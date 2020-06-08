Устроивший на Ривненщине аварию с четырьмя погибшими водитель фуры имел на счету 13 нарушений ПДД, включая 4 ДТП, - Билошицкий
Водитель грузовика, выехавший на встречку в Ривненской области, и совершивший ДТП с 4 погибшими имел "послужной список" из 13 нарушений ПДД.
Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Для управления такими сложными и опасными транспортными средствами нанимаются люди, которые имеют за последние пару лет вот такой "послужной список":
- ч.1 ст. 130 (управление тс в состоянии опьянения);
- 08.03.2016 по ч. 1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);
- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшие ДТП);
- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшие ДТП);
- ч. 1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);
- ч. 1 ст. 121 (управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности);
- ч.1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);
- ч. 1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);
- ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора);
- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшие ДТП);
- ч.1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);
- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП);
- ст. 122-4 (оставление места ДТП)", - сообщил Билошицкий.
По мнению Билошицкого, "сомнительно, что такой водитель вообще должен руководить транспортными средствами наряду с другими водителями, но давать ему руль грузовика... это, как минимум, безответственно".
Он уточнил, что виновник ДТП задержан по ст. 208 УПК.
Ранее сообщалось, что на автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ривненского района 7 июня около половины седьмого вечера произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом.
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Для украинцев этого достаточн!о
Остались рулильщики, те, кто готов работать за грошИ, что наши жадные работодатели платят.
Четырежды уклонист может косить под верховного, а водитель со 130 - в прошлом не может быть водителем?
Или это ментовская обида, типа:
подлец, денег пожалел?
Да, старые админки отягчают, и что?
Суд решит.
Вощето свалили все при Пете!!!
Административная ответственность.
Когда пропишу в законе, неоднократных нарушителей ПДД лишать прав и отправлять на перевоспитание в семью Александра Иванова, то будут так и делать.