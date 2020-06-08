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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за вспышки коронавируса в двух селах Одесской области устанавливают КПП, - Болградская РГА

Из-за вспышки коронавируса в двух селах Одесской области устанавливают КПП, - Болградская РГА

В селах Криничное и Дмитровка Болградского района Одесской области устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Болградской РГА, по состоянию на 8 июня в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19.

"В связи с этим принято решение запретить в районе деятельности учреждений культуры, осуществление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь следования которых проходит через территорию Болградского района, работу учреждений общего среднего образования, осуществляющих подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году в соответствии с утвержденной сетью пунктов тестирования области, в частности пробного тестирования", - говорится в сообщении.

Главам населенных пунктов Дмитровка и Криничное поручено с 9 июня определить места дислокации двух контрольно-пропускных пунктов (карантинных постов), ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и тому подобное.

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"На период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутреннеобластном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений", - отмечается в сообщении.

Всех въезжающих обяжут находиться в самоизоляции, на въезде им будут проводить температурный скрининг.

"После улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные мероприятия будут ослаблены", - информируют в РГА.

Из-за вспышки коронавируса в двух селах Одесской области устанавливают КПП, - Болградская РГА 01

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Напомним, по состоянию на 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19. За сутки - 463 новых случая. В Одесской области всего зарегистрировано 1002 случая.

Автор: 

карантин (16729) Одесская область (3554) РГА (250) пункт пропуска (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Видосики зе-зе заменяют зебилам и хлеб и лекарства .
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08.06.2020 19:26 Ответить
во местное население обрадуется...
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08.06.2020 19:30 Ответить
Це правильно.Потрібно ще кулемети встановити.Українські добровільні кріпаки це все підтримують.
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08.06.2020 19:46 Ответить
А шо, там какая-то забастовка, чи протест, и надо наказать пеонов?
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08.06.2020 20:02 Ответить
Вся работа министра заключается в том, чтобы ежедневно красоваться на экранах телевизоров. Это может делать его пресс секретарь. а он должен заниматься более важными делами. Хотя, от него толку, как от козла молока.
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08.06.2020 20:23 Ответить
А, что вы хотели 73% зедебилов, чтобы за вас кто-то беспокоился?? Все эти зеленские , шмыгали и степановы пришли к власти, что бы побольше наворовать, а не лечить вас! Они с удовольствием разрушили то , немногое , что смогла сделать Супрун, а в замен ни хрена не создали! Зато все стали дорожниками!! Ведь на дорогах море возможностей для воровства и никакого контроля!!
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09.06.2020 10:43 Ответить
Прохендеии.
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18.06.2020 19:14 Ответить
 
 