Пьяный мужчина прострелил себе бровь из-за ссоры с женой, - полиция Харькова

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе Харькова. Информация о происшествии на проспекте Науки поступила в полицию 8 июня около десяти часов утра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

"На месте полицейские обнаружили гражданина в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, 37-летний мужчина выстрелил из оружия "Форт-17Р" и попал себе в надбровную область. По его словам, причиной поступка стала ссора с женой", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли оружие, мужчина госпитализирован.

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"Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия выясняются", - сообщают в полиции.