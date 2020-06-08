В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 7 обстрелов, - штаб
Российско-оккупационные войска обстреливают наши силы из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.
"С начала сегодняшних суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", — сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Богдановки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Защитников Водяного враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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По украинским военнослужащим, выполняющим задачи рядом с Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Окрестности Новолуганского агрессор дважды обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Новоалександровку — из ручных противотанковых гранатометов.
"Украинские воины на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность", — сообщили в штабе.
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Героям Слава !!!
Найшвидшого одужання пораненому.
8 червня 2020 Солдати української армії зізнаються, що ситуація на фронті для них є дуже важкою: продажне керівництво ВСУ ввело сувору заборону на вогонь у відповідь по російським окупантам і по бойовиках "орло". Що змушує солдатів ВСУ щоб не загинути просто ховатися по окопах. Один з військовослужбовців ЗСУ Євген розповів Журналістам "Радіо Свобода", що ситуація для українських воїнів на передовій стала катастрофічно -складна, оскільки кремлівські окупанти накривають українські позиції вогнем, а відповідати зустрічним вогнем вони не можуть, заборонено.
При цьому окупанти і терористи безнаказанно відкривають вогонь регулярно, кожні 15 хвилин. Більш того, російські найманці вживають заборонені важкі види озброєнь при яких гинуть тільки наші воїни. Бої були і раніше, але завжди після нашої гідної відсічі шквальним вогнем в відповідь цей найлютіший ворог окупант миттєво затихав і боягузливо запитував перемир'я, розповів Євген.
А з антиукраїнського - прокремлівського ОП з ранку до ночі тільки і чути люте хрипке виття ... резидента ЗЕбіла - капітулянта, про перемир'я яке вже настало ( він прочитав в очах ( )(уйла) і про неминучий мир -капітуляцію ..на милість нашого ворога - окупанта проклятої паРаші.
З такими темпами, війна скоро закінчиться, бо захищати малоросів, уставшихотвойны, буде нікому.
Підозрюю, що саме цей мир, в своїй голові, і бачить БубАчка