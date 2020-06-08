ЕС продлит санкции против РФ за оккупацию Крыма еще на год, - Йозвяк
Евросоюз 10 июня намерен продлить санкции, введенные в отношении России из-за оккупации Крыма, еще на год.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета на инвестиции в Крым еще на один год", - говорится в сообщении.
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не проще ли их наложить до деоккупации и закончить цирк?
или в 1 прекрасный год, они их просто забудут продлить? в этом смысл???
Раздел 10 - Автономная Республика Крым
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определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению...