Турция договорилась с РФ о поставках второй партии комплексов С-400

Турция договорилась о поставках второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он отметил, что Анкара и Москва достигли "принципиального соглашения на поставку второй партии систем".

Чиновник говорит, что осталось провести технические работы по трансферу технологий, деталей совместного производства и дорожной карты.

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Напомним, 29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

12 июля 2019 года Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В целом Турция подписала контракт на заказ четырех систем на сумму 2,5 млрд долларов и стала первой страной альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

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