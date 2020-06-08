На Троицу храмы посетили около 200 тыс. верующих, праздник прошел без нарушений карантина, - Клименко

Празднование Троицы собрало в церквях около 200 тыс. верующих.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тыс. верующих. Священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе 7 июня, на Троицу, несмотря на меры предосторожности в связи с эпидемией COVID-19 большинство местных жителей при посещении храмов не надевали медицинские маски.

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