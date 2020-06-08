Боднар о переизбрании Шредера в "Роснефти": "Пятая колонна" в ЕС продолжает продвигать интересы РФ и расшатывать европейскую солидарность
Переизбрание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера председателем совета директоров "Роснефти" - плата за верность Кремлю.
Такое мнение высказал в Twitter заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.
"Плата за верность Кремлю не задержалась - Шредер получает очередные дивиденды! "Пятая колонна" в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность", - написал дипломат.
Напомним, бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь избран председателем совета директоров "Роснефти".
Топ комментарии
+12 NonCFist
показать весь комментарий08.06.2020 17:35
+9 NonCFist
показать весь комментарий08.06.2020 17:34
+4 Lvbnhj
показать весь комментарий08.06.2020 17:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
началасьначата.
остальные там что-то без соли доедают.
позорная дешёвка.