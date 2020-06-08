Фигуранты второй бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" в знак протеста перестали отвечать на вопросы суда: "Правда под запретом"

Крымскотатарские политзаключенные, фигуранты второй бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" отказались принимать участие в судебном процессе и выразили протест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".

По словам адвоката Лили Гемеджи, сегодня в суде рассматривают апелляционную жалобу защитников на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Они отказались участвовать в судебном заседании, где игнорируются базовые права человека, а заседание сводится к формальности", - прокомментировала адвокат Лиля Гемеджи.

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Адвокат сообщила, что все фигуранты перестали разговаривать, отвечать на вопросы суда, а участие их свелось к демонстрации плакатов, на которых были надписи: "Правда под запретом", "Гонения за мнение", "Корень зла - решение ВС РФ 2003".

"Заявляем протест против данной формы проведения судебных заседаний, в которых полностью дискриминируют и убивают вообще элементарную надежду на какое-то правосудие", - заявил Сервер Мустафаев.

После чего все присутствующие надели медицинские маски и бойкотировали судебное заседание. Суд оставил апелляции адвокатов без удовлетворения.

Ранее адвокаты Эмиль Курбединов и Айдер Азаматов заявили об отводе всему составу судебной коллегии Апелляционного военного суда города Власиха по данному уголовному делу и заявили о существенном нарушении прав подзащитных, выражающемся в содержании политзаключенных в пыточных условиях и обращении, унижающее их честь и достоинство.

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Отмечается, что волна преследований по "делам Хизб ут-Тахрир" в России началась 14 февраля 2003 года, когда Верховный Суд, рассмотрев в закрытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Генерального прокурора РФ, признал террористическими 15 исламских организаций и запретил их деятельность на территории РФ. Одной из запрещенных организаций стала "Хизб ут-Тахрир". В мотивировочной части решения ВС РФ отсутствуют какие-либо данные о террористической деятельности "Хизб ут-Тахрир" - в соответствии с определением терроризма, данным в Уголовном Кодексе РФ и Федеральном Законе РФ "О борьбе с терроризмом", что является очевидным основанием для признания этого решения необоснованным.

По мнению российского правозащитного центра "Мемориал", за 4 года аннексии Крым вошел в тройку регионов с самыми масштабными преследованиями по "делам Хизб ут-Тахрир" российскими властями. Целью российских силовиков стала исторически нелояльная группа - крымские татары (за редкими исключениями все фигуранты дел об участии в ХТ идентифицируют себя с этой национальностью).

Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

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