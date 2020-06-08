РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4948 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 834 40

Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель, - Степанов

Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель, - Степанов

В Министерстве здравоохранения уверяют, что выплатили все надбавки за апрель врачам, борющимся с коронавирусом.

Об этом рассказал председатель Минздрава Максим Степанов во время совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Троицу храмы посетили около 200 тыс. верующих, праздник прошел без нарушений карантина, - Клименко

Автор: 

карантин (16729) надбавки (28) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
бздливые зеленые суки! ничего не выплачено! более того, за май дали 70% минималки
показать весь комментарий
08.06.2020 16:16
+7
Е не))) зебили мають откушать результати виборов
показать весь комментарий
08.06.2020 15:12
+6
В турборежиме в июне выплатили надбавки за апрель. Бл..., нет слов! Шоб ты, *****, так получал до конца своих дней.
показать весь комментарий
08.06.2020 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Степанов має бути звільнений, він не має стратегії боротьби з коронавірусом!
показать весь комментарий
08.06.2020 15:06 Ответить
Е не))) зебили мають откушать результати виборов
показать весь комментарий
08.06.2020 15:12 Ответить
бздливые зеленые суки! ничего не выплачено! более того, за май дали 70% минималки
показать весь комментарий
08.06.2020 16:16 Ответить
Заява Зеленського про 300% надбавки лікарям виявилась катастрофою для медицини, бо таких грошей немає в жодному бюджеті ані в національному ані в місцевих, тому медичні функціонери почали махінації - відправили всіх медиків у відпустку за свій рахунок, потім відправили в оплачувану відпустку, але без виплат належної мат. допомоги, зараз переводять всіх на 0,75 окладів, щоб якось вирулити з цієї ідіотської ситуації в яку загнав медицину Зеленський своїми непідготовленими заявами! Степанов як менеджер не володіє реальною ситуацією в медицині і в регіонах і не контролює навіть процеси з виплатою зарплат, тому Степанов має піти, бо Степанов це кадровий провал, кадрова катастрофа Зеленського!
показать весь комментарий
08.06.2020 21:13 Ответить
з-плта за апрель виюне) Кто там хотел назад в 90-ие?
показать весь комментарий
08.06.2020 15:10 Ответить
В турборежиме в июне выплатили надбавки за апрель. Бл..., нет слов! Шоб ты, *****, так получал до конца своих дней.
показать весь комментарий
08.06.2020 15:10 Ответить
абсолютно увенен, все врачи обалдели от такой новости и ринулись проверять свои кошельки ))
показать весь комментарий
08.06.2020 15:11 Ответить
Врачам? Это тоже конечно брехня. Но есть еще фельдшеры, медсестры, водители скорых и санитары. Про них ни слова. А они не медики или не люди?
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель, - Степанов - Цензор.НЕТ 6116
показать весь комментарий
08.06.2020 15:12 Ответить
Невже?! А скільки виплатили байстрюкам з нафтогазу, найємам, лещенкам і т.п.?!
показать весь комментарий
08.06.2020 15:17 Ответить
Степанов, така ж ***** як і южаніна! Гнати в шию!
показать весь комментарий
08.06.2020 15:18 Ответить
Указы президента Зеленского по преодолению последствий пандемии:


1. Учредить орден "Почетный боец с коронавирусом" и наградить им всех министров, а также (избирательно и только в случае смерти на поле боя) - некоторых рядовых врачей;
2. Ввести понятие "Ветеран COVID" и присуждать его каждому исцелившемуся;
3. Законодательно прописать категорию "Дети эпидемии", к которой причислять всех, родившихся или зачатых в период карантина - эту категорию детей пожизненно обеспечить правом бесплатного просмотра "Квартала-95" и телеканала 1+1;
4. Закрепить в качестве конституционной нормы следующие понятия: "жена президента", "секретутка президента", "подружка президента", "школьная знакомая президента" и "милашка президента" - с выплатой регулярных окладов согласно штатным единицам лиц государственного чиновника первого ранга.

К сожалению, там еще много пунктов, я не могу оглашать все сейчас, но скоро они и так будут известны полностью.
показать весь комментарий
08.06.2020 15:19 Ответить
За середину весни? Сьогодні 8 червня. Вже літо
показать весь комментарий
08.06.2020 15:27 Ответить
"были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19"
Здесь главное слово "непосредственно".

Это как из пожарного экипажа платить только тому, кто водой поливает.
показать весь комментарий
08.06.2020 15:31 Ответить
Ну это сначала нужно доказать, что боролся именно с тем вирусом. А вот министрам сразу справки дадут и надбавки за текущий месяц, потому, что они по факту боролись, на экране все это видели....
показать весь комментарий
08.06.2020 16:56 Ответить
уже июнь, он в курсе, свою зарплату он тоже только за апрель получил?
показать весь комментарий
08.06.2020 15:49 Ответить
никто ничего не выплатил! эти брехливые зеленые дали за май зп в размере 70% от минимальной
показать весь комментарий
08.06.2020 16:17 Ответить
Степашка опять все выплатил!!!
показать весь комментарий
08.06.2020 16:02 Ответить
Черепаха...
показать весь комментарий
08.06.2020 16:08 Ответить
Топ менеджеры "95 квартала" в турборежиме прокручивают огромные суммы чужих денег больше месяца и все сходит с рук. А какой срок за это светит? ГПУ, ГБР, НАБУ, САП, алло!
показать весь комментарий
08.06.2020 16:27 Ответить
Заканчивался июнь месяц, а зеленые твари, выплатили надбавки медикам за апрель. Вот это скорость! Вот это забота! Чтоб этим зеленым папуасам с такой скоростью жены давали))
показать весь комментарий
08.06.2020 17:34 Ответить
В тебе вже закінчується? А сторіччя в тебе яке закінчується?
показать весь комментарий
09.06.2020 01:12 Ответить
А по сути?
показать весь комментарий
10.06.2020 02:02 Ответить
Налагоджується потроху. Ми ж не Германія, що може десятки мільярдів легко з карману діставати.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:10 Ответить
Мы круче! За год профукали всё, что только можно
показать весь комментарий
10.06.2020 19:49 Ответить
 
 