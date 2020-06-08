Заявления террориста Гиркина могут приобщить к материалам дела MH17, - прокуратура Нидерландов

В прокуратуре Нидерландов сообщили, что заявления террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) могут приобщить к материалам дела о крушении малазийского "Боинга" МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина", об этом заявила представитель прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Кроме того, председатель суда в Нидерландах объяснял, что, поскольку никто из подозреваемых не участвует в процессе лично, к делу могут привлечь опубликованные ими посты в соцсетях, а также фрагменты интервью, которые они дают журналистам.

В интервью британской газете Times террорист Гиркин заявил, что чувствует "моральную ответственность" за гибель пассажиров и членов экипажа рейса МН17.

Напомним, вечером 18 мая 2020 года журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным, в котором последний признался в том, в чем против него выдвинуто обвинение в рамках дела о крушении малазийского "Боинга" МН17.

Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Сегодня, 8 июня 2020 в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началось четвертое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17.

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