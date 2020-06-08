В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 7 обстрелов, - штаб

Российско-оккупационные войска обстреливают наши силы из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшних суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Богдановки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Водяного враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кинологи обнаружили тайник с патронами и гранатой в районе ООС, - МВД

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи рядом с Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Окрестности Новолуганского агрессор дважды обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Новоалександровку — из ручных противотанковых гранатометов.

"Украинские воины на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность", — сообщили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Комбату 503-го ОБМП Сухаревскому присвоили звание подполковника





