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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 7 обстрелов, - штаб

В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 7 обстрелов, - штаб

Российско-оккупационные войска обстреливают наши силы из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшних суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Богдановки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Водяного враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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По украинским военнослужащим, выполняющим задачи рядом с Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Окрестности Новолуганского агрессор дважды обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Новоалександровку — из ручных противотанковых гранатометов.

"Украинские воины на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность", — сообщили в штабе.

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В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 7 обстрелов, - штаб 01В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 7 обстрелов, - штаб 02
В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 7 обстрелов, - штаб 03
В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 7 обстрелов, - штаб 04

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обстрел (27036) ранение (3379) операция Объединенных сил (6766)


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В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 7 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 9421
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08.06.2020 18:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=M7yateBbyKY

Героям Слава !!!
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08.06.2020 20:52 Ответить
Суки!
Найшвидшого одужання пораненому.
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08.06.2020 18:09 Ответить
-
8 червня 2020 Солдати української армії зізнаються, що ситуація на фронті для них є дуже важкою: продажне керівництво ВСУ ввело сувору заборону на вогонь у відповідь по російським окупантам і по бойовиках "орло". Що змушує солдатів ВСУ щоб не загинути просто ховатися по окопах. Один з військовослужбовців ЗСУ Євген розповів Журналістам "Радіо Свобода", що ситуація для українських воїнів на передовій стала катастрофічно -складна, оскільки кремлівські окупанти накривають українські позиції вогнем, а відповідати зустрічним вогнем вони не можуть, заборонено.
При цьому окупанти і терористи безнаказанно відкривають вогонь регулярно, кожні 15 хвилин. Більш того, російські найманці вживають заборонені важкі види озброєнь при яких гинуть тільки наші воїни. Бої були і раніше, але завжди після нашої гідної відсічі шквальним вогнем в відповідь цей найлютіший ворог окупант миттєво затихав і боягузливо запитував перемир'я, розповів Євген.
А з антиукраїнського - прокремлівського ОП з ранку до ночі тільки і чути люте хрипке виття ... резидента ЗЕбіла - капітулянта, про перемир'я яке вже настало ( він прочитав в очах ( )(уйла) і про неминучий мир -капітуляцію ..на милість нашого ворога - окупанта проклятої паРаші.
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08.06.2020 18:17 Ответить
а шоп краще виглядало мона писати шо "с начала суток восємь раз устанавлівался рєжим прєкращєнія огня"
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08.06.2020 18:20 Ответить
Убей русского наемника!
У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 1367
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08.06.2020 18:21 Ответить
Одужання нашому воїну.
З такими темпами, війна скоро закінчиться, бо захищати малоросів, уставшихотвойны, буде нікому.
Підозрюю, що саме цей мир, в своїй голові, і бачить БубАчка
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08.06.2020 18:30 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть москалям!!!!
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08.06.2020 20:46 Ответить
У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 5307
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08.06.2020 22:53 Ответить
 
 