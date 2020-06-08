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Новости Коронавирус и карантин
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На Троицу храмы посетили около 200 тыс. верующих, праздник прошел без нарушений карантина, - Клименко

На Троицу храмы посетили около 200 тыс. верующих, праздник прошел без нарушений карантина, - Клименко

Празднование Троицы собрало в церквях около 200 тыс. верующих.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тыс. верующих. Священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе 7 июня, на Троицу, несмотря на меры предосторожности в связи с эпидемией COVID-19 большинство местных жителей при посещении храмов не надевали медицинские маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил украинцев с Троицей: Давайте не будем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать

Автор: 

карантин (16729) праздник (1691) религия (899) церковь (1322) Клименко Игорь (395) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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На Троицу храмы посетили около 200 тыс. верующих, праздник прошел без нарушений карантина, - Клименко - Цензор.НЕТ 2377
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08.06.2020 14:55 Ответить
Пасха при более низком уровне инфицированности - это катастрофа. А Троица - это хорошо?
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08.06.2020 14:57 Ответить
Покупаться в бассейне или сходить в кафешку с открытой верандой низя, а вот набить полные церкви московским попам - можно!
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08.06.2020 15:03 Ответить
дебилы *** ...
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08.06.2020 15:04 Ответить
Дарвинизм продолжается, ПГМ помогает естественному отбору
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08.06.2020 16:51 Ответить
да и хер бы с ними. только они сами суки не сдохнут, а других позаражают
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08.06.2020 19:56 Ответить
 
 