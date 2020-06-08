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Заявления террориста Гиркина могут приобщить к материалам дела MH17, - прокуратура Нидерландов

Заявления террориста Гиркина могут приобщить к материалам дела MH17, - прокуратура Нидерландов

В прокуратуре Нидерландов сообщили, что заявления террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) могут приобщить к материалам дела о крушении малазийского "Боинга" МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина", об этом заявила представитель прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Кроме того, председатель суда в Нидерландах объяснял, что, поскольку никто из подозреваемых не участвует в процессе лично, к делу могут привлечь опубликованные ими посты в соцсетях, а также фрагменты интервью, которые они дают журналистам.

В интервью британской газете Times террорист Гиркин заявил, что чувствует "моральную ответственность" за гибель пассажиров и членов экипажа рейса МН17.

Напомним, вечером 18 мая 2020 года журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным, в котором последний признался в том, в чем против него выдвинуто обвинение в рамках дела о крушении малазийского "Боинга" МН17.

Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Сегодня, 8 июня 2020 в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началось четвертое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Убийца сына раздает интервью Гордону, сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу", - мама убитого по приказу Гиркина 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки

Автор: 

Нидерланды (1579) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+7
Два дебіла єта сіла! Інтерв'ю журналісту не являється доказом і може бути розглянуте виключно як непрямі докази.
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08.06.2020 17:12
+6
Опа-на. А соя тут ныла, что Гордон - зраднык. А оно вон как повернулось.
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08.06.2020 17:01
+5
На то она и соя. Ни рыба, ни мясо.
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08.06.2020 17:08
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Опа-на. А соя тут ныла, что Гордон - зраднык. А оно вон как повернулось.
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08.06.2020 17:01 Ответить
На то она и соя. Ни рыба, ни мясо.
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08.06.2020 17:08 Ответить
Два дебіла єта сіла! Інтерв'ю журналісту не являється доказом і може бути розглянуте виключно як непрямі докази.
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08.06.2020 17:12 Ответить
Совершенно верно. Даже если преступник подписывает признание, то он еще должен подробно описать как совершалось преступление и показать это на следственных экспериментах. А следствие уже сравнивая его показания с доказательной базой делает выводы.
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08.06.2020 17:22 Ответить
так малазийских Боингов не напасешься все показания на следственных экспериментах проверять
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08.06.2020 17:54 Ответить
Заяви терориста Гіркіна можуть долучити до матеріалів справи MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 9388
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08.06.2020 17:56 Ответить
В интервью Гордону, Гиркин отказался комментировать крушение МН17. А если прокуратура Голландии и решила приобщить заявления Гиркина, то им достаточно поднять его старые опубликованные посты в соцсетях, а также фрагменты интервью, которые он ранее давал журналистам. Ничего нового он Гордону не сказал.
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08.06.2020 17:59 Ответить
Напомним, вечером 18 мая 2020 года журналист Дмитрий Гордон https://censor.net/news/3197139/girkin_priznalsya_v_intervyu_gordonu_v_tom_v_chem_ego_obvinyayut_po_delu_mn17_predstavitel_bellingcat с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным, в котором последний признался в том, в чем против него выдвинуто обвинение в рамках дела о крушении малазийского "Боинга" МН17. Источник: https://censor.net/n3200692
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08.06.2020 18:39 Ответить
Зебобик хочет сказать, что прокуратура Нидерландов только из интервью Гордона узнала, что она выдвинула обвинения Гиркину?
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08.06.2020 18:41 Ответить
В глазки долбишься или ума не хватает понять прочитанное?
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08.06.2020 20:35 Ответить
Щось зачекався Захарченко данного фігуранта
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08.06.2020 17:06 Ответить
Какие именно заявления могут приобщить, что он не сбивал и знать не знает?
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08.06.2020 17:10 Ответить
Кто на Гордона наезжал?
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08.06.2020 17:13 Ответить
На лохотронщика-продавца "пирамидок Ю Шинсе"?
Да ему по барабану любые наезды - он уравал "кусочек славы" себе, а на остальное ему плевать.
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08.06.2020 17:16 Ответить
Это эпизод бурной молодости. А в душе он патриот.
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08.06.2020 17:23 Ответить
"В душе" он желал славы. Он ее получил. Все.
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08.06.2020 17:27 Ответить
А шо гандон уже корреспондент Тimes?
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08.06.2020 17:14 Ответить
И агент СБУ. На трёх работах вкалывает человек, совсем ипотека прижала.
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08.06.2020 17:55 Ответить
А как же флешка в Гааге?
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08.06.2020 17:17 Ответить
"а также фрагменты интервью, которые они дают журналистам"
Видимо, она уже там.
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08.06.2020 17:27 Ответить
Заяви терориста Гіркіна можуть долучити до матеріалів справи MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 5592
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08.06.2020 17:50 Ответить
и Европа даже не выйдет протестовать против рашисткой оккупации других стран??? только озабоченность?
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08.06.2020 17:22 Ответить
Орда вчера -позавчера к суду очередные псевдосвидетельства про истребители в зоне катастрофы напечатала.Никак не уймётся брехать, яко дворняга нечёсаная.1037 версия катастрофы
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08.06.2020 17:24 Ответить
Заяви терориста Гіркіна можуть долучити до матеріалів справи MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 8977
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08.06.2020 17:48 Ответить
могут не могут , любит не любит ! Ничего нового он у Дуремара не сказал .
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08.06.2020 18:10 Ответить
Приобщить? На правах реклами ?
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08.06.2020 18:24 Ответить
Ну, пост Гирькина про "птичка упала за террикон" я читал лично.
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08.06.2020 19:00 Ответить
Брехта ван де Мосдейк і не знає що вона"представник" а те що її слова перекрутили на впаки.. то "ваще". такої хуцпи в Ґааґє і не чули
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08.06.2020 19:37 Ответить
Приобщите вы к одному месту и потом понюхать не забудьте.
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08.06.2020 21:15 Ответить
Знают ли в Гааге о Владимире Рыбаке и Юрие Поправко?
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10.06.2020 08:34 Ответить
 
 