да не иссякнет аудитория голубого экрана!
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08.06.2020 15:12
+18
Ну, тоді, напевно, зелених сільчани почнуть виносити. Щоб до райцентра доїхати треба буде у чотири рази далі їхати?
Війна, коронавірус, а вони райони перелицьовувати.
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08.06.2020 15:02
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А на Зачем?!!
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08.06.2020 20:08 Ответить
розділяй та володарюй
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09.06.2020 06:07 Ответить
Давно пора было это сделать и сократить количество дармоедов в районных радах!
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08.06.2020 20:10 Ответить
Крім поділу бувшої Донецької на три та бувшої Луганської на 2 області все інше - маячня
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09.06.2020 06:06 Ответить
Треба посинати з доріг. Є якісна дорога між існуючими райцентрами - можна об'єднувати. Неамає нормальної дороги - чекати, поки не зроблять. Те саме з ОТГ. Є дорога від всіх сел до центра громади - об'єднуйте в громаду. Немає - приєднуйте тільки ті, куди є дороги.
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09.06.2020 07:03 Ответить
Что районы увеличили ( собираются) это правильно. Можно и области увеличить. ( тоже вариант) а вот из районов ( свободных от оккупации) на луганщине и донеччине нужно создавать отдельные области или присоединять эти районы соответственно к Харьковской и Запорожской областям. Категорически, даже мысленно нельзя представить их объединение с ОРДЛО ( даже если оно вернется в Украину) Это будет по факту означать их потерю. недаром главари оккупационной администрации не однократно высказывались о "национально- исторических" границах в пределах бывших административных областей. Если честно я за второй вариант , присоединения к соседним областям. А по поводу ОРДЛО ( если оно когда то воссоединится с Украиной) там создать одну область ( из нынешних ЛНР и ДНР) и это будет правильно.
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09.06.2020 07:48 Ответить
А освободившиеся площади отдать под больницы и детские сады!!!
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09.06.2020 07:55 Ответить
От нечего делать они там выдумывают такие "покращення" или в стране других забот нет?
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09.06.2020 08:12 Ответить
Ну а как? Меньше районов - меньше затрат на администрацию, и вот и экономия средств. А како то?
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09.06.2020 08:25 Ответить
Это тот самый случай когда мнимая экономия обернется как минимум повышенным расходом топлива на проезд в новую администрацию а те кто ездит автобусами будут тратить не 2 часа а весь день на поездки в новый райцентр и очереди увеличатся в трое!
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09.06.2020 09:01 Ответить
Все озабочены количеством администраций, а нужно озаботиться КАЧЕСТВОМ УСЛУГ.
Пусть чиновники не воруют с бюджета и обслуживают посетителя за день а не за 2 месяца и проблемы исчезнут сами собой.
Вы думаете если я в своем райцентре по 2 месяца выбиваю необходимый документ то в новом райцентре за три-девять земель это будет дешевле и быстрее.
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09.06.2020 09:05 Ответить
Это будет пздц. Оно конечно, районные власти практически ничего не желают делать на своих постах, но они хотя бы имитируют район в объективной реальности для созерцания простым зебыдлом, которое проживает на территории. А когда уберут и этих районных болванчиков, тогда и имитировать некому станет. Вот тогда развалится все. И школы, и больницы, и клубы, и другие районные учреждения. Просто все, что будет окромя нового райцентра, станет такой галимой глушью, что хоть святых выноси. Через десять лет там не останется никого из молодых, а когда старики вымрут, то и села исчезнут. Хорошо быть ЗЕ-дебилом. Они всего этого не поймут и не осознают никогда, поэтому вымрут в неведении, ожидая манны небесной от "величайшего лидера современности".
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16.06.2020 11:38 Ответить
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