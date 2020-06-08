РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5291 посетитель онлайн
Новости ДТП
13 508 41

Устроивший на Ривненщине аварию с четырьмя погибшими водитель фуры имел на счету 13 нарушений ПДД, включая 4 ДТП, - Билошицкий

Устроивший на Ривненщине аварию с четырьмя погибшими водитель фуры имел на счету 13 нарушений ПДД, включая 4 ДТП, - Билошицкий

Водитель грузовика, выехавший на встречку в Ривненской области, и совершивший ДТП с 4 погибшими имел "послужной список" из 13 нарушений ПДД.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Для управления такими сложными и опасными транспортными средствами нанимаются люди, которые имеют за последние пару лет вот такой "послужной список":

- ч.1 ст. 130 (управление тс в состоянии опьянения);
- 08.03.2016 по ч. 1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);
- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшие ДТП);
- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшие ДТП);
- ч. 1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);
- ч. 1 ст. 121 (управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности);
- ч.1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);
- ч. 1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);
- ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора);
- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшие ДТП);
- ч.1 ст. 122 (нарушение ПДД - невыполнение требований дорожных знаков);
- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП);
- ст. 122-4 (оставление места ДТП)", - сообщил Билошицкий.

По мнению Билошицкого, "сомнительно, что такой водитель вообще должен руководить транспортными средствами наряду с другими водителями, но давать ему руль грузовика... это, как минимум, безответственно".

Он уточнил, что виновник ДТП задержан по ст. 208 УПК.

Смотрите также: Трое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП на Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что на автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ривненского района 7 июня около половины седьмого вечера произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом.

Устроивший на Ривненщине аварию с четырьмя погибшими водитель фуры имел на счету 13 нарушений ПДД, включая 4 ДТП, - Билошицкий 01
Устроивший на Ривненщине аварию с четырьмя погибшими водитель фуры имел на счету 13 нарушений ПДД, включая 4 ДТП, - Билошицкий 02

ДТП (7671) ПДД (532) Билошицкий Алексей (112)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Водитель фуры, устроивший аварию с 4 погибшими на Ривненщине, имел на счету 13 нарушений ПДД, включая 4 ДТП, как вовремя все это выплыло наружу или запізно?
показать весь комментарий
08.06.2020 16:03
+9
Основания не брать тело на работу?
Четырежды уклонист может косить под верховного, а водитель со 130 - в прошлом не может быть водителем?
Или это ментовская обида, типа:
подлец, денег пожалел?

Да, старые админки отягчают, и что?
Суд решит.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:05
+4
у водителя-дальнобойщика и нарушения?да не может такого быть! это ж не пенс,что катается аж по 10км в месяц
показать весь комментарий
08.06.2020 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Водитель фуры, устроивший аварию с 4 погибшими на Ривненщине, имел на счету 13 нарушений ПДД, включая 4 ДТП, как вовремя все это выплыло наружу или запізно?
показать весь комментарий
08.06.2020 16:03 Ответить
у водителя-дальнобойщика и нарушения?да не может такого быть! это ж не пенс,что катается аж по 10км в месяц
показать весь комментарий
08.06.2020 16:03 Ответить
Мало или многовато будет?
показать весь комментарий
08.06.2020 16:04 Ответить
Он просто дорожные знаки не знал!
Для украинцев этого достаточн!о
показать весь комментарий
08.06.2020 16:35 Ответить
Скільки там ДТП тебе не дивує-явний придурок, а не професійний водій.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:40 Ответить
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ давно в Европу уехали, за нормальными зарплатами.
Остались рулильщики, те, кто готов работать за грошИ, что наши жадные работодатели платят.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:45 Ответить
я тебя удивлю,но херова туча водил,не может и не хочет работать в режиме норм перевозок ес!молодняк,да,в процентах уехал массово,а вот те кто постарше-сидит дома-их все устраивает-работы валом,а людей нет,их в зад целуют
показать весь комментарий
08.06.2020 19:25 Ответить
Основания не брать тело на работу?
Четырежды уклонист может косить под верховного, а водитель со 130 - в прошлом не может быть водителем?
Или это ментовская обида, типа:
подлец, денег пожалел?

Да, старые админки отягчают, и что?
Суд решит.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:05 Ответить
А какие основания брать такое вообще на работу?
показать весь комментарий
08.06.2020 16:08 Ответить
Наличие вакансии, действующие права соответствующей категории, заява.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:11 Ответить
Кадровый голод на фирме такой же как зеленой шоблы,раз таких на работу берут и доверяют фуру.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:08 Ответить
Это Зеленский заставил НОРМАЛЬНЫХ водителей свалить в Европу?
Вощето свалили все при Пете!!!
показать весь комментарий
08.06.2020 16:47 Ответить
Хмм..Я запутанно выразился. Я хотел сравнить кадровый голод в зеленом правительстве и на фирме,которой принадлежит эта фура.Ситуации то схожи-не могут найти ответственных профессионалов.
показать весь комментарий
08.06.2020 21:38 Ответить
ну вот и система- такие ненаказанные годами катаются...- и как от них скрыться, если им всё прощается до крайнего...???
показать весь комментарий
08.06.2020 16:08 Ответить
Почему ненаказанные? Как раз наказаны протоколами штрафами.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:13 Ответить
я весьма сомневаюсь шо можна протоколами кого-то сильно наказать (и штрафами) = вот Вам пример.................................................
показать весь комментарий
08.06.2020 22:45 Ответить
Так потому это и называется:
Административная ответственность.
показать весь комментарий
09.06.2020 08:26 Ответить
Это все говорит лишь о том, что наша полиция вовремя не лишила его удостоверения и таким образом не предотвратила смерть. Или как всегда - все покупается и все продается.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:11 Ответить
"сомнительно, что такой водитель вообще должен руководить транспортными средствами наряду с другими водителями, но давать ему руль грузовика... это, как минимум, безответственно", в студию фио сотрудников которые его останавливали видели его послужной список и возможно бескорыстно отпускали дальше, пока гибель ни в чем неповинных людей это остановило.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:12 Ответить
Сотрудники действовали по закону, раз есть протокол.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:14 Ответить
остановили водителя пробили по базе а у него нарушения не помещаются на экран планшета, пожурили а может и нет, и отпустили восвояси?
показать весь комментарий
08.06.2020 16:21 Ответить
Ты думай не как Зеленский, а как человек который руководствуется законом.
Когда пропишу в законе, неоднократных нарушителей ПДД лишать прав и отправлять на перевоспитание в семью Александра Иванова, то будут так и делать.
показать весь комментарий
08.06.2020 17:14 Ответить
У нас первого нарушения достаточно, чтобы ближайшие три года было "управление ТС без водительских прав".
показать весь комментарий
08.06.2020 16:21 Ответить
Коли вже припинетсяце жахіття на наших дорогах ? гинуть невині люди на жаль негідники переважно які створили аварію залишаются живими ,можливо потрібно повернути ДАІ ,ну в Авакова все нормально.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:25 Ответить
Когда будут европейские дороги (международная трасса имеет неразделённую встречку), когда будут платить нормальную ЗП, чтоб ПРОФЕССИОНАЛЫ не сваливали за бугор, когда будут НОРМАЛЬНЫЕ МАШИНЫ а не та рухлядь, что за бугром давно на свалках гниёт.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:49 Ответить
Не тільки це ,а і мозги яких в нашого бидла не вистачає ,40% аварій п'яний за кермом ,інші переважно порушення правил :перевищення швидкості ,не продуманий обгін,мажорство і безвідповідальність.
показать весь комментарий
08.06.2020 18:41 Ответить
Он долго к этому шёл. И, наконец, пришёл.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:32 Ответить
але, на жаль, до цього НЕ йшли чотири невинні людини у Шевроле Авео...
показать весь комментарий
08.06.2020 17:16 Ответить
бесспорно.
показать весь комментарий
08.06.2020 17:20 Ответить
и почему, в таком случае , у него все еще были права, очевидно же, что он - не водитель)
показать весь комментарий
08.06.2020 16:34 Ответить
Такому водиле надо руки отрубать, чтоб нечем баранку было крутить.
показать весь комментарий
08.06.2020 16:46 Ответить
Шофёр не профессия, а свидетельство умственной неполноценности.
показать весь комментарий
08.06.2020 17:02 Ответить
В нас на жаль часто так і є. А от у більшості цивілізованих держав Європи та світу професійний шофер - це справжній професіонал у своїй справі.
показать весь комментарий
08.06.2020 17:14 Ответить
Так воно і є.
показать весь комментарий
08.06.2020 19:05 Ответить
В Україні дисциплінованому водію страшно сідати за кермо. Занадто великий ризик "потрапити" в дорозі на ось такого потенційного вбивцю...
показать весь комментарий
08.06.2020 17:12 Ответить
Оце і є яскравий результат роботи української поліціїї. В цієї людини вже давно треба було забрати права НАЗАВЖДИ.
показать весь комментарий
08.06.2020 19:30 Ответить
как с таким послужным списком он ещё ездит?
показать весь комментарий
08.06.2020 20:21 Ответить
Країна є, держави немає. Територія беззаконня...
показать весь комментарий
08.06.2020 20:37 Ответить
Ми тут майже всі водії,багато з нас їздить періодично багато кілометрів за одну подорож.І майже завжди за поїздку да найдеться хоть один полудурок який обганяє в лоб.Як це явище пояснити навіть не знаю.
показать весь комментарий
09.06.2020 00:25 Ответить
 
 