Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА
С 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 2483 буковинца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой облгосадминистрации.
Отмечается, что в больницах области по состоянию на 8 июня находится 448 человек. Из них у 160 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.
За минувшие сутки в больницы госпитализировали 13 человек.
"В медицинских учреждениях по состоянию на 8 июня лечат 44 пациента в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 31, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 0", - отмечается в сообщении.
Также по информации ОГА, за весь период подтверждено 3698 случаев заражения коронавируса. Больше всего инфицированных в Черновцах - 1332 человека. Выздоровели от COVID-19 1133 буковинца. Также в Черновицкой области зафиксировано 160 летальных случаев среди лиц, инфицированных коронавирусом.
Напомним, по состоянию на 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19. За сутки - 463 новых случая.
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