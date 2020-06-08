Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель, - Степанов

В Министерстве здравоохранения уверяют, что выплатили все надбавки за апрель врачам, борющимся с коронавирусом.

Об этом рассказал председатель Минздрава Максим Степанов во время совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19", - говорится в сообщении.

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