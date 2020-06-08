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Новости Коронавирус и карантин
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Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА

Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА

С 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 2483 буковинца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой облгосадминистрации.

Отмечается, что в больницах области по состоянию на 8 июня находится 448 человек. Из них у 160 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 13 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области выявили 59 новых случаев COVID-19, всего - 3698, - ОГА

"В медицинских учреждениях по состоянию на 8 июня лечат 44 пациента в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 31, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 0", - отмечается в сообщении.

Также по информации ОГА, за весь период подтверждено 3698 случаев заражения коронавируса. Больше всего инфицированных в Черновцах - 1332 человека. Выздоровели от COVID-19 1133 буковинца. Также в Черновицкой области зафиксировано 160 летальных случаев среди лиц, инфицированных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19. За сутки - 463 новых случая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К ослаблению карантина не готовы Киев и 4 области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Того и смертность такая...удавился соплями -коровавирус,инсульт ,не это корона,наложил на себя руки - осложнения ковида...главно посеять панику в глазах граждан
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08.06.2020 20:28
+3
зєунікум . сам собі ноги обісрав.

Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА - Цензор.НЕТ 6383 Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА - Цензор.НЕТ 7983
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08.06.2020 20:44
+2
Это все что надо знать о "медицине" им. Зеленского - Степанова
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08.06.2020 20:40
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"кина не будет"
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08.06.2020 20:24 Ответить
Того и смертность такая...удавился соплями -коровавирус,инсульт ,не это корона,наложил на себя руки - осложнения ковида...главно посеять панику в глазах граждан
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08.06.2020 20:28 Ответить
Все дружно - спасибо вовочка..
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08.06.2020 20:35 Ответить
Нахера эти апараты ИВЛ? Насос Ураган от 12в и кислород через жопу выйдет! мертвого поднимет!
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08.06.2020 20:36 Ответить
Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА - Цензор.НЕТ 4416
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08.06.2020 20:39 Ответить
Это все что надо знать о "медицине" им. Зеленского - Степанова
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08.06.2020 20:40 Ответить
зєунікум . сам собі ноги обісрав.

Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА - Цензор.НЕТ 6383 Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА - Цензор.НЕТ 7983
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08.06.2020 20:44 Ответить
Ну не Свынюку ж ему рисовать!
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08.06.2020 20:47 Ответить
міг ваше стадо наколоть.
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08.06.2020 20:55 Ответить
Так Богдана уже уволили.
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08.06.2020 22:16 Ответить
...на аппаратах искусственной вентиляции легких - 0

Если пациент хочет жить, то медицина тут безсильна.
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08.06.2020 20:47 Ответить
 
 