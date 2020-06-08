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На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению изменений в конституцию России не была упомянута поправка об обнулении президентских сроков, которая позволит Владимиру Путину вновь участвовать в выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил ряд российских СМИ.

На сайте поправки в конституцию, вынесенные на голосование, разбиты на 15 блоков, в которых подробно объясняется, чем новый текст Конституции отличатся от старого. В седьмом блоке рассказывается о "новых требованиях к людям, занимающим самые ответственные должности в стране" - в том числе и к президенту. Изменения к 81 статье конституции, обнуляющие сроки Путина, в этом блоке не упоминались. Не было их и в других блоках.

Вечером 7 июня в текст на сайте 2020og.ru, в седьмой пункт, была добавлена фраза: "Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента России - оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок".

Комментариев создателей сайта на момент публикации материала не было.

Закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу была позже добавлена поправка, "обнуляющая" предыдущие президентские сроки Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет"

Автор: 

путин владимир (31231) россия (95441)


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Топ комментарии
+12
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 7682

..
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08.06.2020 16:34
+10
В РФии зебилов тоже хватает
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08.06.2020 16:15
+9
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 5723
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08.06.2020 16:18
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В РФии зебилов тоже хватает
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08.06.2020 16:15 Ответить
Петики вовремя пукнули. Молодцы!
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08.06.2020 16:26 Ответить
Игра на публику, - типа "обнуление как бы между прочим, второстепенное". Хотя ради него и затеян этот концерт.
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08.06.2020 17:34 Ответить
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 5723
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08.06.2020 16:18 Ответить
Особого смысла нет, все и так знают про обнуление, поэтому и добавили позже.
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08.06.2020 16:20 Ответить
Не пропустили, а "пропустили". Журналисту .
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08.06.2020 16:21 Ответить
Обнульониша таки вирішили помножити на нуль...
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08.06.2020 16:21 Ответить
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 3612

..
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08.06.2020 16:32 Ответить
наборщик пропустивший основной пункт всего шума-гама с "конституцией", понятно, уже найден и расстрелян. семья врага *****, уже везётся на новое место жительства )))
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08.06.2020 16:23 Ответить
Перестарались с маскировкой - хотели потом добавить, после фальсификации подсчета...
Вот только "обнуление" должно идти по полной - оно не "президент" после "голосования" - выборы должны пройти по новому, и не "выборы", а выборы.
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08.06.2020 16:23 Ответить
Это залет, товаристчи алени! Происки либерастов-нацпредателей Доколе!!!
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08.06.2020 16:25 Ответить
это ж надо такой комплекс неполноценности так! за власть держаться
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08.06.2020 16:28 Ответить
Новости из ZООпарка можно где-нибудь печатать снизу в углу, не в основной сетке новостей?
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08.06.2020 16:28 Ответить
На ноль помножили
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08.06.2020 16:28 Ответить
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 9320

..
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08.06.2020 16:33 Ответить
какое удобное дижитальное голосование - можно менять не только количество голосов, но и за что голосовали.
надо скорее у нас такое вводить, правда же
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08.06.2020 16:29 Ответить
обнуляют *****
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08.06.2020 16:30 Ответить
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 9199

...
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08.06.2020 16:30 Ответить
Все просчитано. Технология уже отработана. Пускай холопы прочитают ети пункты, попривыкнут, успокоятся, а там незаметно допишут самый главный пункт ради чего все ето и затевалось и проголосуют пакетом
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08.06.2020 16:31 Ответить
Обнулите лучше его свидетельство о рождении..
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08.06.2020 16:31 Ответить
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 7682

..
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08.06.2020 16:34 Ответить
..да там обнуляй-не обнуляй = давно абсолютный 0.0000000000000000
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08.06.2020 16:36 Ответить
Якобы подохший рабссиянский актер Андрей Панин прекрасно справляется с ролью Путлера.
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08.06.2020 16:39 Ответить
Просочилась информация?
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08.06.2020 16:54 Ответить
Ага.еще в 2013 году
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08.06.2020 16:57 Ответить
На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна - Цензор.НЕТ 7832
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08.06.2020 16:51 Ответить
Кстати мало кто знает,что Йося Джугашвили был занесен в книгу рекордовГиннесса,как самый крутой Хмырь имевший наибольшее количество живых двойников в Мире...,кажись 12.Путлеров я насчитал 8
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08.06.2020 16:52 Ответить
На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна - Цензор.НЕТ 2017
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08.06.2020 16:56 Ответить
10-й номер?

На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна - Цензор.НЕТ 5642
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08.06.2020 17:06 Ответить
да это он
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08.06.2020 17:07 Ответить
Наговариваете на артиста
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08.06.2020 17:08 Ответить
Мне важно мнение экспертов которые понимают в этом деле больше чем я на миллион
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08.06.2020 17:13 Ответить
На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна - Цензор.НЕТ 595
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08.06.2020 17:17 Ответить
многоликое *****
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08.06.2020 20:09 Ответить
Ты хочешь сказать что это одно и тоже рыло?
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08.06.2020 17:18 Ответить
Ой! Я Вас умоляю! Не делайте мне смешно....Шоб там не напечатали, "проголосуют" как надо.Или Вы таки думаете, шо у ***** просто так поголовье росгвардии больше, чем поголовье сухопутных войск?
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08.06.2020 17:29 Ответить
"Народ безмолвствует"...(с)
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08.06.2020 19:02 Ответить
Х#йломон обнуленный.
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08.06.2020 19:31 Ответить
ну теперь будем ждать когда )(уйло обнулится по факту самого своего существования,,
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08.06.2020 23:11 Ответить
 
 