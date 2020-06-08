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Герусу нужно создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

Герусу нужно создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики, - нардеп

Лоббисту интересов Коломойского Андрею Герусу надо создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики.

 Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Депутат отметил, что председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус в своей работе регулярно лоббирует интересы бизнесмена Игоря Коломойского, создавая условия для коррупции, что доводит государственные энергопредприятия до банкротства. В результате энергоотрасль переживает сейчас самый масштабный кризис за время независимости.

"Ни глава, ни большинство Комитета не понимают реально ситуацию. Они играют. Они не понимают, что в энергетическом комплексе все связано. Что если где-то деньги воруют, то они потом не попадают или на шахты, или на урановые рудники, или в "Энергоатом" ... Во главе с председателем мутится вот эти последние восемь месяцев эта вся энергетическая пандемия, это очень отрезвляет ", - сказал Кучеренко.

По словам депутата, защита Андреем Герус интересов отдельно взятого олигарха и его бизнеса ни для кого уже не секрет.

"Они просто не в тот комитет попали. Я вижу, что им надо сделать какой-то отдельный комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики, для лоббирования интересов ... ", - отметил Кучеренко.

Напомним, ранее народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что кризис в энергетике спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.

В свою очередь, международные инвесторы в зеленую энергетику требуют отставки Геруса после публикации скандальной СМС-переписки председателя комитета с коллегой Андреем Жупаниным, в которой обсуждались намерения "расправы" с зелеными в ругательной форме.

Автор: 

Кучеренко (112) Герус Андрей (184)


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Топ комментарии
+10
Коли 2700 твоіх вагонів пшениці з Держрезерву на 800 лямів зіли миші, - Коли Європа твого міністра оборони звинувачує в розкраданні озброєння, - Коли твоіх солдат викрадають з постів, - Коли твоя воююча армія скорочує чисельність штату, - Коли з "Укренерго" вивели 4 млрд гривень, - Коли в твоій краіні пандемія і 100500 криз, - Коли захворюваність на covid-19 серед медперсоналу найвища в світі (не без твоєі участі), - Коли у тебе, гаранта Конституцію, безневинні люди, нібито обвинувачені у справі Шеремета, а саме Юлія Кузьменко і Ріф гниють пів року в тюрмі...... Саме час відкинути кортеж і сісти за кермо велосипеда.... Пишаюся своім президентом... Ні це не криза державного управління. Це криза свідомості і моралі... Але ми це обрали.
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08.06.2020 16:33
+7
Нет, это ВЫ это выбрали, теперь хавайте до всрачки
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08.06.2020 16:49
+6
Позорищкм зеленок несть числа. Не стесняясь совершенно, средь бела дня грабят страну и народ. Зелепузики, вам грабят, аууу.
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08.06.2020 17:21
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Правила форума Совет форумчан
Коли 2700 твоіх вагонів пшениці з Держрезерву на 800 лямів зіли миші, - Коли Європа твого міністра оборони звинувачує в розкраданні озброєння, - Коли твоіх солдат викрадають з постів, - Коли твоя воююча армія скорочує чисельність штату, - Коли з "Укренерго" вивели 4 млрд гривень, - Коли в твоій краіні пандемія і 100500 криз, - Коли захворюваність на covid-19 серед медперсоналу найвища в світі (не без твоєі участі), - Коли у тебе, гаранта Конституцію, безневинні люди, нібито обвинувачені у справі Шеремета, а саме Юлія Кузьменко і Ріф гниють пів року в тюрмі...... Саме час відкинути кортеж і сісти за кермо велосипеда.... Пишаюся своім президентом... Ні це не криза державного управління. Це криза свідомості і моралі... Але ми це обрали.
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08.06.2020 16:33 Ответить
Нет, это ВЫ это выбрали, теперь хавайте до всрачки
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08.06.2020 16:49 Ответить
Это такие как ты, прокремлевские ушлепки, выбрали это уе... ще, ты с больноцй головы на здоровую не вали.
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08.06.2020 17:48 Ответить
Чмонька, забейся под лавку, и не пукай. Абы не Порох, да, убогое?
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08.06.2020 17:56 Ответить
Не было бы вашего Пороха, не было бы всей этой клоунады. Так что, сами кушайте.
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08.06.2020 18:29 Ответить
Т.е у вас,имбецилов своей головы конечно нет. Это понятно. Какой проходимец в ваши тупые головы навоза накидает-вы этим и живете. Ну и живите,имбецилы так дальше,токо не жалуйтесь.
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08.06.2020 18:38 Ответить
Интересно, меня банят ни за что. А Вас после такого суперинтеллектуального ответа забанят?
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09.06.2020 05:29 Ответить
Тебе тварина забанити треба в житті, тобто за є башити, або каструвати, щоб не плодилося. Ти і такі як ти не відчуваєш відповідальності за обраного виродка і його зелену свору.
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09.06.2020 07:59 Ответить
ти пишеш багато правильних речей і, я впевнений, віриш в них. Але навряд чи оте зерно (насправді вкрали грощі, бо завозили "повітря") вкрали за останній рік. Ця схема працювала роками! Так само стосовно "Центренерго". Нового очільника назначили вже при Зе, але ще за прем'єра Гройсмана. Назначили нового бо старий відчув запах смаженного і злився. І це зовсім не "досягнення" Зе. Тут схема теж працювала роками! Коли невинні патріоти за гратами, то не забуваймо скільки років у нас на чолі реформ "потужний міністр". Коли хворіє медперсонал то є наслідки процесів які тягнулись роками! Тож будь об'ективним.
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08.06.2020 18:26 Ответить
Лоббисту интересов Коломойского Андрею Герусу надо создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики.
Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко - ЛОББИСТ ИНТЕРЕСОВ ГУДКА😷👍
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08.06.2020 16:39 Ответить
ты забыл сказать что он был министром ЖКХ и на такой "высокий" уровень поднял эту сферу за свою каденцию, что нам страшно смотреть с этой высоты)))
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08.06.2020 18:27 Ответить
"комитет защиты ферросплавных заводов"
А чё, в Украине так много ферросплавных заводов? Если больше одного, то может сразу министерство, а не какой-то там коммитет?
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08.06.2020 16:48 Ответить
Вавий не при чем, он это время в супермаркете памперсы с хамоном покупал. Вон и фотки даже на Цензоре есть
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08.06.2020 16:50 Ответить
Може іще відкрити представнитво Коломойскького у Верховній раді з правом блокування рішень парламенту?
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08.06.2020 16:59 Ответить
Позорищкм зеленок несть числа. Не стесняясь совершенно, средь бела дня грабят страну и народ. Зелепузики, вам грабят, аууу.
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08.06.2020 17:21 Ответить
Что это за система , что за отрасль, что за юридическое оформление , что один человек ложит всю энергосистему страны?
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08.06.2020 17:45 Ответить
\\Герусу нужно создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко\\
Лучшая защита вооще на4ер отключить ферросплавные заводы от энергетики
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09.06.2020 01:30 Ответить
 
 