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Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель, - Степанов
В Министерстве здравоохранения уверяют, что выплатили все надбавки за апрель врачам, борющимся с коронавирусом.
Об этом рассказал председатель Минздрава Максим Степанов во время совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.
"Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19", - говорится в сообщении.
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1. Учредить орден "Почетный боец с коронавирусом" и наградить им всех министров, а также (избирательно и только в случае смерти на поле боя) - некоторых рядовых врачей;
2. Ввести понятие "Ветеран COVID" и присуждать его каждому исцелившемуся;
3. Законодательно прописать категорию "Дети эпидемии", к которой причислять всех, родившихся или зачатых в период карантина - эту категорию детей пожизненно обеспечить правом бесплатного просмотра "Квартала-95" и телеканала 1+1;
4. Закрепить в качестве конституционной нормы следующие понятия: "жена президента", "секретутка президента", "подружка президента", "школьная знакомая президента" и "милашка президента" - с выплатой регулярных окладов согласно штатным единицам лиц государственного чиновника первого ранга.
К сожалению, там еще много пунктов, я не могу оглашать все сейчас, но скоро они и так будут известны полностью.
Здесь главное слово "непосредственно".
Это как из пожарного экипажа платить только тому, кто водой поливает.