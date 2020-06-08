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Новости Силовики
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Пьяный мужчина прострелил себе бровь из-за ссоры с женой, - полиция Харькова

Пьяный мужчина прострелил себе бровь из-за ссоры с женой, - полиция Харькова

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе Харькова. Информация о происшествии на проспекте Науки поступила в полицию 8 июня около десяти часов утра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

"На месте полицейские обнаружили гражданина в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, 37-летний мужчина выстрелил из оружия "Форт-17Р" и попал себе в надбровную область. По его словам, причиной поступка стала ссора с женой", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли оружие, мужчина госпитализирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные открыли стрельбу и ранили двух мужчин на остановке в Николаеве, - Нацполиция

"Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия выясняются", - сообщают в полиции.

Автор: 

Нацполиция (16437) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) стрельба (3251) Харьков (7463)


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Топ комментарии
+9
а я вчера себе губу прикусил .. где про это новость ?
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08.06.2020 15:36
+8
Рикошет от рогов ? ))
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08.06.2020 15:44
+6
Снайпер.
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08.06.2020 15:32
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Снайпер.
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08.06.2020 15:32 Ответить
Снайпер бы себе ноздрю прострелил. бровь - промах, рикошет.
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08.06.2020 15:41 Ответить
Снайпер бы себе ноздрю глаз прострелил.
"не в бровь, а в глаз"
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08.06.2020 15:51 Ответить
"Как подкову куёт за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз".

Осип Мандельштам об Иосифе Сталине.
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08.06.2020 16:02 Ответить
Пірсинг хотів зробити.
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08.06.2020 15:43 Ответить
молодой боец
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08.06.2020 16:01 Ответить
Приказка "Не в брову, а в око" - до кінця не доведена. Повторити!
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08.06.2020 15:34 Ответить
"не в глаз, а в бровь" ))
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08.06.2020 15:34 Ответить
это рикошетом так попало?
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08.06.2020 15:35 Ответить
Рикошет от рогов ? ))
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08.06.2020 15:44 Ответить
радовацца нада шо жєна популярность імєйєт срєді мужиков - значіт харошая попалась
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08.06.2020 17:15 Ответить
а я вчера себе губу прикусил .. где про это новость ?
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08.06.2020 15:36 Ответить
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08.06.2020 15:46 Ответить
давай фото сюда
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08.06.2020 15:53 Ответить
это новость 18+
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08.06.2020 15:59 Ответить
))) если кость не задета, то этот красавЕц явно брови тоже ботоксом подкачал. шоб минимум на питекантропа валуева быть похожим
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08.06.2020 15:38 Ответить
Да,не повезло мужику.Лучше б повесился-так надежней.А то ведь такая оказия-резинострел голову не пробил.
Хотя..Там то табуретку некому выбить,то веревка слабая.
з.ы.
Мож он больной на голову?Кто ему спецсредство разрешил?Аваков подарил?
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08.06.2020 15:39 Ответить
Не, просто решил от коронавируса защититься и с лекарством переборщил. Таких случае по 10 штук на день
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08.06.2020 16:27 Ответить
))) "под эту цифру пушкин подгадал себе дуэль и маяковский лёг виском на дуло".
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08.06.2020 15:40 Ответить
Как вариант это была инсценировка самоубийства, просто стрельнул в висок под острым углом.
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08.06.2020 15:40 Ответить
...було б краще,щоб він собі мозок прострелив...телепень.
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08.06.2020 15:56 Ответить
на зло жене простелил бы себе детородильный орган!
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08.06.2020 15:59 Ответить
и тут остапа понесло.
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08.06.2020 16:01 Ответить
Как можно прострелить себе бровь? Это даже не ухо
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08.06.2020 15:59 Ответить
Это же элементарно! Вот вы думаете собака Баскервилей сама себя что ли поймала?
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08.06.2020 16:08 Ответить
К радости ли к сожалению мозг не пострадал.
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08.06.2020 16:00 Ответить
пуля в бровь, а бес в ребро
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08.06.2020 16:00 Ответить
походу пирсинг решил забацать...
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08.06.2020 16:09 Ответить
ПЯний муШШіна мабуть хотів секса і ласки, а криклива жінка ніт щоб удовлєтворіть єстєствєнноє желаніє потомка свинособак мабуть почала прочуханки давати за те шо п'є. От він і самоутвєрділся
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08.06.2020 16:22 Ответить
злий ти!
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08.06.2020 17:17 Ответить
Чого?
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08.06.2020 19:01 Ответить
Хотел застрелиться,но не знал где у него мозги
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08.06.2020 16:26 Ответить
Карантина не хватило, чтоб скандалить ?? ))
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08.06.2020 16:37 Ответить
із чєго ето слєдуйєт?
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08.06.2020 17:18 Ответить
шось йа ше не бачив у нас жінку-президентом
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08.06.2020 17:18 Ответить
це шо? Сарказьм іль добрийє пожеланія? Тіраюсь в догадках. Бо люді сталі злийє - нічєго доброго от ніх нє ждьош. Только нож в спіну і вистрєли в упор по мірно спящєму в колибєлі
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08.06.2020 18:10 Ответить
спасіба! Розрадив! А то мене любімая женщіна бросіла - то йа тут в душевних конвульсіях - серце і душа болить. А надто сєкса хочеця
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08.06.2020 18:24 Ответить
шоп йа так жил!
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08.06.2020 18:47 Ответить
яке давненько? йа тут вже всім набрид як гірка редька - і редакції, і служитєлям банно-прачєчного комбіната, а равно і міністєрству культури. А вже бідним дописувачам... то вже й не знаю як вони мене терплять
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08.06.2020 18:14 Ответить
а як йа собі набрид - хто п знав! Нестерпно без юмора на себе дивитись
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08.06.2020 18:15 Ответить
Должна быть рубрика - любовь с первого взгляда не ржавеет.
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08.06.2020 16:45 Ответить
У чувака наверное были очень увесистые брови.
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08.06.2020 17:11 Ответить
не в бровь, не в глаз, поцелуй кобылу в зад.
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08.06.2020 17:32 Ответить
Каааааак?????!. Я на себе попробовал оттянуть бровь. Не то что пуля,иголка не пролезет. У него Ангел-хранитель с чёрным юмором.
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08.06.2020 17:48 Ответить
Та запретите уже эти гондонострелы, ну!
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08.06.2020 18:13 Ответить
Щось сьогодні новини - П'яний чоловік прострелив собі брову через сварку з дружиною, - поліція Харкова - Цензор.НЕТ 8456
Двоє довбнів погралися у "камінь-ножиці-горлянка", інший зробив собі вогнепальний пірсинг.
Прикордонник влаштував дебош. Вчителька скинула домашній софт-прон у вайбер.
...що коїться, що коїться...
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08.06.2020 23:21 Ответить
 
 