Устроивший на Ривненщине аварию с четырьмя погибшими водитель фуры имел на счету 13 нарушений ПДД, включая 4 ДТП, - Билошицкий

Водитель грузовика, выехавший на встречку в Ривненской области, и совершивший ДТП с 4 погибшими имел "послужной список" из 13 нарушений ПДД.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Для управления такими сложными и опасными транспортными средствами нанимаются люди, которые имеют за последние пару лет вот такой "послужной список":

- ч.1 ст. 130 (управление тс в состоянии опьянения);

- 08.03.2016 по ч. 1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);

- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшие ДТП);

- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшие ДТП);

- ч. 1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);

- ч. 1 ст. 121 (управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности);

- ч.1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);

- ч. 1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);

- ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора);

- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшие ДТП);

- ч.1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);

- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП);

- ст. 122-4 (оставление места ДТП)", - сообщил Билошицкий.

По мнению Билошицкого, "сомнительно, что такой водитель вообще должен руководить транспортными средствами наряду с другими водителями, но давать ему руль грузовика... это, как минимум, безответственно".

Он уточнил, что виновник ДТП задержан по ст. 208 УПК.

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Ранее сообщалось, что на автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ривненского района 7 июня около половины седьмого вечера произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом.



