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Новости Украинские заложники в РФ Репрессии в оккупированном Крыму
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Фигуранты второй бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" в знак протеста перестали отвечать на вопросы суда: "Правда под запретом"

Фигуранты второй бахчисарайской группы по

Крымскотатарские политзаключенные, фигуранты второй бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" отказались принимать участие в судебном процессе и выразили протест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".

По словам адвоката Лили Гемеджи, сегодня в суде рассматривают апелляционную жалобу защитников на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Они отказались участвовать в судебном заседании, где игнорируются базовые права человека, а заседание сводится к формальности", - прокомментировала адвокат Лиля Гемеджи.

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Адвокат сообщила, что все фигуранты перестали разговаривать, отвечать на вопросы суда, а участие их свелось к демонстрации плакатов, на которых были надписи: "Правда под запретом", "Гонения за мнение", "Корень зла - решение ВС РФ 2003".

"Заявляем протест против данной формы проведения судебных заседаний, в которых полностью дискриминируют и убивают вообще элементарную надежду на какое-то правосудие", - заявил Сервер Мустафаев.

После чего все присутствующие надели медицинские маски и бойкотировали судебное заседание. Суд оставил апелляции адвокатов без удовлетворения.

Ранее адвокаты Эмиль Курбединов и Айдер Азаматов заявили об отводе всему составу судебной коллегии Апелляционного военного суда города Власиха по данному уголовному делу и заявили о существенном нарушении прав подзащитных, выражающемся в содержании политзаключенных в пыточных условиях и обращении, унижающее их честь и достоинство.

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Отмечается, что волна преследований по "делам Хизб ут-Тахрир" в России началась 14 февраля 2003 года, когда Верховный Суд, рассмотрев в закрытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Генерального прокурора РФ, признал террористическими 15 исламских организаций и запретил их деятельность на территории РФ. Одной из запрещенных организаций стала "Хизб ут-Тахрир". В мотивировочной части решения ВС РФ отсутствуют какие-либо данные о террористической деятельности "Хизб ут-Тахрир" - в соответствии с определением терроризма, данным в Уголовном Кодексе РФ и Федеральном Законе РФ "О борьбе с терроризмом", что является очевидным основанием для признания этого решения необоснованным.

По мнению российского правозащитного центра "Мемориал", за 4 года аннексии Крым вошел в тройку регионов с самыми масштабными преследованиями по "делам Хизб ут-Тахрир" российскими властями. Целью российских силовиков стала исторически нелояльная группа - крымские татары (за редкими исключениями все фигуранты дел об участии в ХТ идентифицируют себя с этой национальностью).

Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

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Автор: 

бойкот (244) россия (95441) суд (25087) крымские татары (2717) Хизб ут-Тахрир (107) Гемеджи Лиля (6) Мустафаев Сервер (6)


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Топ комментарии
+3
Новинский призвал использовать миротворческий потенциал РПЦ церкви,КОТОРАЯ БАЗИРУЕТСЯ В КИЕВСКОЙ ЛАВРЕ, в решении конфликта на Донбассе, ИНТЕРЕСНО СЛУГИ ПРОТИВ УКРАИНСКОГО НАРОДА ИЛИ ПОДДЕРЖАТ РОССИЙСКОГО ПОДПОПА НОВИНСКОГО?
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08.06.2020 20:38
+2
Это для роиси - алькаида ! А для крымских татар это что то типа освободитеьного движения
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08.06.2020 20:15
+2
Знает каждый гражданин - кто хйло #1
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08.06.2020 21:04
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Солидарен с протестующими.но если пришла директива посадить - это будет сделано не важно как правдой и неправдой.здесь нужна другая борьба.здесь нужно брать в руки оружие и с ним отстаивать свои права.а в полицейском государстве это просто невозможно .те же 73.22 % готовы жить в дерьме всю жизнь ради того чтоб получать от этого удовольствие и затягивать в своё болото еще больше людей и наций
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08.06.2020 20:05 Ответить
А цей "тахір", це "алькаїда" чи - ні?
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08.06.2020 20:09 Ответить
Это для роиси - алькаида ! А для крымских татар это что то типа освободитеьного движения
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08.06.2020 20:15 Ответить
С упором на ненасильственный путь.
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08.06.2020 20:47 Ответить
А как зовут фюрера русни?
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08.06.2020 20:46 Ответить
Знает каждый гражданин - кто хйло #1
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08.06.2020 21:04 Ответить
Дай Боже їм сили витримати рашистську катівню! Хйло та підхйловники мають бути покарані!
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08.06.2020 20:20 Ответить
Новинский призвал использовать миротворческий потенциал РПЦ церкви,КОТОРАЯ БАЗИРУЕТСЯ В КИЕВСКОЙ ЛАВРЕ, в решении конфликта на Донбассе, ИНТЕРЕСНО СЛУГИ ПРОТИВ УКРАИНСКОГО НАРОДА ИЛИ ПОДДЕРЖАТ РОССИЙСКОГО ПОДПОПА НОВИНСКОГО?
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08.06.2020 20:38 Ответить
Проснитесь наконец, вас уничтожают, а в ответ лишь блеяние козлов...
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08.06.2020 21:11 Ответить
Фігуранти другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" на знак протесту перестали відповідати на запитання суду: "Правда під забороною" - Цензор.НЕТ 2145
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08.06.2020 21:33 Ответить
"Организация в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и ряде других восточноевропейских и азиатских государствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-11 [11] , во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йеменаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-*****************-12 [12] .В Германии деятельность организации также запрещена. Государственные органы США относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульманhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-6 [6] и, вследствие поддержки антизападной идеологии, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризмаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-7 [7] "
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08.06.2020 22:21 Ответить
Сервер Зекирьяев, Сервер Мустафаев, - так они, оказывается, кибер-террористы!
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08.06.2020 23:38 Ответить
 
 