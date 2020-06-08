Боднар о переизбрании Шредера в "Роснефти": "Пятая колонна" в ЕС продолжает продвигать интересы РФ и расшатывать европейскую солидарность

Переизбрание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера председателем совета директоров "Роснефти" - плата за верность Кремлю.

Такое мнение высказал в Twitter заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Плата за верность Кремлю не задержалась - Шредер получает очередные дивиденды! "Пятая колонна" в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность", - написал дипломат.

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Напомним, бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь избран председателем совета директоров "Роснефти".