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Глава Минюста Малюська заявил, что не планирует увольняться: Реформы нужно довести до конца

Глава Минюста Малюська заявил, что не планирует увольняться: Реформы нужно довести до конца

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что не намерен уходить в отставку и хочет "довести запланированные реформы до конца".

Как информирует Цензор.НЕТ, он сказал об этом в интервью "Радіо Свобода", отвечая на вопрос, не хочет ли он уволиться после отставки премьера Алексея Гончарука.

"Нет, не возникало такого желания. И это не какие-то карьерные или личностные соображения. И это не оскорбление в сторону Алексея Гончарука. Абсолютно все поддерживали меня в том, что нужно остаться и довести те запланированные реформы до конца. Это касается и действующего премьера Дениса Анатольевича, и Алексея Гончарука, и Владимира Зеленского. Все оказали поддержку, поэтому здесь никаких противоречий. У меня никакой моральной дилеммы перед собой не было", - сказал Малюська.

По его словам, работа министром - "это новый опыт и новый челлендж".

Смотрите также: Малюська рассчитывает на увеличение спроса на платные камеры в СИЗО: "Это еще у нас есть ограничения, связанные с коронавирусом". ВИДЕО

увольнение (2675) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+12
Нє, до конца ми не витримаємо...
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08.06.2020 15:29
+11
Як же ж ви наостогидли зі своїми "рехформами"!
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08.06.2020 15:35
+9
Какой там уволиться?А где же он харчеваться будет?Реформатор,мля.
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08.06.2020 15:31
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Нє, до конца ми не витримаємо...
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08.06.2020 15:29 Ответить
При всьому при тому оцей молюск, і навіть колишній міністр економіки Милованов - найадекватніші особи в орбіті оточення клована... Інші ще одіозніші.
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08.06.2020 15:44 Ответить
Какой там уволиться?А где же он харчеваться будет?Реформатор,мля.
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08.06.2020 15:31 Ответить
КАКИЕ РЕХФОРМЫ? Что они там курят? А что они реформируют, гребанные уроды??? Если это реформы, вся та херня, которые они творят, то тогда мой папа- китайский император!
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08.06.2020 15:40 Ответить
Вне всяких сомнений при встрече с Вами Малюська обращался бы к Вам не иначе как "Ваше Королевское Высочество".
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08.06.2020 15:49 Ответить
до конца
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08.06.2020 15:31 Ответить
т.е. забить....
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08.06.2020 17:38 Ответить
нєбоскрьоби, нєбоскрьоби а ти малєнькій такой! але гроші хаваєш як дорослий!
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08.06.2020 15:32 Ответить
Як же ж ви наостогидли зі своїми "рехформами"!
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08.06.2020 15:35 Ответить
пока в каждой камере не будет душа - не уволюсь!))
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08.06.2020 15:37 Ответить
Ещё не на воровался, а вы его в отставку!! Подождите!! Вот наворует пару тройку сот миллионов, тогда и сам сбежит!!
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08.06.2020 15:37 Ответить
Просто воровство это пол беды, этим грешил папередники. Плохо что он при этом реформирукт в пользу рейдерства, насилия и грабежа всего населения, а тем самым ставит в ОПАСНОСТЬ ВСЕ ЧЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ. Власть бандитов для бандитов.
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08.06.2020 16:52 Ответить
Типичное лицо реформатора в Украине...
Глава Минюста Малюська заявил, что не планирует увольняться: Реформы нужно довести до конца - Цензор.НЕТ 6363
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08.06.2020 15:43 Ответить
І це при тому,що в нього мозок як у равлика.
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08.06.2020 15:54 Ответить
Кто же уйдет в сезон распродаж.
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08.06.2020 15:44 Ответить
То шо впереди маячит конец, это и так всем уже видно. Вопрос только в его протяженности.
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08.06.2020 15:45 Ответить
Угу...Лучше ужасный конец чем ужас без конца.
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08.06.2020 15:52 Ответить
панночка в минюсте может уволить кого хочет
за непонраиившейся запах духов
ещё уволить без ещё согласия нельзя
странно как-то
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08.06.2020 16:17 Ответить
Какие реформы? Убрать бумажные архивы у нотариусов и пусть они контролируют сами себя, чтобы перед захватом земли процветало рейдерсво и никто ничего не мог доказать, да и недвигу с бизнесом можно было рейдернуть на раз? Узаконенный бандитизм это реформа?

2. Ты наркобарон, насильник, педрофил или убийца, но у тебя есть деньги? Добро пожаловать в особо комфортные условия, плевать на жертв сиди в комфорте.

Узаконить незаконное это не реформы это слоган команды аморальных бандитов и грабителей народа.
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08.06.2020 16:50 Ответить
Еще не все тюрмы братве загнал, да и вип-камеры пока без джакузи. Так, что есть еще что реформировать
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08.06.2020 16:55 Ответить
Он еще не получил премии от пятизвездочных камер для арестантов.
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08.06.2020 17:22 Ответить
Сделать тюрьмы офисами братков, коллекторскими центрами, хакерскими кампаниями и т.д.?
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08.06.2020 17:41 Ответить
Ще не все розтринькали і продали.
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08.06.2020 17:59 Ответить
Ще треба довічників звільнити і прилаштувати на керівні посади в Мінюст.
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08.06.2020 18:42 Ответить
"Слуга народа" Брагар снова отличился Фрик шоу
Общество 08-июн, 16:309 1 206 0

"Торговец собаками" Брагар в очередной раз прославился заявив, что в Украине большинство пенсионеров ведут роскошный образ жизни!

Если человек с приколом, то он с приколом навсегда.

Свидетельство тому - депутат Брагар, который не может поверить, что нищенской пенсии не хватает на то, чтобы вести роскошный способ жизни и строить дворцы и замки!!!!

"Нехай не прибідняються, в нас більшість пенсіонерів приховують свої маєтки і розкішний спосіб життя"! - заявил одиозный "Слуга".

И вот вы знаете, он же ведь не врет.

Он и правда видел этих персионеров, который скрывают свои дворцы и замки и ведут роскошный образ жизни - это ж его родные бабушки и дедушки.

И так как этот "депутат" реально вырос в информационном поле ограниченном бабушкиной и маминой юбкой он реально не способен поверить, что есть другой мир, где нищета и голод. Во многом благодаря таким вот Брагарам.

В общем конечно спасибо президенту - команду в партию отменные понаотбирали! Просто лучше не придумаешь!
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08.06.2020 19:20 Ответить
Непонятно только какие реформы? Или он считает "продажу тюрем", полную "свободу и самоконтроль" нотариусов-отморозков и ВИП-камеры в тюрьмах реформами?
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08.06.2020 23:14 Ответить
 
 