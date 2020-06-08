Глава Минюста Малюська заявил, что не планирует увольняться: Реформы нужно довести до конца
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что не намерен уходить в отставку и хочет "довести запланированные реформы до конца".
Как информирует Цензор.НЕТ, он сказал об этом в интервью "Радіо Свобода", отвечая на вопрос, не хочет ли он уволиться после отставки премьера Алексея Гончарука.
"Нет, не возникало такого желания. И это не какие-то карьерные или личностные соображения. И это не оскорбление в сторону Алексея Гончарука. Абсолютно все поддерживали меня в том, что нужно остаться и довести те запланированные реформы до конца. Это касается и действующего премьера Дениса Анатольевича, и Алексея Гончарука, и Владимира Зеленского. Все оказали поддержку, поэтому здесь никаких противоречий. У меня никакой моральной дилеммы перед собой не было", - сказал Малюська.
По его словам, работа министром - "это новый опыт и новый челлендж".
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за непонраиившейся запах духов
ещё уволить без ещё согласия нельзя
странно как-то
2. Ты наркобарон, насильник, педрофил или убийца, но у тебя есть деньги? Добро пожаловать в особо комфортные условия, плевать на жертв сиди в комфорте.
Узаконить незаконное это не реформы это слоган команды аморальных бандитов и грабителей народа.
Общество 08-июн, 16:309 1 206 0
"Торговец собаками" Брагар в очередной раз прославился заявив, что в Украине большинство пенсионеров ведут роскошный образ жизни!
Если человек с приколом, то он с приколом навсегда.
Свидетельство тому - депутат Брагар, который не может поверить, что нищенской пенсии не хватает на то, чтобы вести роскошный способ жизни и строить дворцы и замки!!!!
"Нехай не прибідняються, в нас більшість пенсіонерів приховують свої маєтки і розкішний спосіб життя"! - заявил одиозный "Слуга".
И вот вы знаете, он же ведь не врет.
Он и правда видел этих персионеров, который скрывают свои дворцы и замки и ведут роскошный образ жизни - это ж его родные бабушки и дедушки.
И так как этот "депутат" реально вырос в информационном поле ограниченном бабушкиной и маминой юбкой он реально не способен поверить, что есть другой мир, где нищета и голод. Во многом благодаря таким вот Брагарам.
В общем конечно спасибо президенту - команду в партию отменные понаотбирали! Просто лучше не придумаешь!