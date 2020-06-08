Глава Минюста Малюська заявил, что не планирует увольняться: Реформы нужно довести до конца

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что не намерен уходить в отставку и хочет "довести запланированные реформы до конца".

Как информирует Цензор.НЕТ, он сказал об этом в интервью "Радіо Свобода", отвечая на вопрос, не хочет ли он уволиться после отставки премьера Алексея Гончарука.

"Нет, не возникало такого желания. И это не какие-то карьерные или личностные соображения. И это не оскорбление в сторону Алексея Гончарука. Абсолютно все поддерживали меня в том, что нужно остаться и довести те запланированные реформы до конца. Это касается и действующего премьера Дениса Анатольевича, и Алексея Гончарука, и Владимира Зеленского. Все оказали поддержку, поэтому здесь никаких противоречий. У меня никакой моральной дилеммы перед собой не было", - сказал Малюська.

По его словам, работа министром - "это новый опыт и новый челлендж".

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