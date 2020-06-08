Пьяный мужчина прострелил себе бровь из-за ссоры с женой, - полиция Харькова
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе Харькова. Информация о происшествии на проспекте Науки поступила в полицию 8 июня около десяти часов утра.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.
"На месте полицейские обнаружили гражданина в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, 37-летний мужчина выстрелил из оружия "Форт-17Р" и попал себе в надбровную область. По его словам, причиной поступка стала ссора с женой", - говорится в сообщении.
Полицейские изъяли оружие, мужчина госпитализирован.
"Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия выясняются", - сообщают в полиции.
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ноздрюглаз прострелил.
"не в бровь, а в глаз"
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз".
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з.ы.
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