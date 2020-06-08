РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5291 посетитель онлайн
Новости Оккупация Крыма Санкции против России
1 953 12

ЕС продлит санкции против РФ за оккупацию Крыма еще на год, - Йозвяк

ЕС продлит санкции против РФ за оккупацию Крыма еще на год, - Йозвяк

Евросоюз 10 июня намерен продлить санкции, введенные в отношении России из-за оккупации Крыма, еще на год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета на инвестиции в Крым еще на один год", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осужденных оккупантами по "делу Хизб ут-Тахрир" братьев Абдуллаевых держат в штрафном изоляторе, - мать

ЕС продлит санкции против РФ за оккупацию Крыма еще на год, - Йозвяк 01

Автор: 

Крым (26375) оккупация (10131) россия (95441) санкции (11276) Евросоюз (17102) Йозвяк Рикард (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Бубочка вот вот признает Крым российским а Вы " до деокупации " !
показать весь комментарий
08.06.2020 15:49
+4
что за бред в этом 1ом году??
не проще ли их наложить до деоккупации и закончить цирк?
или в 1 прекрасный год, они их просто забудут продлить? в этом смысл???
показать весь комментарий
08.06.2020 15:44
+3
Дивно, а порохоботи розповідали що без потужного дипломата і міжнародного авторитета на президентському посту вся санкційна підтримка неможлива. Невже брехали?
показать весь комментарий
08.06.2020 15:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что за бред в этом 1ом году??
не проще ли их наложить до деоккупации и закончить цирк?
или в 1 прекрасный год, они их просто забудут продлить? в этом смысл???
показать весь комментарий
08.06.2020 15:44 Ответить
Бубочка вот вот признает Крым российским а Вы " до деокупации " !
показать весь комментарий
08.06.2020 15:49 Ответить
"...или в 1 прекрасный год, они их просто забудут продлить? в этом смысл???" - Я подозревать шо таки ага.
показать весь комментарий
08.06.2020 15:50 Ответить
Между "продлит" и "намерен продлить" есть существенная разница. Вот когда продлит тогда и скажем "отлично"
показать весь комментарий
08.06.2020 15:45 Ответить
Дивно, а порохоботи розповідали що без потужного дипломата і міжнародного авторитета на президентському посту вся санкційна підтримка неможлива. Невже брехали?
показать весь комментарий
08.06.2020 15:49 Ответить
НАПОМИНАЛКА для "решал" из EC.
Раздел 10 - Автономная Республика Крым

Статья 134. Автономная
Республика Крым является неотъемлемой частью Украины и в пределах полномочий,
определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению...
показать весь комментарий
08.06.2020 15:50 Ответить
санкции не против рашки, а против крыма, заголовок не соответствует
показать весь комментарий
08.06.2020 15:59 Ответить
Рашкотвари ,три выше затертых поста,ужами извиваются ,чтобы переврать и оправдать рашистский передел границ ! Ответите подонки обязательно за свои преступления ,а санкции надо не просто продлевать , а УСИЛИВАТЬ
показать весь комментарий
08.06.2020 16:31 Ответить
"тополь санкций не боится"
показать весь комментарий
08.06.2020 16:53 Ответить
ЄС продовжить санкції проти РФ за окупацію Криму ще на рік, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4693
показать весь комментарий
08.06.2020 19:43 Ответить
ЄС продовжить санкції проти РФ за окупацію Криму ще на рік, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4775
показать весь комментарий
08.06.2020 19:47 Ответить
 
 