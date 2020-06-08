Из-за вспышки коронавируса в двух селах Одесской области устанавливают КПП, - Болградская РГА

В селах Криничное и Дмитровка Болградского района Одесской области устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Болградской РГА, по состоянию на 8 июня в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19.

"В связи с этим принято решение запретить в районе деятельности учреждений культуры, осуществление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь следования которых проходит через территорию Болградского района, работу учреждений общего среднего образования, осуществляющих подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году в соответствии с утвержденной сетью пунктов тестирования области, в частности пробного тестирования", - говорится в сообщении.

Главам населенных пунктов Дмитровка и Криничное поручено с 9 июня определить места дислокации двух контрольно-пропускных пунктов (карантинных постов), ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и тому подобное.

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"На период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутреннеобластном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений", - отмечается в сообщении.

Всех въезжающих обяжут находиться в самоизоляции, на въезде им будут проводить температурный скрининг.

"После улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные мероприятия будут ослаблены", - информируют в РГА.

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Напомним, по состоянию на 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19. За сутки - 463 новых случая. В Одесской области всего зарегистрировано 1002 случая.